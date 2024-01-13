Лаконичный магнетизм японского мастера стрит-фотографии

Может показаться, что одним из главных критериев выдающейся фотографии должна быть яркость. Но японский фотограф Джуничи Хакояма (Junichi Hakoyama) с помощью своих работ наглядно доказывает, что заставить зрителя залипнуть вполне способны всего два цвета – чёрный и белый
Работы мастера отличает идеальная композиция в сочетании с геометрической выверенностью и точностью. Хакояма обладает способностью удивительно чётко подмечать абстракции в повседневности и показывать их другим с помощью фото.
Несмотря на простоту сюжета, который формируют абстрактные линии и, как правило, один человек, Хакояма доказывает, что найти необычный образ не проблема, если взглянуть на мир под иным углом.
Японский фотограф придает совершенно новый смысл и измерение уличной фотографии, создавая черно-белые архитектурные образы, в которых почти присутствует элемент нереального. Казалось бы, скучное и неинтересное место – бетонная лестница, например, или переход вдруг приобретает глубину и интригу благодаря чистым тёмным снимкам, где всего одна тёмная фигура формирует драматическую сцену.
Джуничи считает, что побуждающее людей использовать и расширять своё воображение фото должно соответствовать трём критериям:
- Фотография должна быть простой, потому что если в ней будет слишком много информации, то для воображения останется меньше места.
- На фотографии должны присутствовать свет и тень. Свет будет помогать фокусироваться на важной информации, а тень будет подавлять ненужную информацию, освобождая место для воображения.
- На фотографиях должен присутствовать человек, который служит каналом для расширения воображения зрителя. Неважно, что свет и пространство сами по себе красивы. Если нет человека, образ будет неполным.
Источник:
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