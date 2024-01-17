"Так и вымрут". В Японии запустят приложение для "правильных знакомств" - со справками и фото без фильтров

Власти Японии уже давно задумались над развитием сервисов знакомств, использующих искусственный интеллект. С их помощью они надеются повысить уровень рождаемости в стране.

Так, в 2021 году году власти выделили 2 млрд иен ($19 млн) органам местного самоуправления, которые развивают сервисы на основе ИИ, в надежде, что он поможет лучше проанализировать информацию, предоставленную клиентами, которые мечтают найти себе возлюбленных.

Шевелиться и что-то придумывать в этом направлении, правительство Японии заставляет, в том числе, статистика. По прогнозам, численность населения Японии при пиковом значении в 128 млн человек упадет к концу столетия до 53 млн человек.