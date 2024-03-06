Пакистанца арестовали за публикацию обнаженных фотографий бывшей жены

Полицейские сначала убедились, что аккаунты с сексуальными снимками действительно зарегистрированы на Шабаса, после чего его задержали на съёмной квартире. Теперь мужчине грозит крупный штраф и до 5 лет тюремного заключения. Арестованный Шабас подтвердил, что действительно тайком делал интимные фото супруги в то время, когда они ещё были вместе, но мотив своих действий раскрывать не пожелал.