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В Мексике женщину арестовали на собственной свадьбе

В Мексике женщину арестовали на собственной свадьбе

Автор:
18 января 2024 07:46
Сообщество : Криминал
Метки: Мексика   арест   в мире   криминал   люди   невеста   свадьба   
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Жительница Мексики планировала вступить в брак с мужчиной, который подозревается в убийствах и вымогательстве. Невеста могла вместе с ним участвовать в шантаже местных фермеров.

В Мексике невесту арестовали прямо в день собственной свадьбы в ходе полицейского рейда.

Нэнси Лизет собиралась выйти замуж за киллера Клемента Мендиолу Мартинеса по прозвищу El Raton (Мышонок). Его подозревают в вымогательстве и убийствах, причем невеста, по версии следствия, была его сообщницей и вместе с ним шантажировала местных фермеров.

Невесте надели наручники, когда она была в свадебном платье. На сделанных полицией снимках она в тиаре и фате.

Полиция узнала о предстоящей свадьбе и в назначенный день проследила за Лизет. Во время церемонии полицейские ворвались в помещение и задержали ее и нескольких мужчин в черном, которые, по всей видимости, были гостями на свадьбе.

Самому Мартинесу удалось ускользнуть. Полиция предложила 300 тысяч песо (примерно 1,5 миллиона рублей) тому, кто поделится информацией о его местонахождении.

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Метки: Мексика   арест   в мире   криминал   люди   невеста   свадьба   
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4  комментария
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29k
Егор 15 минут назад
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10k
Клёст 21 минуту назад
Версия:
Мышонок очень не хотел жениться и делиться.
Поэтому позвонил в полицию и сдал мероприятие вместе с невестой и подельниками))
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7k
Roman 39 минут назад
Неправильная невеста. Ума Турман лучше была.
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16k
Patmaz 53 минуты назад
Хороший тамада, и конкурсы интересные.
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