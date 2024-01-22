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Шоу-бизнес 90-х: взлеты и падения, скандальные моменты и блестящие фотографии

Шоу-бизнес 90-х: взлеты и падения, скандальные моменты и блестящие фотографии

Автор:
22 января 2024 08:45
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: актеры   знаменитости   певица   ретро   фото   шоу бизнес   
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От дерзких музыкальных хитов до культовых фильмов и блестящих телепередач, знаменитости 90-х олицетворяли дух неповторимого времени, когда каждая новая песня или фильм создавали волнение, а каждый шаг звезды был освещен медийными огнями.

Маша Распутина — яркая звезда российской эстрады, чей творческий путь начался в конце 1980-х годов.

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Михаил Боярский с супругой Ларисой Луппиан и детьми - Максимом и Елизаветой, 90-е

Михаил Галустян, 90-е

Два шансонье: Михаил Шуфутинский и Александр Новиков, середина 90-х

Певица Наталья Ветлицкая и стилист Сергей Зверев, 90-е

Наталья Лагода и её поклонница, конец 90-х

Олег Газманов во время катания на роликах, 90-е

Певица Азиза с Ириной Аллегровой, 90-е

Певица Валерия в 90-х

Певица Катя Лель , конец 90-х

Певица Татьяна Буланова и её старший сын Александр, середина 90-х


Владимир Турчинский, а у него на плечах Наталья Ветлицкая и Дмитрий Маликов, фото на стадионе, 1991 год

Группа «Блестящие» и их поклонники,1998 год

Дмитрий Нагиев и Клаудия Шиффер в Санкт-Петербурге, 1997г.

Игорь Николаев с Сосо Павлиашвили на частной вечеринке, 90-е годы.

Королева шансона Любовь Успенская, середина 90-х

Очень популярная тогда Лада Дэнс около своего автомобиля. конец 90-х годов

Вика Цыганова, середина, 90-х


Певец Витас в 90-х


На фото будущие звёзды, участники поп-дуэта "Smash": Сергей Лазарев и Влад Топалов в детстве, начало 90-х

Екатерина Варнава в детстве, начало 90-х

Композитор Игорь Николаев и певица Наташа Королёва, 90-е

Ирина Салтыкова во время съёмок клипа для песни «Серые глаза», середина 90-х

Композитор и певец Аркадий Укупник в эпатажном наряде, середина 90-х.

Лада Дэнс во время съёмок музыкального фильма "Старые песни о главном", середина 90-х

Анжелика Варум и Леонид Агутин, кто посередине неизвестно, 90-е

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Метки: актеры   знаменитости   певица   ретро   фото   шоу бизнес   
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13  комментариев
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90k
Доктор Джонс Час назад
"Королева шансона Любовь Успенская, середина 90-х"
Ну-с, и кто её короновал?
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3k
Илья Полчаса назад
Такое ощущение, что когда люди попадают шоу-бизнес они становятся садомитами как по мановению волшебной палочки . Был нормальный мужик или девка и тут али-гоп гомик и проститутка.
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13k
Андрей А 38 минут назад
У Боярского сына Сергей кличут, а не Максим
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Комментарий удален. Причина: спам, реклама
−4
13k
Sapsan 52 минуты назад
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307
Dee78 2 часа назад
Ну допустим Новиков уже тогда был тем, кто есть
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307
Dee78 2 часа назад
Это больше календорю раскрут
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