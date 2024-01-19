11 случаев, когда большие актёры играли в фильмах, где у них практически не было реплик

Участие актрисы, как и ожидалось, было существенно сокращено, и в итоге за весь фильм она произнесла лишь 11 реплик.

А нормальных кадров с актрисой из свежего «Аквамена» ещё меньше, так что мы использовали кадр из «Лиги справедливости Зака Снайдера», где Эмбер также играла Меру. Тут дело было явно не в молчаливости героини, поэтому ставим её бонусом.