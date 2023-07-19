Голливудские актёры рассказали, на что потратили свой первый большой гонорар

Сильвестр Сталлоне до своего прорыва в «Рокки» был неизвестным актёром, который еле сводил концы с концами. Временами с деньгами было так плохо, что однажды ему пришлось продать своего любимого бульмастифа Буткуса знакомому за 50 долларов. Об этом актёр рассказал изданию Shortlist. Так вот, когда он продал сценарий «Рокки» и получил деньги, он пошёл к этому своему знакомому и попросил вернуть пса. Друг отказался, потому что его дети уже полюбили собаку, и даже угрожал актёру дракой. К счастью, финал истории счастливый, хоть и дорогой. Сталлоне в итоге заплатил за Буткуса 3000 долларов и вернул его. Буткус снялся в «Рокки» и «Рокки 2».



