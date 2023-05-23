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7 любопытных фактов о Натали Портман

7 любопытных фактов о Натали Портман

Автор:
23 мая 2023 14:35
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: актрисы   актрисы голливуда   знаменитости   кинофакты   натали портман   натали портман фото   факты о звездах   шоу бизнес   
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Актриса Натали Портман поразила зрителей своим талантом ещё будучи маленькой девочкой. Кто не помнит её с цветочным горшком в руках и Леоном-киллером рядом? Очень приятно, что этот успех был не разовым, и девочка позже превратилась в прекрасную женщину, которая снялась и в «Звёздных войнах», и в «Чёрном лебеде», и в фильмах Marvel.

Вот семь фактов о Натали Портман, которые должен знать каждый фанат.

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Настоящее имя актрисы — Нета-Ли Хершлаг. Она родилась 9 июня 1981 года в Иерусалиме в еврейской семье. После крайне успешного дебюта на экране во французском триллере «Леон», она решила сменить личность (в целях защиты своей частной жизни) и взяла сценический псевдоним Натали Портман. Портман — фамилия её бабушки по отцовской линии.

Неожиданный поворот в жизни Неты-Ли Хершлаг произошёл во время случайной встречи в пиццерии. К ней обратился агент Revlon и предложил стать моделью. От предложения она вежливо отказалась, однако умело использовала эту встречу и, воспользовавшись контактом, нашла агента по подбору актёров. Ведь она мечтала быть актрисой! Так, благодаря своей настойчивости, девочка получила свою первую актерскую роль в бродвейском мюзикле 1992 года «Безжалостный!», а остальное уже история.

Портман, несмотря на успешную актерскую карьеру с юного возраста, продолжала усердно грызть гранит науки. Она очень серьёзно и с полной отдачей подходила к процессу обучения, понимая, что хорошее образование крайне важно. Известно, что у Натали Портман не только красивое лицо, но и высокий уровень интеллекта (официально её IQ составляет 140 баллов). Совместно с учеными Яном Херли и Джонатаном Вудвордом она написала научную статью «Простой метод демонстрации ферментативного производства водорода из сахара», которая вошла в список победителей конкурса Intel по поиску научных талантов. В 1999 году Портман окончила среднюю школу Сайоссет.

Даже после того, как её актерская карьера пошла вверх, Портман продолжала заниматься наукой. В 2000 году она поступила в престижный Гарвардский университет и закончила его в 2003 году со степенью бакалавра наук в области психологии. Она одновременно изучала передовую литературу на иврите и нейробиологию, работала научным сотрудником и написала в соавторстве еще одну статью под названием «Активация лобных долей во время постоянства объекта: данные спектроскопии в ближнем инфракрасном диапазоне». В это время Портман больше сил отдавала науке, чем Голливуду, и отказалась от некоторых ролей. Известны её слова по поводу решения поступить в колледж Лиги плюща: «Меня не волнует, что колледж разрушит мою карьеру. Я лучше буду умной, чем кинозвездой». В результате она и то, и другое, и это очень круто.

Учитывая ее исключительный интеллект, вполне естественно, что Натали Портман расширила свои творческие усилия за пределы актерского мастерства. В 2008 году она дебютировала в качестве режиссера в романтическом короткометражном фильме «Ева». Спустя годы заняла кресло режиссера, чтобы снять биографический фильм израильского писателя Амоса Оза под названием «Повесть о любви и тьме». Это был ее полнометражный режиссерский дебют. Портман также снялась в этом фильме. Его премьера состоялась на кинофестивалях в Каннах и Торонто, а затем фильм был показан в США и Израиле.

Одним из самых запоминающихся и коммерчески успешных фильмов с участием актрисы стал «Чёрный лебедь». Он был поворотным моментом и в карьере, и в личной жизни Портман: во время съемок она познакомилась с французским хореографом Бенджамином Мильпье, участвовавшим в постановке. Они начали встречаться в 2009 году, еще до выхода фильма в прокат в 2010-м, и поженились на еврейской церемонии 4 августа 2012 года.

Каждый поклонник Натали Портман должен знать один факт: актриса стала убеждённой вегетарианкой в возрасте 8 лет после того, как сопровождала своего отца, гинеколога, на демонстрацию достижений лазерной хирургии. Проводились все эти демонстрации на курах. Став взрослой, актриса использовала свою известность для защиты прав животных. Портман перешла на полностью веганский образ жизни в 2009 году. Это самая строгая форма вегетарианства, она исключает из рациона все продукты животного происхождения.


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: актрисы   актрисы голливуда   знаменитости   кинофакты   натали портман   натали портман фото   факты о звездах   шоу бизнес   
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22  комментария
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11
парася 2 часа назад
ООО эта которая Кира Найтли?
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20k
nobody® 7 минут назад
И 2 самых любопытных факта про Ната-шку
Ссылка vk.com
Ссылка www.youtube.com
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20k
nobody® 10 минут назад
«Простой метод демонстрации ферментативного производства водорода из сахара»
Где-то между водородной бомбой и академиком Сахаровым ;-)
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335
Гугенот Полчаса назад
Совместно с учеными Яном Херли и Джонатаном Вудвордом она написала научную статью «Простой метод демонстрации ферментативного производства водорода из сахара», которая вошла в список победителей конкурса Intel по поиску научных талантов.

Так, а это уже интересно. Т.е. брагу научилась гнать в школе... Хорошая школа :)

Сахар у нас C12H22O11. В результате брожения получается спирт C2H6O и выделение углекислого газа 2CO2... А от куда водород? Скорее всего нужна дистилляция... Т.е. она ещё и самогонку перегоняет. Надо будет почитать её статью. Может там ещё какой интересный секретик есть. Полюбасу нашла старый дедовский рецепт, а её предки из Польши, Западной Украины (короче бывшей Российской Империи) и Румынии.
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1k
Николай Полчаса назад
Они конечно одинаковые, но мне больше нравится Кира Найтли)
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421
Augustus19 41 минуту назад
Всё что вам нужно знать про Натали Портман - эта Мразь против России!
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700
Alex 41 минуту назад
Ждем исторических фактов о Алене Водонаевой и Елене Берковой. Ценность информации такая же
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4k
Vasiliy 42 минуты назад
Такая умная, такая красивая, такая вся такая.... и ннннА ТЕБЕ! Веган....
Я обескуражен и разочарован...
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2k
Autumn2015 42 минуты назад
Умненькая евреечка, кстати она одно время долго была в списке самых влиятельных евреев. Конечно, еврее-голливудская тусовка ее хорошо поддерживает, но сама она тоже старается, у меня личного уважения добилась после "Черного лебедя", там она выложилась на 200%.
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4k
MPEG-8 2 часа назад
Наташка Кошелькова.
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6k
sumrаknn 2 часа назад
доска
два соска
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