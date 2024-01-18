В Мексике женщину арестовали на собственной свадьбе

В Мексике невесту арестовали прямо в день собственной свадьбы в ходе полицейского рейда.

Нэнси Лизет собиралась выйти замуж за киллера Клемента Мендиолу Мартинеса по прозвищу El Raton (Мышонок). Его подозревают в вымогательстве и убийствах, причем невеста, по версии следствия, была его сообщницей и вместе с ним шантажировала местных фермеров.

Невесте надели наручники, когда она была в свадебном платье. На сделанных полицией снимках она в тиаре и фате.