Шоу-бизнес 90-х: взлеты и падения, скандальные моменты и блестящие фотографии

От дерзких музыкальных хитов до культовых фильмов и блестящих телепередач, знаменитости 90-х олицетворяли дух неповторимого времени, когда каждая новая песня или фильм создавали волнение, а каждый шаг звезды был освещен медийными огнями.
Маша Распутина — яркая звезда российской эстрады, чей творческий путь начался в конце 1980-х годов.
Михаил Боярский с супругой Ларисой Луппиан и детьми - Максимом и Елизаветой, 90-е
Михаил Галустян, 90-е
Два шансонье: Михаил Шуфутинский и Александр Новиков, середина 90-х
Певица Наталья Ветлицкая и стилист Сергей Зверев, 90-е
Наталья Лагода и её поклонница, конец 90-х
Олег Газманов во время катания на роликах, 90-е
Певица Азиза с Ириной Аллегровой, 90-е
Певица Валерия в 90-х
Певица Катя Лель , конец 90-х
Певица Татьяна Буланова и её старший сын Александр, середина 90-х
Владимир Турчинский, а у него на плечах Наталья Ветлицкая и Дмитрий Маликов, фото на стадионе, 1991 год
Группа «Блестящие» и их поклонники,1998 год
Дмитрий Нагиев и Клаудия Шиффер в Санкт-Петербурге, 1997г.
Игорь Николаев с Сосо Павлиашвили на частной вечеринке, 90-е годы.
Королева шансона Любовь Успенская, середина 90-х
Очень популярная тогда Лада Дэнс около своего автомобиля. конец 90-х годов
Вика Цыганова, середина, 90-х
Певец Витас в 90-х
На фото будущие звёзды, участники поп-дуэта "Smash": Сергей Лазарев и Влад Топалов в детстве, начало 90-х
Екатерина Варнава в детстве, начало 90-х
Композитор Игорь Николаев и певица Наташа Королёва, 90-е
Ирина Салтыкова во время съёмок клипа для песни «Серые глаза», середина 90-х
Композитор и певец Аркадий Укупник в эпатажном наряде, середина 90-х.
Лада Дэнс во время съёмок музыкального фильма "Старые песни о главном", середина 90-х
Анжелика Варум и Леонид Агутин, кто посередине неизвестно, 90-е
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