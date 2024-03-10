«Ничего плохого я не сделал»: владелец кафе в Брянской области заявил, что в стриптизе на 8 марта ничего предосудительного не было

На связь вышел и владелец заведения, Заур Махмудов. Он считает, что жизнь идёт своим чередом и не стоит во всём искать какую-то крамолу:

Но проходят же свадьбы, все праздники отмечают, это жизнь, жизнь продолжается, так?

Махмудов говорит, что поддерживает военных:

У меня брат военнослужащий. Когда пацаны приезжали в наш город, я их кормил бесплатно, думал: они сыты - значит, мой брат тоже сыт. Что ты в жизни сделаешь, оно возвращается к тебе.

И сообщает, что извиняться ему не за что:

Ничего плохого я не сделал. У нас не было несовершеннолетних, все взрослые были. У нас билеты были, реклама была, программа, люди знали, куда идут.

А после вечеринки со стриптизом к нему якобы зачастили с проверками: