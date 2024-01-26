Застывшая красота безупречности от Джозефа Хофленера

Лёгкость, лаконичность и минимализм отличают работы этого фотохудожника. Но отсутствие ярких красок и множества деталей делают фото Хофленера притягательными, а не скучными.
Джозеф Хофленер родился в 1955 году в Австралии. Увлечение парня фотографией семья не разделяла, считая это несерьёзным делом. Но отказываться от единственного действительно увлекавшего его занятия он не захотел. Джозеф постигал всё самостоятельно, с нуля, без учёбы и наставников. В 20 лет отправился в путешествие по Южной Африке, чтобы реализовывать на практике наработки и приобретать опыт.
В результате из фотографа-самоучки Хофленер дорос до признанного мастера, прославившегося лаконичными чёрно-белыми пейзажами, а также сериями снимков «Реактивный авиалайнер» и «Замороженная история».
Простота – это сложно. И к анализу даже самой простой работы фотографа хочется возвращаться снова. Изучать глубину и постигать суть не надоедает, наоборот. С каждым разом изображения затягивают всё глубже, раскрывая подсознание зрителя.
Творчество Хофленера – это почти идеальная фотография – прохладная, глубокая, чистая и практически совершенная. Тщательно выверенное сочетание чёрно-белых поверхностей и безупречных линий и углов заставляет предположить, что мастер сумел постичь какую-то особую тайну мироздания, время которой для других ещё не настало.
Источник:
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