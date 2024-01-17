Редкие часы "Восток". Посмотрите, как красиво

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Эта редкая модель «Восток» Чистопольского завода выпущена в шестидесятые годы.
Часы работают на популярном в свое время механическим калибре 2209 (запас хода - 38 часов).
Корпус - в духе времени - компактный, диаметр всего 31 мм (для сравнения - нынешние корпуса часов в среднем 40 мм).
Сделан корпус из латуни, сверху позолота. Латунь - обычный для советских часов материал.
Часы пыленепроницаемые.
Главное - внешний вид. Какой красивый корпус! Настоящий стиль шестидесятых.
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