5 самых запретных мест в мире, которые вы никогда не сможете посетить

Встречайте остров Кеймада-Гранди, также известный как Змеиный остров, расположенный всего в 35 км от Бразилии. Однако, посетить вы его не сможете.

Это необычное место правительство Бразилии объявило вне закона для любых гражданских лиц и путешественников. Более того, рядом с этим островом даже запрещено рыбачить.

Почему?

Один учёный однажды сказал, что если вы ступите на Змеиный остров, то «вы будете находиться в 1 метре от своей смерти». Всё дело в том, что на Кеймада-Гранди самая высокая концентрация одной из самых смертоносных змей в мире — островного ботропса. Эти змеи (буквально) заполонили весь этот остров. Но они настолько редкие (поскольку обитают только на этом острове), что правительство Бразилии для сохранения жизни людей и флоры и фауны острова просто ввело запрет на его посещение.

Негостеприимный для людей, остров также изобилует различными мифами: некоторые говорят, что это скрытое место с сокровищами древних пиратов. Все, что мы знаем, это то, что вам следует держаться подальше от этого острова, если вы не хотите столкнуться с одной из смертоносных змей.

Сюртсей