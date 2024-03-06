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Пакистанца арестовали за публикацию обнаженных фотографий бывшей жены

Пакистанца арестовали за публикацию обнаженных фотографий бывшей жены

Автор:
06 марта 2024 09:17
Сообщество : Истории
Метки: арест   бывший муж   в мире   люди   новости   обнаженные фотографии бывшей жены   
1193
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Некоторое время назад в полицию Бангкока (Таиланд) обратилась местная жительница, у которой были серьёзные претензии к бывшему мужу.

После того, как отношения кончились, экс-супруг (гражданин Пакистана по имени Шабас), решил отомстить женщине и начал выкладывать в соцсетях её фотографии, причём весьма пикантного свойства. Естественно, бывшей жене это было крайне неприятно, вот она и обратилась к властям за помощью.


Полицейские сначала убедились, что аккаунты с сексуальными снимками действительно зарегистрированы на Шабаса, после чего его задержали на съёмной квартире. Теперь мужчине грозит крупный штраф и до 5 лет тюремного заключения. Арестованный Шабас подтвердил, что действительно тайком делал интимные фото супруги в то время, когда они ещё были вместе, но мотив своих действий раскрывать не пожелал.

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Метки: арест   бывший муж   в мире   люди   новости   обнаженные фотографии бывшей жены   
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5  комментариев
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514
На хер ЗАПАД! 2 часа назад
Где доказательства, в виде фотографий? Это не для меня
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14k
Владимир Час назад
Зачем пилить пост без фотографий?
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3k
Сергей Час назад
Прямо горячаяя новость. Пожалуй добавлю в закладки.
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20k
Robin Hood 2 часа назад
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