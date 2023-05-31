Цифровая деменция – дорога к беспамятству и слабоумию, проторённая гаджетами

Утро начинается… Не с кофе и не с гигиенических процедур. Среднестатистический человек тянется к телефону, чтобы отключить будильник и взглянуть, что там в мире делается.
А потом понеслось: социальные сети, рабочие и учебные чаты, новости. Современный человек без смартфона ощущает себя как без руки в буквальном смысле. И это хорошо, поскольку технологии упрощают жизнь. Но и плохо тоже, так как ведут к цифровой деменции или цифровому слабоумию. Термин впервые ввёл и использовал в 2012 году немецкий нейробиолог Манфред Спитцер.
Этим понятием исследователь описал состояние, развивающееся в результате чрезмерного использования цифровых технологий, которые в итоге ухудшают когнитивные функции человека.
Особенно страдает долгосрочная память. Поскольку благодаря возможности в любой момент найти необходимую информацию в Сети мозг начинает лениться и перестаёт запоминать и накапливать долговременные воспоминания.
Этой теме посвятила глобальное исследование преподаватель факультета психологии Бирмингемского университета Мария Уимбер. В исследовании, объектом которого стала память, приняли участие взрослые европейцы из нескольких стран. Результаты нельзя назвать неожиданными: порядка трети участников после того, как им был задан вопрос, хватались за телефон, чтобы найти ответ. Подумать и вспомнить даже простые или очевидные вещи они не пытались. И британцы в этом плане оказались впереди планеты всей – в онлайн сразу уходила половина участников. А получив ответ на вопрос, респонденты практически моментально забывали полученную информацию, очищая оперативную память.
Уимбер объясняет этот момент особенностью мозга, выраженной в укреплении механизмов памяти в момент воспоминаний. А когда воспоминания поверхностные, ненужные, они практически сразу улетучиваются из памяти.
Постоянный поиск информации, причём, зачастую одной и той же, как раз и является проявлением этой особенности. Постоянная память не укрепляется, воспоминания не формируются, когда под рукой всегда есть информационные «костыли».
Так можно ли дать технологиям однозначную оценку – хорошо это или плохо? Истина где-то посередине, поскольку делегирование малозначимых функций гаджету позволяет экономить ресурс мозга для более важных задач.
Тем более что человеческий мозг – это больше живая мышца, нежели механическое устройство. И чем больше её тренируешь, тем в лучшем состоянии она будет находиться.
Но где найти ту золотую середину между усиленным накачиваем этой мышцы и её полным бездействием, приводящим к атрофии? Это важно, поскольку мозг – единственный орган, который можно развивать и развивать до бесконечности. А за счёт информационных «костылей» такая ресурсная мышца с неиссякаемым потенциалом становится чуточку слабее. И глупее.
Если постоянно ездить на машине, не пользоваться ногами, то они станут слабыми. И простая прогулка в парке для неподготовленных мышц будет пыткой, а не удовольствием. То же самое с мозгом – без нагрузки в виде запоминания он постепенно превращается просто в комплект клеток с минимальным набором возможностей и опций.
А без тренировок у людей есть все шансы деградировать настолько, что наступит закат цивилизации. Ведь без постоянных подсказок человечество окажется неспособным к решению примитивных задач, а на арену эволюции снова выйдут обезьяны.
А сколько номеров из вашего телефона вы знаете наизусть?
Источник:
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