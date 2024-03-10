«Ничего плохого я не сделал»: владелец кафе в Брянской области заявил, что в стриптизе на 8 марта ничего предосудительного не было

И рассказал, что после того шоу его замучили проверками.
В городе Унеча есть кафе «Бакинский бульвар». Его владелец решил отметить 8 марта с огоньком и пригласил стриптизёршу. Он подчёркивает, что о мероприятии сообщал заранее и в заведение пускали только совершеннолетних.
Поэтому гости вечера приготовились ко взрослому представлению. Так и получилось: сначала дама плясала в белье, потом разошлась, скинула с себя трусы и запрыгнула на руки к мужчине. Судя по всему, он был вовсе не против такого поворота.
Видео заблюрено, без этого никак:
Источник:
Один из посетителей вечера выложил видео в соцсети и началось возмущение. Голоса разделились: часть комментаторов говорила, что любителям пикантных развлечений стоит сейчас умерить пыл. По их словам, для этого не самый подходящий момент. И вспоминают вечеринку «голую вечеринку» Ивлеевой. А другая часть посчитала, что ничего страшного и криминального не было и не надо возмущаться и раздувать скандал из ничего.
На связь вышел и владелец заведения, Заур Махмудов. Он считает, что жизнь идёт своим чередом и не стоит во всём искать какую-то крамолу:
Но проходят же свадьбы, все праздники отмечают, это жизнь, жизнь продолжается, так?
Махмудов говорит, что поддерживает военных:
У меня брат военнослужащий. Когда пацаны приезжали в наш город, я их кормил бесплатно, думал: они сыты - значит, мой брат тоже сыт. Что ты в жизни сделаешь, оно возвращается к тебе.
И сообщает, что извиняться ему не за что:
Ничего плохого я не сделал. У нас не было несовершеннолетних, все взрослые были. У нас билеты были, реклама была, программа, люди знали, куда идут.
А после вечеринки со стриптизом к нему якобы зачастили с проверками:
Из полиции, из военкомата, пожарные, санстанция, прокуратура. Посетителей пугали. Это ужас. Я ничего плохого не сделал, я законопослушный человек. У меня официально работают сотрудники, у меня лицензия, у меня всё в порядке. Если они меня закроют, значит, у нас в стране нет справедливости.
Источник:
- Вы прекрасны и любимы: российские космонавты поздравили женщин с 8 Марта
- «Вы мою мамочку накормили какой-то ерундой»: петербуржец устроил погром в дагестанском кафе из-за невкусной шавермы
- В Госдуме предложили запретить продавцам цветов задирать цены на праздники
- «Не ожидали, что обрушится такой поток хейта и жалоб»: жители Белгородской области потребовали разобраться с баром, в котором устроили стриптиз на 23 февраля
- Китайская компания подарила денежных конвертов на 1,2 млн юаней в честь 8 марта
1. Стриптиз по нашему законодательству разрешен?
2. Если разрешен, то прописаны ли какие-то ограничения? Типа нельзя соски обнажать, обязательно наличие трусов размером не менее сколько-то квадратных сантиметров и другие параметры?
Если ответ на первый вопрос - разрешен, а ответ на второй вопрос - нет, ограничений не предусмотрено, то из-за чего весь сыр-бор?
А что не так с моментом? Вполне приемлимо ведь ставить ....эээ.... спектакли как на картинке ниже.
А может в стране объявлен траур?
Перепись идиотов и лицемеров
К чему это? Конечно, сравнивать стриптиз в клубе с фронтовой песней, ВОВ и СВО, не собираюсь. Но мнение борцунов за всеобщий аскетизм ввиду "неподходящих времён" не разделяю категорически. В стрип-шоу в клубе не вижу ничего плохого.