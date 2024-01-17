"Так и вымрут". В Японии запустят приложение для "правильных знакомств" - со справками и фото без фильтров

Японское правительство решило перевести сферу знакомств граждан в более предсказуемую плоскость, запустив государственный сервис для "правильных знакомств" - для регистрации нужно будет предоставить паспорт, кучу справок и т.д. А искуственный интеллект будет подбирать варианты при совпадении ваших ценностей.. "Госуслуги" - тыц-тыц ...
Судя по всему, задумка сервиса в том, чтобы уберечь граждан от неприятных неожиданностей.
Иначе как еще объяснить, что команда сервиса будет запрашивать документы для подтверждения личности потенциального соискателя, проверять годовой доход, проверять семейное положение и наличие детей.
Более того, у приложения будет строгий отбор фотографий. Например, не получится добавить на страничку отфотошопленные селфи, вместо них будут "фотки с паспорта".
Власти Японии уже давно задумались над развитием сервисов знакомств, использующих искусственный интеллект. С их помощью они надеются повысить уровень рождаемости в стране.
Так, в 2021 году году власти выделили 2 млрд иен ($19 млн) органам местного самоуправления, которые развивают сервисы на основе ИИ, в надежде, что он поможет лучше проанализировать информацию, предоставленную клиентами, которые мечтают найти себе возлюбленных.
Шевелиться и что-то придумывать в этом направлении, правительство Японии заставляет, в том числе, статистика. По прогнозам, численность населения Японии при пиковом значении в 128 млн человек упадет к концу столетия до 53 млн человек.
Российские пользователи сети с юмором восприняли новость о новом "японском Tindere".
Так и вымрут!
комментируют россияне.
Кстати, о Tinder. Из Белоруссии поступила новость о том, что популярный европейский сервис знакомств терпел-терпел, но всё же решил покинуть наших соседей. Видимо, все дело в санкциях.
Руководство компании Match Group, которой принадлежит приложение объявило о том, что решило прекратить работу сервиса в Белоруссии. Доступ для граждан Союзного государства закроют 15 февраля. Попытать удачу в поиске пары через приложение белорусы не смогут уже на следующий день после Дня Святого Валентина — придется вспоминать навыки пикапа в реальной жизни.
Напомним, из России Tinder ушел 30 июня прошлого года — в этот день приложение для онлайн-знакомств окончательно перестало работать, а также пропало из Play Market от Google и AppStore от Apple.
Источник:
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