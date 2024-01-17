Русский носит Prada. Парень из российской деревни стал моделью знаменитого итальянского бренда

Паренек из русской деревни стал моделью итальянского бренда Prada на неделе моды в Италии. Радостной новостью поделился в соцсетях продюсер парня... Все же пуховик от Prada лучше, чем носок от Balenciaga.
В Милане началась Неделя моды, где дизайнеры представляют свои новые коллекции мужской линии. Накануне состоялся модный показ бренда Prada осень/зима 2024, в котором принял участие парень с простым русским именем Евгений Иванов:
Я родом из Шумихи Курганской области. Для меня была честь стать частью такого бренда как Prada.
, — рассказал ИА URA.RU Евгений. Модель является лицом агентства Tann Model Management.
На сайте Models говорится, что Иванов успешно выступает на показах мод в Париже и Милане. В портфолио указано, что модель имеет рост 190 сантиметров.
На подиум Евгений вышел в объемной белой куртке, серых брюках с зеленым ремнем, синей водолазке и черных лакированных туфлях.
Источник:
Ранее СМИ опубликовали фото с недели моды в Милане, на которой британский бренд JW Anderson представил свое видение современного костюма джентльмена.
В этом сезоне мужчинам прописали носить капроновые колготки. Без юбки.
Лучше уж пуховичок от Prada.
Источник:
- 11 знаменитых брендов, которые сменили логотипы в 2023 году
- В каждом доме этой деревни живет домашняя кобра
- Дети плавают в пакетах: тяжелый путь до школы учеников вьетнамской деревни
- "К нам пришел легендарный российский дизайнер": Гоша Рубчинский стал главным дизайнером бренда Канье Уэста
- Турецкий птичий язык: почему в деревушке несколько столетий общаются свистом
С лицом гопника, но в женских чулках... "Г" - Гордость
"Паренек из русской деревни стал моделью итальянского бренда Prada на неделе моды в Италии."
Автор, я только не понял из твоего текста - Это позор или достижение?
Или таки чемодан-вокзал-москоусити-продюсер-милан? Обычно все кончается на уровне продюсер.
"Чемодан-вокзал-Москоусити-клуб-продюсер-диван-Милан".
Теперь вроде логично.