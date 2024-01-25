25 жутких вещей, случайно найденных новыми жильцами

«Я убирался в свежеснятой квартире, протирал стены и заделывал дыры. Прорезав одну из стен, я заглянул внутрь в поисках следов пребывания грызунов и заметил маленькую деревянную коробку. Она была закручена на 9 шурупов. Открыв ее, я обнаружил довольно старый пуленепробиваемый жилет. Я спросил хозяина квартиры, не его ли это вещь, и он сказал, что, должно быть, жилет принадлежал женщине, которая жила здесь около 10 лет назад и оказалась крупной преступницей. Эту женщину арестовали однажды ночью, потому что один из ее пистолетов дал осечку и попал в потолок квартиры, где живет хозяин. Когда полиция обыскала квартиру, они нашли 16 единиц огнестрельного оружия и материалы для изготовления взрывчатки. Женщина до сих пор сидит в тюрьме».