Потеряв 2 миллиона рублей, пенсионер из Котласа устроил салют в Сбербанке





Правоохранители изучили камеры наблюдения, установили личность хулигана, который вскоре был задержан. Выяснилось, что мужчина действовал по наводке телефонных мошенников, которые, представившись специалистами Центробанка, убедили жителя Котласа в необходимости защиты его сбережений. Под этим предлогом мужчина по какой-то кривой логике оформил несколько кредитов на общую сумму порядка 2 миллионов рублей, а затем, чтобы якобы помочь задержать мошенников полиции, пришёл в отделение банка в поджёг фейерверк.





В результате на пиромана заведено уголовное дело по ч. 2 ст.213 Уголовного кодекса Российской Федерации «Хулиганство». Наказание за этот проступок может быть вполне суровым - до 7 лет лишения свободы. Сейчас пенсионер находится под подпиской о невыезде.





