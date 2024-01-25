25 жутких вещей, случайно найденных новыми жильцами

Представьте, что вы переехали и нашли в новом доме странные предметы, оставленные предыдущими жильцами или владельцами. Жуткие куклы, клоуны, ритуальные символы или еще какая-нибудь зловещая хтонь. Как с этим быть? Настроение будет явно подпорчено — как у бедолаг из этой подборки.
«Ни устно, ни в документах ничего не говорилось о том, что под нами что-то есть».
«Я доставал наши холодильники из кладовки на лето и нашел это над гаражом. На столе посередине лежит «поющая» раковина конха, стоит банка с пучком шалфея и ваза с пеплом. Если кто-нибудь знает, что это такое, пожалуйста, дайте мне знать...»
«Наконец-то я снова поднялся наверх, чтобы сделать несколько хороших снимков. Все так же жутко, как я помню. Они также оставили в подвале все еще работающий туалет. Есть отверстие, ведущее на другой чердак, но я не могу поднять туда лестницу, если только не возьму с собой лестницу, которую использовал для входа на чердак. Но я не хочу закрывать единственный путь к спасению».
4. «Моему дому через 5 лет исполнится 100 лет, и у меня нет жуткого подвала, но есть совершенно жуткое подземное бомбоубежище на заднем дворе»
«Это подземное бомбоубежище. Оно было построено в 1961 году, и у меня хранятся оригинальное руководство для владельца и купчая. Электричество больше не работает, но вода все еще течет. Это во Флориде».
6. «Я только что переехал, и свет в гараже не работал, поэтому я искал новую лампочку в одном из шкафов»
«Мой муж разбирал половицы и нашел эту маску. Похоже, это посмертная маска — гипсовый слепок с лица женщины средних лет. На слепке ничего не написано, есть только небольшой крючок сзади, который выглядит так, будто маску можно закрепить на стене. Мы живем в классическом викторианском доме, который некоторое время назад был переоборудован под квартиры. Я не знаю, что делать с этой маской. Продать ее — плохая примета? Я не знаю, как еще от нее избавиться. В квартире держать не хочу, слишком жутко».
«Я убирался в свежеснятой квартире, протирал стены и заделывал дыры. Прорезав одну из стен, я заглянул внутрь в поисках следов пребывания грызунов и заметил маленькую деревянную коробку. Она была закручена на 9 шурупов. Открыв ее, я обнаружил довольно старый пуленепробиваемый жилет. Я спросил хозяина квартиры, не его ли это вещь, и он сказал, что, должно быть, жилет принадлежал женщине, которая жила здесь около 10 лет назад и оказалась крупной преступницей. Эту женщину арестовали однажды ночью, потому что один из ее пистолетов дал осечку и попал в потолок квартиры, где живет хозяин. Когда полиция обыскала квартиру, они нашли 16 единиц огнестрельного оружия и материалы для изготовления взрывчатки. Женщина до сих пор сидит в тюрьме».
13. «Увидел это во время виртуального тура по дому. Каковы шансы, что мы купим этот дом, а через неделю кукла вернется в него?»
«Не совсем понимаю, что это — погреб для овощей, убежище или просто подвал?»
17. «Купили дом и обнаружили это в стене ванной комнаты в главной спальне. Зачем, просто зачем?»
18. «Остановился в доме подруги. Ее мама коллекционирует кукол и выделила для них отдельную комнату»
20. «Дом моих родителей был разрушен торнадо полтора года назад. Когда они переехали обратно на прошлой неделе и начали распаковывать вещи, они нашли это в коробке»
«Они никогда не видели эту куклу раньше и понятия не имеют, откуда она взялась. Но теперь она стоит на полке в их гостиной. Мои родители — техасцы, родом из Массачусетса, и моя мама очень любит ведьм, так как выросла совсем рядом с Салемом. Моя бабушка даже утверждает, что кого-то из наших дальних предков обвинили в ведьмовстве и сожгли на костре в Салеме. Моя мама считает куклу забавной и не хочет от нее избавляться. Каждый раз, когда их собака лает, она шутит: "Наверное, она чувствует зло в этой кукле"».
«Я не религиозный человек, но меня это все равно напугало».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Фобии на куклы - чисто американские. Боишься, ну сожги торжественно, в чем проблема. Вот если после сожжения она вернётся, тогда проблема, да.