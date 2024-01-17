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Редкие часы "Восток". Посмотрите, как красиво

Редкие часы "Восток". Посмотрите, как красиво

Автор:
17 января 2024 19:14
Сообщество : СССР
Метки: наручные часы в СССР   оригинальные наручные часы   часы   
442
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Эта редкая модель «Восток» Чистопольского завода выпущена в шестидесятые годы.

Часы работают на популярном в свое время механическим калибре 2209 (запас хода - 38 часов).

Корпус - в духе времени - компактный, диаметр всего 31 мм (для сравнения - нынешние корпуса часов в среднем 40 мм).

Сделан корпус из латуни, сверху позолота. Латунь - обычный для советских часов материал.

Часы пыленепроницаемые.

Главное - внешний вид. Какой красивый корпус! Настоящий стиль шестидесятых.

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Метки: наручные часы в СССР   оригинальные наручные часы   часы   
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Горожанин 11 часов назад
"Восток" - дело тонкое.
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