Крыса и выдра вызвали панику на борту самолёта

По словам очевидцев, сначала один из пассажиров заметил белую крысу по пути в туалет. Он сообщил экипажу о ней, и во время поисков они нашли и детёныша выдры. Крыса даже успела укусить одного из бортпроводников за руку. В самолёте сделали объявление и попросили признаться, кому принадлежат животные. Одна женщина-китаянка заявила, что это её зверьки. Скорее всего, она купила их на рынке в Бангкоке.