Застывшая красота безупречности от Джозефа Хофленера

В результате из фотографа-самоучки Хофленер дорос до признанного мастера, прославившегося лаконичными чёрно-белыми пейзажами, а также сериями снимков «Реактивный авиалайнер» и «Замороженная история».

Простота – это сложно. И к анализу даже самой простой работы фотографа хочется возвращаться снова. Изучать глубину и постигать суть не надоедает, наоборот. С каждым разом изображения затягивают всё глубже, раскрывая подсознание зрителя.

Творчество Хофленера – это почти идеальная фотография – прохладная, глубокая, чистая и практически совершенная. Тщательно выверенное сочетание чёрно-белых поверхностей и безупречных линий и углов заставляет предположить, что мастер сумел постичь какую-то особую тайну мироздания, время которой для других ещё не настало.