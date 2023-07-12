Москвичу грозит семь лет из-за купленных в Дубае часов за 19 миллионов рублей

Согласно результатам таможенной экспертизы, металлические части часов выполнены из сплава золота 750 пробы, а лицевое стекло — из сапфира. Теперь рассматривается вопрос о возбуждении уголовных дел за контрабанду стратегически важных товаров и ресурсов и за уклонение от уплаты таможенных платежей в крупном размере. Ему грозит лишение свободы на срок до семи лет. Сейчас продолжается проверка в отношении пассажира.