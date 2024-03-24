В Индонезии сумасшедших учат драться

Лечить народ как-то не подумали. Потому что даже само направление психиатрии тут трагически не развито, в стране насчитывается около 800 психиатров на 279 миллионов человек!

Только вдумайтесь в эти цифры! Например, у нас около 16 тысяч психиатров на всю Россию, а у нас население в два раза меньше.