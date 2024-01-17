Русский носит Prada. Парень из российской деревни стал моделью знаменитого итальянского бренда

На сайте Models говорится, что Иванов успешно выступает на показах мод в Париже и Милане. В портфолио указано, что модель имеет рост 190 сантиметров.

На подиум Евгений вышел в объемной белой куртке, серых брюках с зеленым ремнем, синей водолазке и черных лакированных туфлях.