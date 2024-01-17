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Русский носит Prada. Парень из российской деревни стал моделью знаменитого итальянского бренда

Русский носит Prada. Парень из российской деревни стал моделью знаменитого итальянского бренда

Автор:
17 января 2024 23:31
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: prada   Евгений Иванов   Шумиха   бренд   деревня   манекенщик   
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Паренек из русской деревни стал моделью итальянского бренда Prada на неделе моды в Италии. Радостной новостью поделился в соцсетях продюсер парня... Все же пуховик от Prada лучше, чем носок от Balenciaga.

В Милане началась Неделя моды, где дизайнеры представляют свои новые коллекции мужской линии. Накануне состоялся модный показ бренда Prada осень/зима 2024, в котором принял участие парень с простым русским именем Евгений Иванов:

Я родом из Шумихи Курганской области. Для меня была честь стать частью такого бренда как Prada.

, — рассказал ИА URA.RU Евгений. Модель является лицом агентства Tann Model Management.

На сайте Models говорится, что Иванов успешно выступает на показах мод в Париже и Милане. В портфолио указано, что модель имеет рост 190 сантиметров.

На подиум Евгений вышел в объемной белой куртке, серых брюках с зеленым ремнем, синей водолазке и черных лакированных туфлях.

Ранее СМИ опубликовали фото с недели моды в Милане, на которой британский бренд JW Anderson представил свое видение современного костюма джентльмена.

В этом сезоне мужчинам прописали носить капроновые колготки. Без юбки.

Лучше уж пуховичок от Prada.

Источник:

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Метки: prada   Евгений Иванов   Шумиха   бренд   деревня   манекенщик   
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11  комментариев
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3k
Fiverknot Час назад
В мире моды через образы моделей и одежду уже очень давно, и теперь уже явно, продвигают секс меньшинства: гомосеки, лесбухи, трансы и прочее.
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Игорелл а 16 минут назад
Что-то я вспомнил песню группы ОД Белый рэп - п*зди [мат]. Трэк старенький,но сколько в нем смысла. Текст должен разлетается крылатыми фразами и цитироваться в пабликах и строим,как цитаты омара хайама и Фридриха Ницше и прочих великих умов человечества
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31k
Юрьевич 21 минуту назад
"Я родом из Шумихи Курганской области. Для меня была честь стать частью такого бренда как Prada. , рассказал ИА URA.RU Евгений."

С лицом гопника, но в женских чулках... "Г" - Гордость


"Паренек из русской деревни стал моделью итальянского бренда Prada на неделе моды в Италии."
Автор, я только не понял из твоего текста - Это позор или достижение?
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2k
Звёздный странник 40 минут назад
Модель с лицом гопника - новая линия моды на Западе.
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Умница-красавица 47 минут назад
С таким лицом - только свитер Монтана и штаны Абидас
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Трям 58 минут назад
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Carex Час назад
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13k
Кыся Час назад
Вы хотите сказать, что Prada приехала в Шумихи, и там нашла "простого русского парня"?
Или таки чемодан-вокзал-москоусити-продюсер-милан? Обычно все кончается на уровне продюсер.
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1k
Herr Mannelig Час назад
после такой моды пареньку дорога домой заказана
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

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