В Индонезии сумасшедших учат драться

Задавались вопросом, что делают с безумцами в местах, где нет психлечебниц? В глухих провинциях они становятся деревенскими дурачками, буйных семья держит на цепи в сарайчиках. А если те вырываются, нередко их избивают до смерти.
В Индонезии пытаются организовать помощь душевнобольным, но пока все находится в пугающе зачаточном положении.
Есть ли в Индонезии психические лечебницы?
И да, и одновременно - нет. Потому что в государственном центре для душевнобольных в Джакарте есть палаты-камеры, обеспечение едой от государства… но совсем нет врачей и медикаментов.
Лечить народ как-то не подумали. Потому что даже само направление психиатрии тут трагически не развито, в стране насчитывается около 800 психиатров на 279 миллионов человек!
Только вдумайтесь в эти цифры! Например, у нас около 16 тысяч психиатров на всю Россию, а у нас население в два раза меньше.
Вся суть в том, что есть много частных заведений, которые никак не регулируются. Они помогают людям, и это уже добро.
Например, есть школа боевых искусств, при которой содержатся душевнобольные в качестве благотворительности.
Мастера считают, что занятия боевыми практиками поможет укрепить тело и вернуть порядок в душу. И да, их кормят и выводят на тренировки (кто способен).
Ладно, от депрессии такой способ может и сработать. Но представляете, что делать с профессионально натренированными помешанными!? Хорошо еще, что их «санитары» - это мастера из той же школы.
То есть при беспорядках все еще могут надавать лещей.
Есть ли у душевнобольных хоть какой-то шанс?
Шансов мало, скорее вы будете жить в общей клетке без удобств до конца жизни. Если люди будут работать сердобольные, то иногда будут выводить погулять.
Но есть клиники от благотворительных фондов, которые иногда спонсируют покупку медикаментов.
Если удастся дождаться визита редкого психиатра и получить диагноз, то на больного пришлют лекарства.
Чаще всего лекарствами лечат глубокую депрессию, биполярное расстройство, панические состояния от глубокой травмы. Если медикаменты подойдут, то больному станет легче.
Но вы сами знаете, что те же антидепрессанты бывают разные, и их подбирают не с первого раза врачи в городах. А второго визита доктора можно ждать еще год.
Болит душа, а добивают тело
Главное тут даже не то, что нет докторов. А то, в каком состоянии содержатся душевнобольные. Сюда попадают те, о ком не желают заботиться родственники.
То есть никто не будет следить и проверять, как они содержатся. И фотографии говорят сами за себя – грязные, нередко в фекалиях (потому что буйные сумасшедшие и просто депрессивные содержатся вместе), максимально худые.
По сути это хуже тюрьмы, потому что в тюрьмах есть охранники, которые не дают драться. А здесь у работников приютов еще надо самим убраться, еду приготовить. Просто некому следить постоянно, что делают больные друг с другом.
Хорошо еще, что мужчин и женщин держат отдельно.
Впечатление центры для психически нездоровых в Индонезии производят более чем удручающее. Однако если знать, что еще несколько лет назад не было речи ни о антидепрессантах, ни о курсе лечения, появляется хоть какой-то лучик надежды.
Источник:
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