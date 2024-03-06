Пакистанца арестовали за публикацию обнаженных фотографий бывшей жены

Некоторое время назад в полицию Бангкока (Таиланд) обратилась местная жительница, у которой были серьёзные претензии к бывшему мужу.
После того, как отношения кончились, экс-супруг (гражданин Пакистана по имени Шабас), решил отомстить женщине и начал выкладывать в соцсетях её фотографии, причём весьма пикантного свойства. Естественно, бывшей жене это было крайне неприятно, вот она и обратилась к властям за помощью.
Полицейские сначала убедились, что аккаунты с сексуальными снимками действительно зарегистрированы на Шабаса, после чего его задержали на съёмной квартире. Теперь мужчине грозит крупный штраф и до 5 лет тюремного заключения. Арестованный Шабас подтвердил, что действительно тайком делал интимные фото супруги в то время, когда они ещё были вместе, но мотив своих действий раскрывать не пожелал.
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