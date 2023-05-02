Айтишник решил слетать с незнакомой девушкой в Тай и рассказал, что из этого вышло

Не получив своей порции сочувствия автор треда закрыл свой профиль и, похоже, обиделся скопом теперь уже на всех черствых пользователей сети.

А как бы вы, друзья, поступили на месте айтишника в той самой ситуации? Когда предложил девушке провести отпуск вместе и предполагал, что будет секс, а случилось динамо.