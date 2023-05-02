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Айтишник решил слетать с незнакомой девушкой в Тай и рассказал, что из этого вышло

Айтишник решил слетать с незнакомой девушкой в Тай и рассказал, что из этого вышло

Автор:
02 мая 2023 15:01
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Твиттер   девушки   ожидание реальность   отношения   путешествия   таиланд   тред   
2282
11

Тот случай, когда ожидания расходятся с реальностью.


Пользователь Твиттера рассказал историю своего отдыха в Таиланде, на который он отправился с незнакомой девушкой. Симпатия меж ними была, и парень предвкушал отличный отпуск с симпатичной попутчицей. Он заплатил за её билеты и надеялся на взаимность, однако что-то пошло не так...


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Пользователи соцсетей обсудили эту историю, но сочувствия герой треда ни у кого почему-то не вызвал. А на что он надеялся?



Не получив своей порции сочувствия автор треда закрыл свой профиль и, похоже, обиделся скопом теперь уже на всех черствых пользователей сети.


А как бы вы, друзья, поступили на месте айтишника в той самой ситуации? Когда предложил девушке провести отпуск вместе и предполагал, что будет секс, а случилось динамо.

Источник:

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Метки: Твиттер   девушки   ожидание реальность   отношения   путешествия   таиланд   тред   
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13  комментариев
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9k
Copycat 45 минут назад
а чего он хотел то, девушка не захотела с ним интимной близости по каким то своим причинам, как будто они договаривались об этом

может он не мылся, может у него изо рта пахло и т.д.
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28k
Юрий Минуту назад
Ехать в Тай с девкой с пониженной социальной ответственностью всё равно, что в Тулу со своим самоваром. Нашёл бы себе тайку на месте и голова не болела бы...
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10k
Nero 6 минут назад
Товарищ так поехал отдыхать с незнакомой девушкой, с той разницей только, что платила она за себя сама.
Женаты уже лет девять.
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23k
Сталкер 11 минут назад
Она что-то обещала, кроме маршрутов и еды? Нет.
Ну так и иди найух.
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5k
satra 22 минуты назад
как тут уже писали - американо с гренадином - оно такое специфическое и обидчивое
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46k
Максим Т. 22 минуты назад
Тред-шмед, вайб, абьюз - как будто в дерьмо окунулся
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37k
Седой 23 минуты назад
Был у меня хороший знакомый, трудились вместе. Он рассказывал как он ездил с женой в отпуск. Дома запакованные чемоданы, а путевки не куплены...едет в аэропорт и там покупает горящий тур на ближайший рейс. Смеется, что результатом был доволен. Он и с женой так познакомился, поругался с подругой она не согласна была с его выбором маршрута, а тут проходит рядом симпатичная девушка и на вопрос поедет ли она с ним в Доминикану, ответила согласием. Он сказал в трубку что вопрос решен и сделал отбой на телефоне. Уже внуки есть...Вот такой вот авантюрист, в хорошем смысле!
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23k
sssss3 23 минуты назад
Парень решил сэкономить на эскорте, получил большой хрен на глупую морду
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7k
Дмитрий 39 минут назад
Договариваться, как говорится, надо было на берегу. Хотя с той стороны либо совсем наивная, либо холодный расчёт на "поиметь" дурачка. Третьего не дано. В сухом остатке, в принципе, оба должны быть довольны.
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4k
Дмитрий ! 44 минуты назад
Во всём в этой жизни надо договариваться "на берегу", и говорить прямо что да как. А то каждый напридумывал себе ...
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13k
Antique computer 47 минут назад
Это не айтишник, это какой-то малолетний имбецил, слетавший в Тай на деньги родителей.
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