Интересные семейные снимки известных людей

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Подборка семейных фотографий актеров, актрис и всем известных людей!
Несколько фотографий уже были, пусть, ещё разок гляните))
Интересного вам просмотра!
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6.
Игорь Кваша с любимой внучкой Настей и женой Татьяной. На заднем плане - сын Владимир и невестка Наташа.
27.
Леонид Ильич Брежнев с супругой Викторией Петровной и правнучкой Галей во время отдыха. 15.01.1981
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