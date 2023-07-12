FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 10555 постов • 1440 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира
Москвичу грозит семь лет из-за купленных в Дубае часов за 19 миллионов рублей

Москвичу грозит семь лет из-за купленных в Дубае часов за 19 миллионов рублей

Автор:
12 июля 2023 10:30
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Дубай   в миреэновости   законы   незадекларированные часы   фото   часы   
2232
4

Таможенники Внуково нашли у пассажира незадекларированные часы за 19 млн рублей

Таможенники аэропорта Внуково изъяли у пассажира незадекларированные швейцарские наручные часы стоимостью 19 миллионов рублей, которые он привёз из Дубая. Об этом сообщили Лайфу в ФТС России.

Инспекторы проверили в "зелёном коридоре" в ходе выборочного таможенного контроля ручную кладь 28-летнего пассажира, прибывшего из Дубая. Он привёз в Москву наручные часы класса люкс производителя Patek Philippe из коллекции Nautilus Travel Chronograph Automatic. Выяснилось, что мужчина не задекларировал их, чтобы избежать таможенных платежей в размере 5,5 миллиона рублей.


Согласно результатам таможенной экспертизы, металлические части часов выполнены из сплава золота 750 пробы, а лицевое стекло — из сапфира. Теперь рассматривается вопрос о возбуждении уголовных дел за контрабанду стратегически важных товаров и ресурсов и за уклонение от уплаты таможенных платежей в крупном размере. Ему грозит лишение свободы на срок до семи лет. Сейчас продолжается проверка в отношении пассажира.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: Дубай   в миреэновости   законы   незадекларированные часы   фото   часы   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
32  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
10k
Vacony 2 часа назад
что то мне кажется, люди которые ездят в дубаи и покупают часы за 19 лямов - в тюрьмах не сидят....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 6)
7
устал я от вас Минуту назад
По результатам экспертизы, часы будут признаны репликой стоимостью в 980 баксов.. часы вернут и извинятся. Но стоить это будет в зависимости от связей от полтинника евро.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Феликс Дзержинский 9 минут назад
Что то мне подсказывает, что скоро данные ходики будут на руке у главного томоженника.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
KotSkripaley 10 минут назад
Почему нельзя просто на руке провезти?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Leonid 19 минут назад
А нафуя их там покупать?! У нас таких нет что-ли?!! Есть!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
47
Христофор Бонифатьевич Полчаса назад
Часы "стратегически важный товар"??????????
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
97
Катрин 38 минут назад
а в чем здесь стратегическая важность товара? чот не пойму я ...
дроны через него запускать?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Борис Карабанов 39 минут назад
Воистину, высота понтов не имеет границ.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
poбт Час назад
не понимаю
если ты уже выкинул на ветер 19 лямов, а часы это бесполезный мусор и вкусовщина, то почему бы не отдать за это еще 5 лямов но с пользой для общества и спать спокойно
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
33k
Fat Lynx Час назад
он дурак что ли?

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18
Aleks Ro Час назад
А просто на руке их нельзя было пронести?
Зачем в ручную кладь класть?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
BenderRodriguez 2 часа назад
А как доказать, что он купил их в Дубае? Он ведь может просто надеть их на руку и сказать, что это его часы?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
Bill 2 часа назад
Чуть черной икрой не подавился, пока читал.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Lexx 2 часа назад
А сапфир искусственный или натуральный? В военной промышленности применяют только искусственный.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Алексей 2 часа назад
У моего Деда такие были,Чайка что ли Обманули дурака)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
AccheDin

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

793753



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Администратор приюта для бездомных кошек схитрила и всего за несколько дней удвоила число тех, кому нужен питомец
Администратор приюта для бездомных кошек схитрила и всего за несколько дней удвоила...
Песня, гремевшая на всех дискотеках, была написана от отчаяния
Песня, гремевшая на всех дискотеках, была написана от отчаяния
Набирающие популярность в сообществах
Рыбы-птицееды
Рыбы-птицееды
Первичная медицинская карточка
Первичная медицинская карточка
Когда на уроке биологии рассказали, что все мы произошли от обезьян
Когда на уроке биологии рассказали, что все мы произошли от обезьян
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Гений

Лучшие демотиваторы
Семинар "Как правильно тюленить"

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#забавно#удивительно#шоу бизнес#позитив#Жизнь#дизайн#авария#археология
#интересное#Прикол#в мире#интересно#истории#СССР#мир#США#красота#ДТП
#Юмор#люди#факты#новости#кино#Ynews#Музыка#история#истории из жизни#милота
Когда на уроке биологии рассказали, что все мы произошли от обезьян Когда на уроке биологии рассказали, что все мы произошли от обезьян Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Турист случайно снял удар молнии в вершину горы Турист случайно снял удар молнии в вершину горы Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста

На что жалуетесь?

Вернуться