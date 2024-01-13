Лаконичный магнетизм японского мастера стрит-фотографии

Несмотря на простоту сюжета, который формируют абстрактные линии и, как правило, один человек, Хакояма доказывает, что найти необычный образ не проблема, если взглянуть на мир под иным углом.

Японский фотограф придает совершенно новый смысл и измерение уличной фотографии, создавая черно-белые архитектурные образы, в которых почти присутствует элемент нереального. Казалось бы, скучное и неинтересное место – бетонная лестница, например, или переход вдруг приобретает глубину и интригу благодаря чистым тёмным снимкам, где всего одна тёмная фигура формирует драматическую сцену.

Джуничи считает, что побуждающее людей использовать и расширять своё воображение фото должно соответствовать трём критериям: