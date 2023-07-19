Голливудские актёры рассказали, на что потратили свой первый большой гонорар

Вы помните, что купили на свою первую зарплату? На тот же вопрос ответили некоторые голливудские звёзды, и картина получилась довольно интересная. Кто-то выкупил собаку, которую пришлось продать от безденежья, кто-то приобрёл машину, которая сразу же сломалась, а кто-то — дорогущую сумку, чтобы выглядеть круто. Всё как у людей.
Тимоти Шаламе сказал в интервью журналу GQ, что получил свою первую большую зарплату от «рекламы Диснея». И, как настоящий житель Нью-Йорка, потратил её на покупку сезонного абонемента на игры Knicks — билеты были самые дешёвые, на галёрке. К сожалению, это был год, когда фанаты думали, что Леброн Джеймс приедет в Нью-Йорк, но вместо этого он направился в Майами. По словам Тимоти, он потом очень долго бегал, пытаясь продать эти билеты хоть кому-нибудь.
Селена Гомес рассказала журналу Harper's Bazaar, что на свой первый крупный чек купила «сумку для ноутбука Louis Vuitton». Ну то есть предполагалось, что она будет ходить с важным видом с дизайнерской сумкой, как настоящая бизнес-леди, а на самом деле в этой сумке у неё были «лишь ноутбук и блеск для губ». Всё ради имиджа.
Дженнифер Энистон рассказала изданию Pop Sugar, что её первая трата денег оказалась плохой инвестицией. Это был белый «Мерседес» 280 SL, на котором два года подряд висела табличка «Продаётся». «Я всё время думала, что куплю его, мечтала об этом. И однажды купила. Потом прокатилась на нём один раз и ещё разок. А потом он сломался с концами. Такой облом! Наверное, поэтому его никто и не брал!»
Сильвестр Сталлоне до своего прорыва в «Рокки» был неизвестным актёром, который еле сводил концы с концами. Временами с деньгами было так плохо, что однажды ему пришлось продать своего любимого бульмастифа Буткуса знакомому за 50 долларов. Об этом актёр рассказал изданию Shortlist. Так вот, когда он продал сценарий «Рокки» и получил деньги, он пошёл к этому своему знакомому и попросил вернуть пса. Друг отказался, потому что его дети уже полюбили собаку, и даже угрожал актёру дракой. К счастью, финал истории счастливый, хоть и дорогой. Сталлоне в итоге заплатил за Буткуса 3000 долларов и вернул его. Буткус снялся в «Рокки» и «Рокки 2».
Звезда «Очень странных дел» Джо Кири совершил очень скромную первую покупку со своего голливудского гонорара. Всё, что он хотел, — это хот-дог. «Чикагский хот-дог. Я вернулся домой в Чикаго, пошел в The Wieners Circle и купил хот-дог».
Джон Бойега купил на свой гонорар за «Звёздные войны» довольно необычную коллекцию. Среди покупок Джона: две скульптуры львов, которые установлены по углам его кровати, лампа-саксофон, шлем в спартанском стиле и держатель для туалетной бумаги в виде металлического рыцаря. «Я просто большой любитель странностей», — говорит актёр.
Когда пришли деньги от съёмок в «Гарри Поттере», Эмма Уотсон совершила очень приземленные траты. Она купила себе машину — и нет, это не было что-то кричащее или особенно быстрое. Она купила «разумный» Prius. «Я получила права в прошлом году, и мне нравится Prius, — сказала она в интервью Interview. — И, честно говоря, это не самая красивая машина на дороге, но она полезна для окружающей среды. Она разумная и скучная — как я». А вдобавок к «Приусу» еще купила себе ноутбук и свозила папу на отдых в Тоскану.
Коллега Эммы Уотсон по сериалу о Гарри Поттере Дэниел Рэдклифф также сдержан, когда дело доходит до роскоши. Он сказал CNN: «Мне нравится покупать вещи, которые стоят около 10 фунтов — книги, компакт-диски и DVD». Когда актёру исполнилось 18 лет, и он получил доступ к своим доходам от «Гарри Поттера», он рассказывал, что больше всего тратит в книжных магазинах, покупая сразу по 15-20 книг. Но иногда, раз в год, может «гульнуть» и устроить вечеринку для друзей. А в остальное время «освежающе скучен».
Последний из известной троицы «Гарри Поттера», Руперт Гринт, потратил свою первую зарплату весьма необычно. «Это было как-то ошеломляюще, как будто я буквально не знал, что делать, — поделился Руперт. — Я купил катер на воздушной подушке и фургончик с мороженым. Это была моя первая машина». Но это было ещё не всё: «Я прошёл через фазу покупок животных где-то в 16 лет. У меня были альпаки, свиньи, да кого только не было! Полный хаос».
В интервью ShortList Том Хиддлстон рассказал, что его первой крупной покупкой был автомобиль — Peugeot 106 1.1, который прослужил ему верой и правдой десять лет. Но потом любимую машину «украли и разбили какие-то угонщики в Лондоне».
Опра Уинфри как-то поведала на своём шоу, что сразу купила, получив первый чек на миллион долларов. «То, на что я потратила деньги, было действительно хорошими полотенцами, — сказала она. — Я люблю качественные полотенца. Такие большие и пушистые, в которые можно завернуться всем телом… Я потратилась на действительно хорошие, пушистые полотенца Ralph Lauren».
Аквафина снималась в фильмах о сумасшедших деньгах, но, как ни странно, она не большая транжира. Тем не менее, однажды она побаловала себя «сумкой Gucci и программным обеспечением Ableton», сказала она изданию iNews. Иногда она делает исключение, но только когда речь идет о караоке: «Я не трачусь буквально ни на что, кроме вечеринок с караоке. На друзей могу потратить много, но на себя — минимум. Так воспитали».
Когда Керри Вашингтон снималась в фильме «За мной последний танец», она скопила свои суточные — суточные на проживание во время командировок — и купила ноутбук. Керри сказал Hollywood Reporter: «Я не могла поверить, что кто-то дает мне деньги, и я буквально прятала их под матрасом на протяжении всех съемок. Я спланировала себе жесткий бюджет, тратила минимум и смогла купить свой первый ноутбук».
Генри Кавилл рассказал, что с первых серьезных денег решил побаловать себя новым автомобилем. Когда они с отцом пришли выбирать машину, внимание Генри привлекла Audi R8, но отцу больше понравилась другая — Aston Martin DBS. Короче говоря, Генри в конечном итоге купил более приятный вариант, который стоит около 333 686 долларов.
А Том Круз поделился на шоу Грэма Нортона, что когда он получил первый большой гонорар, то решил помочь своим родным. «Я оплатил обучение моей сестры в колледже. А потом купил другой сестре машину».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Скромные подаренные суммы со свадьбы + первая зарплата = холодильник купил ))