5 самых запретных мест в мире, которые вы никогда не сможете посетить

На нашей планете есть множество прекрасных и захватывающих мест, которые восхищают своей красотой и историческим значением.
В нашей сегодняшней статье мы рассмотрим некоторые из этих удивительных, но неприступных локаций по всему миру. От классифицированных государственных объектов до запретных зон.
Но подробнее обо всём в нашей новой статье:
(Змеиный остров) Илья-да-Кеймада-Гранди
Встречайте остров Кеймада-Гранди, также известный как Змеиный остров, расположенный всего в 35 км от Бразилии. Однако, посетить вы его не сможете.
Это необычное место правительство Бразилии объявило вне закона для любых гражданских лиц и путешественников. Более того, рядом с этим островом даже запрещено рыбачить.
Почему?
Один учёный однажды сказал, что если вы ступите на Змеиный остров, то «вы будете находиться в 1 метре от своей смерти». Всё дело в том, что на Кеймада-Гранди самая высокая концентрация одной из самых смертоносных змей в мире — островного ботропса. Эти змеи (буквально) заполонили весь этот остров. Но они настолько редкие (поскольку обитают только на этом острове), что правительство Бразилии для сохранения жизни людей и флоры и фауны острова просто ввело запрет на его посещение.
Негостеприимный для людей, остров также изобилует различными мифами: некоторые говорят, что это скрытое место с сокровищами древних пиратов. Все, что мы знаем, это то, что вам следует держаться подальше от этого острова, если вы не хотите столкнуться с одной из смертоносных змей.
Сюртсей
Этот остров к югу от Исландии образовался недавно (14 ноября 1963 года) в результате извержения вулкана в 1960-х годах, что делает его самым молодым образованным рельефом с твердой породой в мире.
По этой причине Сюртсей защищен от вмешательства человека и считается одним из самых запретных мест в мире, которые нельзя посещать.
Лучше всего этот необитаемый остров можно описать как нетронутую природную лабораторию, доступ к которой могут получить только ученые. Те, кто посещает Сюртсей, могут остаться в единственной искусственной постройке на острове — небольшой хижине с двухъярусными кроватями внутри.
Остров предоставляет учёным бесценную информацию о появлении на нём жизни в виде различных микроорганизмов, флоры и фауны.
Ради науки, вам придётся смириться, что вы никогда не сможете посетить этот дeвcтвeнный и не тронутый человеком остров.
Северный Сентинельский остров
Северный Сентинельский остров, расположенный в Бенгальском заливе, является домом для одного из последних неконтактных племен в мире — сентинельцев.
Местные жители — не знакомые с современной цивилизацией, готовы сохранить свой образ жизни любыми возможными способами.
Поэтому, если вы не хотите, чтобы на вас обрушился шквал стрел и камней, мы определенно не советуем вам посещать Северный Сентинельский остров в Индии.
Однако, история знает (как минимум) об одном случае, когда смелый священник незаконно приплыл туда, чтобы обратить сентинельцев в христианство. Сразу скажем, что его затея провалилось, поскольку аборигенны зacтрелили его из своих луков.
Этот остров также охраняется ВМС Индии. Вам не разрешается приближаться к острову ближе чем на 5 морских миль, поскольку местное население хочет, чтобы их оставили в покое.
Все мы можем только догадываться, на что похож их мир…
Всемирное семенохранилище на Шпицбергене
Построенное в склоне горы на острове Шпицберген, на полпути между материковой Норвегией и Северным полюсом, Всемирное семенохранилище является одним из безопасных и самых запретных мест для посещения на Земле.
Здесь хранится более 960 тысяч семян из стран всего мира. Это человеческий резерв на случай непредвиденной катастрофы или катаклизма на планете Земля, в случае которых может быть уничтожены определенные растения на планете. И для того, чтобы этого не случилось, Всемирное семенохранилище поможет человечеству восстановить вымершие или уничтоженные растения.
Вход внутрь разрешен только нескольким людям, которые там работают. Хранилище защищено несколькими тяжелыми дверями и электронными элементами безопасности. А еще лучше, туда можно добраться только на самолете или снегоходе.
Глобальное семенное хранилище Шпицбергена — определенно отличное место, но людям следует избегать попытки пробраться туда, потому что всё человечество рискует пожалеть об этом, если когда-нибудь мы потеряем все наши источники пищи. Просто пища для размышлений!
Зона 51
Мы не можем составить список запрещенных объектов, не упомянув легендарную Зону 51, строго засекреченный объект ВВС США, расположенный в пустыне Невада.
Существование базы было признано правительством США только в 2013 году, и её предназначение окутано тайной. Это место было в центре бесчисленных теорий заговора, многие полагали, что это место для исследований внеземных технологий и инопланетян. Но несмотря на строго ограниченный доступ к базе, сторонники теории заговора предпринимали многочисленные попытки пробраться внутрь, нарушить её безопасность и раскрыть её секреты.
На этом наше путешествие по одним из самых запретных мест мира завершается. Эти закрытые места продолжают пленять наше воображение и подогревать наше любопытство. Так что до следующего раза, удачных вам приключений и продолжайте исследовать мир вокруг вас, но обязательно соблюдайте знаки с надписью «Вход запрещён».
Источник:
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