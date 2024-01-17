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"Так и вымрут". В Японии запустят приложение для "правильных знакомств" - со справками и фото без фильтров

"Так и вымрут". В Японии запустят приложение для "правильных знакомств" - со справками и фото без фильтров

Автор:
17 января 2024 22:32
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Tinder   Белоруссия   Япония   госуслуги   знакомства   приложение   
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Японское правительство решило перевести сферу знакомств граждан в более предсказуемую плоскость, запустив государственный сервис для "правильных знакомств" - для регистрации нужно будет предоставить паспорт, кучу справок и т.д. А искуственный интеллект будет подбирать варианты при совпадении ваших ценностей.. "Госуслуги" - тыц-тыц ...

Судя по всему, задумка сервиса в том, чтобы уберечь граждан от неприятных неожиданностей.

Иначе как еще объяснить, что команда сервиса будет запрашивать документы для подтверждения личности потенциального соискателя, проверять годовой доход, проверять семейное положение и наличие детей.

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Более того, у приложения будет строгий отбор фотографий. Например, не получится добавить на страничку отфотошопленные селфи, вместо них будут "фотки с паспорта".

Власти Японии уже давно задумались над развитием сервисов знакомств, использующих искусственный интеллект. С их помощью они надеются повысить уровень рождаемости в стране.

Так, в 2021 году году власти выделили 2 млрд иен ($19 млн) органам местного самоуправления, которые развивают сервисы на основе ИИ, в надежде, что он поможет лучше проанализировать информацию, предоставленную клиентами, которые мечтают найти себе возлюбленных.

Шевелиться и что-то придумывать в этом направлении, правительство Японии заставляет, в том числе, статистика. По прогнозам, численность населения Японии при пиковом значении в 128 млн человек упадет к концу столетия до 53 млн человек.

Российские пользователи сети с юмором восприняли новость о новом "японском Tindere".

Так и вымрут!

комментируют россияне.

Кстати, о Tinder. Из Белоруссии поступила новость о том, что популярный европейский сервис знакомств терпел-терпел, но всё же решил покинуть наших соседей. Видимо, все дело в санкциях.

Руководство компании Match Group, которой принадлежит приложение объявило о том, что решило прекратить работу сервиса в Белоруссии. Доступ для граждан Союзного государства закроют 15 февраля. Попытать удачу в поиске пары через приложение белорусы не смогут уже на следующий день после Дня Святого Валентина — придется вспоминать навыки пикапа в реальной жизни.

Напомним, из России Tinder ушел 30 июня прошлого года — в этот день приложение для онлайн-знакомств окончательно перестало работать, а также пропало из Play Market от Google и AppStore от Apple.

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Метки: Tinder   Белоруссия   Япония   госуслуги   знакомства   приложение   
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Трям Полчаса назад
Дэвущьки, ав ав )))
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Kostick 51 минуту назад
давно писал, регистрация на таких сайтах - только через госуслуги. причем для находящихся в браке, с уведомления официального супруга(и)
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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