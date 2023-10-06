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Крыса и выдра вызвали панику на борту самолёта

Крыса и выдра вызвали панику на борту самолёта

Автор:
06 октября 2023 19:50
Сообщество : Животные
Метки: Разное   выдра   животные   истории   новости   рейсы   самолет   самолеты   ситуации   
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В самолёте из Бангкока на Тайвань заметили крысу-альбиноса и детёныша выдры, которые подняли волну паники. Оказалось, пассажиры провозили животных незаконно в ручной клади.

На рейсе вьетнамской авиакомпании Viet Jet из Бангкока на Тайвань случился инцидент — пассажиры заметили на полу крысу-альбиноса и малыша выдры. Оказалось, один из пассажиров провозил животных нелегально в ручной клади. Но в один момент зверьки решили сбежать на свободу. На борту поднялась небольшая паника, и бортпроводники делали всё возможное, чтобы безопасно поймать беглецов.

По словам очевидцев, сначала один из пассажиров заметил белую крысу по пути в туалет. Он сообщил экипажу о ней, и во время поисков они нашли и детёныша выдры. Крыса даже успела укусить одного из бортпроводников за руку. В самолёте сделали объявление и попросили признаться, кому принадлежат животные. Одна женщина-китаянка заявила, что это её зверьки. Скорее всего, она купила их на рынке в Бангкоке.

В итоге бортпроводники поймали зверьков, поместили в безопасное место, и по прибытии передали службам Тайваня. Когда полиция обыскивала самолёт после приземления, в салоне также нашли сумку, где были 28 живых черепах, сурок, змея, две выдры и два других неизвестных грызуна. Полиция установила, что животных перевозили два контрабандиста-иностранца. По версии стражей порядка, они прошли досмотр в международном аэропорту Суварнабхуми в Таиланде, подкупив кого-то из служащих: известно, что в этом аэропорту бывали случаи коррупции.

Контрабандисты могут быть оштрафованы на сумму до 3 миллионов рублей. Но в данный момент полиция продолжает собирать информацию по делу. Тем временем, черепашки пока останутся на карантине, а остальных животных отправили в Пинтунский университет на Тайване.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Разное   выдра   животные   истории   новости   рейсы   самолет   самолеты   ситуации   
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2  комментария
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Прораб Час назад
Всех в поликлинику на опыты! Паникующих пассажиров в первую очередь!
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Garpia121 9 минут назад
Я бы детеныша выдры потихому за пазуху спрятала и себе забрала.
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