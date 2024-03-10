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«Ничего плохого я не сделал»: владелец кафе в Брянской области заявил, что в стриптизе на 8 марта ничего предосудительного не было

«Ничего плохого я не сделал»: владелец кафе в Брянской области заявил, что в стриптизе на 8 марта ничего предосудительного не было

Автор:
10 марта 2024 19:54
Сообщество : Жить в России
Метки: 8 марта   Брянская область   Видео   Унеча   кафе   стриптиз   
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И рассказал, что после того шоу его замучили проверками.

В городе Унеча есть кафе «Бакинский бульвар». Его владелец решил отметить 8 марта с огоньком и пригласил стриптизёршу. Он подчёркивает, что о мероприятии сообщал заранее и в заведение пускали только совершеннолетних.

Поэтому гости вечера приготовились ко взрослому представлению. Так и получилось: сначала дама плясала в белье, потом разошлась, скинула с себя трусы и запрыгнула на руки к мужчине. Судя по всему, он был вовсе не против такого поворота.

Видео заблюрено, без этого никак:

Один из посетителей вечера выложил видео в соцсети и началось возмущение. Голоса разделились: часть комментаторов говорила, что любителям пикантных развлечений стоит сейчас умерить пыл. По их словам, для этого не самый подходящий момент. И вспоминают вечеринку «голую вечеринку» Ивлеевой. А другая часть посчитала, что ничего страшного и криминального не было и не надо возмущаться и раздувать скандал из ничего.

На связь вышел и владелец заведения, Заур Махмудов. Он считает, что жизнь идёт своим чередом и не стоит во всём искать какую-то крамолу:

Но проходят же свадьбы, все праздники отмечают, это жизнь, жизнь продолжается, так?

Махмудов говорит, что поддерживает военных:

У меня брат военнослужащий. Когда пацаны приезжали в наш город, я их кормил бесплатно, думал: они сыты - значит, мой брат тоже сыт. Что ты в жизни сделаешь, оно возвращается к тебе.

И сообщает, что извиняться ему не за что:

Ничего плохого я не сделал. У нас не было несовершеннолетних, все взрослые были. У нас билеты были, реклама была, программа, люди знали, куда идут.

А после вечеринки со стриптизом к нему якобы зачастили с проверками:

Из полиции, из военкомата, пожарные, санстанция, прокуратура. Посетителей пугали. Это ужас. Я ничего плохого не сделал, я законопослушный человек. У меня официально работают сотрудники, у меня лицензия, у меня всё в порядке. Если они меня закроют, значит, у нас в стране нет справедливости.

Источник:

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Метки: 8 марта   Брянская область   Видео   Унеча   кафе   стриптиз   
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23  комментария
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622
Quantimus 2 часа назад
У меня два вопроса:
1. Стриптиз по нашему законодательству разрешен?
2. Если разрешен, то прописаны ли какие-то ограничения? Типа нельзя соски обнажать, обязательно наличие трусов размером не менее сколько-то квадратных сантиметров и другие параметры?
Если ответ на первый вопрос - разрешен, а ответ на второй вопрос - нет, ограничений не предусмотрено, то из-за чего весь сыр-бор?
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9k
Роман 14 минут назад
Такой стыд срам, что оторваться не могут и вся пересматривают и пересматривают и негодуют и негодуют ))
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93
Аврашалом Маркович 16 минут назад
"часть комментаторов говорила, что любителям пикантных развлечений стоит сейчас умерить пыл. По их словам, для этого не самый подходящий момент."
А что не так с моментом? Вполне приемлимо ведь ставить ....эээ.... спектакли как на картинке ниже.
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2k
MrMopnex Полчаса назад
Опять задам вопрос в пустоту: а эти моралисты, когда праздники и днюхи празднуют, думают о СВО? Или когда детей делают, тоже про окопы думают? Или комедию смотрят, или шоу на Первом, или просто ржут над шуткой коллег, или-или-или...
А может в стране объявлен траур?
Перепись идиотов и лицемеров
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5k
Jekis Час назад
Пост выше как туристам одеваться в Чечне и Дагестане и тут мухамедов с голой стриптезершой
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6k
Трям Час назад
Бастрыкин, возбудись! Пора всех жалобщиков разжаловать! То им веселиться нельзя, то религия обижена, то учитель на пляже в купальнике... А косоглазый убийца дома сидит полтора года и в .хуй не дует!
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6k
Трям Час назад
Неописуемо зоибали эти жалобщики! Дебилы йобаные! Их всех надо расстрелять, т.к. их делали голый мужик и баба!
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9k
Алексей 2 часа назад
Стыд и срам. Сколько ещё можно терпеть эти издевательства. Почему все подобные видео заблюрены?((
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8k
Alex 2 часа назад
Сжечь к х**ям этот клуб!
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38k
Андрей Иванов 2 часа назад
Это бабы написали кляузу, у которых сиськи меньше оказались
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3k
Saplus 2 часа назад
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2k
Мария Коненкова 2 часа назад
Тема "уместности" (именно в кавычках) развлечений во время войны не нова. Ещё в 1942 году на экраны вышел художественный фильм "Актриса". Сюжет аналогичен: молодая артистка оперетты подпала под влияние суровой старухи - своей квартирной хозяйки, матери воюющего сына-командира: однажды, раздражённая домашней репетицией своей "жилички", она выдала ей резкую отповедь, главными словами которой были: война, милые мои, "пляс отпал!" Под впечатлением её слов артистка решила оставить театр и пошла санитаркой в госпиталь. И волею судьбы повстречалась там с тем самым сыном старухи-хозяйки, познакомившись не только с ним, но и с противоположным мнением, которое раненый командир (сыграл Борис Бабочкин, знаменитый ролью Чапаева в одноименном фильме) отстаивает во всей горячностью: искусство бойцам на фронте не только не бесполезно, но необходимо! Актриса возвращается к своей профессии, ездит с концертами к бойцам, терпя лишения, но выполняя свою, артистическую миссию.
К чему это? Конечно, сравнивать стриптиз в клубе с фронтовой песней, ВОВ и СВО, не собираюсь. Но мнение борцунов за всеобщий аскетизм ввиду "неподходящих времён" не разделяю категорически. В стрип-шоу в клубе не вижу ничего плохого.
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1k
Gamak 2 часа назад
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12k
Гомерчик 2 часа назад
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