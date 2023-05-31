Цифровая деменция – дорога к беспамятству и слабоумию, проторённая гаджетами

Этой теме посвятила глобальное исследование преподаватель факультета психологии Бирмингемского университета Мария Уимбер. В исследовании, объектом которого стала память, приняли участие взрослые европейцы из нескольких стран. Результаты нельзя назвать неожиданными: порядка трети участников после того, как им был задан вопрос, хватались за телефон, чтобы найти ответ. Подумать и вспомнить даже простые или очевидные вещи они не пытались. И британцы в этом плане оказались впереди планеты всей – в онлайн сразу уходила половина участников. А получив ответ на вопрос, респонденты практически моментально забывали полученную информацию, очищая оперативную память.

Уимбер объясняет этот момент особенностью мозга, выраженной в укреплении механизмов памяти в момент воспоминаний. А когда воспоминания поверхностные, ненужные, они практически сразу улетучиваются из памяти.

Постоянный поиск информации, причём, зачастую одной и той же, как раз и является проявлением этой особенности. Постоянная память не укрепляется, воспоминания не формируются, когда под рукой всегда есть информационные «костыли».