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Потеряв 2 миллиона рублей, пенсионер из Котласа устроил салют в Сбербанке

Потеряв 2 миллиона рублей, пенсионер из Котласа устроил салют в Сбербанке

Автор:
19 января 2024 10:12
Сообщество : Мошенничество
Метки: Архангельская область   Видео   котлас   мошенники   пиротехника   полиция   развод   салют   хулиганство   
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59-летнего мужчину убедили набрать кредитов, а затем поджечь пиротехнику.

Вечер 17 января в Котласе прошел " с огоньком". В отделение Сбербанка вошёл 59-летний мужчина и устроил пиротехническое шоу. Товарищ принёс с собой коробку с фейерверком, оставил её в операционном зале и поджёг фитиль. Посетители банка не ожидали такой анимации, многие поспешили на выход. Отдельного внимания заслуживал абсолютно спокойный посетитель, который наблюдал за зрелищем и не торопился покинуть помещение.




На место происшествия прибыли оперативники и пожарные. Т.к. здание банка было задымлено, его проверили на предмет возгорания.



К счастью, пожар от салюта не начался, а фейерверк лишь слегка повредил подвесной потолок и изгадил атмосферу.



Правоохранители изучили камеры наблюдения, установили личность хулигана, который вскоре был задержан. Выяснилось, что мужчина действовал по наводке телефонных мошенников, которые, представившись специалистами Центробанка, убедили жителя Котласа в необходимости защиты его сбережений. Под этим предлогом мужчина по какой-то кривой логике оформил несколько кредитов на общую сумму порядка 2 миллионов рублей, а затем, чтобы якобы помочь задержать мошенников полиции, пришёл в отделение банка в поджёг фейерверк.


В результате на пиромана заведено уголовное дело по ч. 2 ст.213 Уголовного кодекса Российской Федерации «Хулиганство». Наказание за этот проступок может быть вполне суровым - до 7 лет лишения свободы. Сейчас пенсионер находится под подпиской о невыезде.



Источник:

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Метки: Архангельская область   Видео   котлас   мошенники   пиротехника   полиция   развод   салют   хулиганство   
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4  комментария
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4k
poбт Час назад
не "потеряв", а "прое'бав"

не надо вводить в заблуждение бедолаг читающих только заголовки
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9k
Роман 52 минуты назад
Мда, мошенники видать совсем офигели от клиента и пошли в отрыв...
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3k
Илья 2 часа назад
А если вы дебил,
А если вы идиот,
Никто не поможет вам,
Ничто не спасет.
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