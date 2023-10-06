Крыса и выдра вызвали панику на борту самолёта

В самолёте из Бангкока на Тайвань заметили крысу-альбиноса и детёныша выдры, которые подняли волну паники. Оказалось, пассажиры провозили животных незаконно в ручной клади.
На рейсе вьетнамской авиакомпании Viet Jet из Бангкока на Тайвань случился инцидент — пассажиры заметили на полу крысу-альбиноса и малыша выдры. Оказалось, один из пассажиров провозил животных нелегально в ручной клади. Но в один момент зверьки решили сбежать на свободу. На борту поднялась небольшая паника, и бортпроводники делали всё возможное, чтобы безопасно поймать беглецов.
По словам очевидцев, сначала один из пассажиров заметил белую крысу по пути в туалет. Он сообщил экипажу о ней, и во время поисков они нашли и детёныша выдры. Крыса даже успела укусить одного из бортпроводников за руку. В самолёте сделали объявление и попросили признаться, кому принадлежат животные. Одна женщина-китаянка заявила, что это её зверьки. Скорее всего, она купила их на рынке в Бангкоке.
В итоге бортпроводники поймали зверьков, поместили в безопасное место, и по прибытии передали службам Тайваня. Когда полиция обыскивала самолёт после приземления, в салоне также нашли сумку, где были 28 живых черепах, сурок, змея, две выдры и два других неизвестных грызуна. Полиция установила, что животных перевозили два контрабандиста-иностранца. По версии стражей порядка, они прошли досмотр в международном аэропорту Суварнабхуми в Таиланде, подкупив кого-то из служащих: известно, что в этом аэропорту бывали случаи коррупции.
Контрабандисты могут быть оштрафованы на сумму до 3 миллионов рублей. Но в данный момент полиция продолжает собирать информацию по делу. Тем временем, черепашки пока останутся на карантине, а остальных животных отправили в Пинтунский университет на Тайване.
Источник:
Источник: — переведено специально для fishki.net
- Истории нянь, после которых уши в трубочку сворачиваются
- Пользователи рассказали, какие семейные тайны они случайно узнали
- "Быть чем-то еще не значит быть кем-то": страшная история супермодели Джии
- "В 12 чистила речку от мусора, зарплату выдали сгущёнкой": люди рассказали про свою первую работу
- Непростые ситуации из жизни женщин