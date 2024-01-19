Потеряв 2 миллиона рублей, пенсионер из Котласа устроил салют в Сбербанке

59-летнего мужчину убедили набрать кредитов, а затем поджечь пиротехнику.
Вечер 17 января в Котласе прошел " с огоньком". В отделение Сбербанка вошёл 59-летний мужчина и устроил пиротехническое шоу. Товарищ принёс с собой коробку с фейерверком, оставил её в операционном зале и поджёг фитиль. Посетители банка не ожидали такой анимации, многие поспешили на выход. Отдельного внимания заслуживал абсолютно спокойный посетитель, который наблюдал за зрелищем и не торопился покинуть помещение.
На место происшествия прибыли оперативники и пожарные. Т.к. здание банка было задымлено, его проверили на предмет возгорания.
К счастью, пожар от салюта не начался, а фейерверк лишь слегка повредил подвесной потолок и изгадил атмосферу.
Правоохранители изучили камеры наблюдения, установили личность хулигана, который вскоре был задержан. Выяснилось, что мужчина действовал по наводке телефонных мошенников, которые, представившись специалистами Центробанка, убедили жителя Котласа в необходимости защиты его сбережений. Под этим предлогом мужчина по какой-то кривой логике оформил несколько кредитов на общую сумму порядка 2 миллионов рублей, а затем, чтобы якобы помочь задержать мошенников полиции, пришёл в отделение банка в поджёг фейерверк.
В результате на пиромана заведено уголовное дело по ч. 2 ст.213 Уголовного кодекса Российской Федерации «Хулиганство». Наказание за этот проступок может быть вполне суровым - до 7 лет лишения свободы. Сейчас пенсионер находится под подпиской о невыезде.
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