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11 случаев, когда большие актёры играли в фильмах, где у них практически не было реплик

11 случаев, когда большие актёры играли в фильмах, где у них практически не было реплик

Автор:
19 января 2024 10:05
Сообщество : Кино
Метки: актеры   кино   реплика   роль   слова   съемка   фильм   
2563
13

Что является важнейшим инструментом для актёра — его лицо или его голос — вопрос дискуссионный. Некоторые могут весь фильм провести в маске и всё равно покорить зрителей подачей своих реплик. А другие — как воды в рот набрали, но мимикой и движениями отыгрывают так, что никаких слов не требуется.

Можно подумать, что бессловесные роли дают лишь малоизвестным актёрам, но это не так. Порой специфика фильма или роли вынуждает даже звёзд ничего особо не говорить, но они всё равно тащат. Мы нашли некоторые количественные показатели реплик или слов известных актёров, которые преимущественно молчали в своих фильмах. Посмотрите, это интересно!

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Произносит за фильм всего 52 реплики.

Супермен в исполнении актёра произнёс всего 43 реплики.

Произнёс всего 25 реплик.

Также произнёс около 25 реплик. И Джонсон, и Деймон — главные герои этих фильмов. Не словом, а делом потому что!

Всего в фильме звучит около 25 реплик, которые главные звёзды фильма разделили ещё и с детьми. Ну у них тут точно был веский повод помалкивать!

А здесь актёр говорит ещё меньше — у него всего 10 реплик.

За весь фильм, в котором у актрисы главная роль, произнесла всего 3 реплики.

Произнёс в фильме всего 891 слово.

Произнёс за фильм около 380 слов, намеренно попросив режиссёра вырезать немалое количество своих реплик из финальной версии, так как это подходит сути героя.

Произнёс в фильме менее 150 слов.

За весь фильм произнёс лишь 104 слова.

Участие актрисы, как и ожидалось, было существенно сокращено, и в итоге за весь фильм она произнесла лишь 11 реплик.

А нормальных кадров с актрисой из свежего «Аквамена» ещё меньше, так что мы использовали кадр из «Лиги справедливости Зака Снайдера», где Эмбер также играла Меру. Тут дело было явно не в молчаливости героини, поэтому ставим её бонусом.

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Метки: актеры   кино   реплика   роль   слова   съемка   фильм   
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11  комментариев
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59k
dima423 2 часа назад
То реплики, то слова...приведите уже к единой размерности чтоль)))
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Александр К. 3 минуты назад
Винни Джонс "Угнать за 60 секунд" 1 реплика за весь фильм.
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5k
Slv01 13 минут назад
иногда лучше молчать, чем говорить - реплика из старой рекламы ирисок меллер
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4k
Walther 36 минут назад
Рэмбо в первой части тоже не сильно был болтлив. Зато в конце как выдал монолог по Достоевскому!
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2k
Rulzen 39 минут назад
НОЛЬ слов ))))
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24k
sanchesS80 51 минуту назад
Реплика - Элемент сценического диалога, фраза, которую актёр говорит в ответ на слова другого действующего лица, а также последняя фраза актёра, после которой говорит другое действующее лицо.

Т.е. реплики это не всё что говорит актёр. Он может заряжать монологами по несколько предложений. И это ну будет репликой. Т.е. реплик в фильме может быть мало, а болтать актёр может много. Автор бы сначала разобрался в значении слова, а потом стал бы статьи лепить.
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8k
Nikolay Час назад
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3k
r.a.t. 2 часа назад
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1k
Александр Ломовицкий 2 часа назад
а сколько в репликах было слов ? там может монологи на полтора часа ,
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Anarasius

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