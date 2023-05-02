Айтишник решил слетать с незнакомой девушкой в Тай и рассказал, что из этого вышло

Тот случай, когда ожидания расходятся с реальностью.
Пользователь Твиттера рассказал историю своего отдыха в Таиланде, на который он отправился с незнакомой девушкой. Симпатия меж ними была, и парень предвкушал отличный отпуск с симпатичной попутчицей. Он заплатил за её билеты и надеялся на взаимность, однако что-то пошло не так...
Пользователи соцсетей обсудили эту историю, но сочувствия герой треда ни у кого почему-то не вызвал. А на что он надеялся?
Не получив своей порции сочувствия автор треда закрыл свой профиль и, похоже, обиделся скопом теперь уже на всех черствых пользователей сети.
А как бы вы, друзья, поступили на месте айтишника в той самой ситуации? Когда предложил девушке провести отпуск вместе и предполагал, что будет секс, а случилось динамо.
Источник:
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может он не мылся, может у него изо рта пахло и т.д.
Женаты уже лет девять.
Ну так и иди найух.