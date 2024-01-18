В Мексике женщину арестовали на собственной свадьбе

Жительница Мексики планировала вступить в брак с мужчиной, который подозревается в убийствах и вымогательстве. Невеста могла вместе с ним участвовать в шантаже местных фермеров.
В Мексике невесту арестовали прямо в день собственной свадьбы в ходе полицейского рейда.
Нэнси Лизет собиралась выйти замуж за киллера Клемента Мендиолу Мартинеса по прозвищу El Raton (Мышонок). Его подозревают в вымогательстве и убийствах, причем невеста, по версии следствия, была его сообщницей и вместе с ним шантажировала местных фермеров.
Невесте надели наручники, когда она была в свадебном платье. На сделанных полицией снимках она в тиаре и фате.
Полиция узнала о предстоящей свадьбе и в назначенный день проследила за Лизет. Во время церемонии полицейские ворвались в помещение и задержали ее и нескольких мужчин в черном, которые, по всей видимости, были гостями на свадьбе.
Самому Мартинесу удалось ускользнуть. Полиция предложила 300 тысяч песо (примерно 1,5 миллиона рублей) тому, кто поделится информацией о его местонахождении.
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Мышонок очень не хотел жениться и делиться.
Поэтому позвонил в полицию и сдал мероприятие вместе с невестой и подельниками))