7 любопытных фактов о Натали Портман

Даже после того, как её актерская карьера пошла вверх, Портман продолжала заниматься наукой. В 2000 году она поступила в престижный Гарвардский университет и закончила его в 2003 году со степенью бакалавра наук в области психологии. Она одновременно изучала передовую литературу на иврите и нейробиологию, работала научным сотрудником и написала в соавторстве еще одну статью под названием «Активация лобных долей во время постоянства объекта: данные спектроскопии в ближнем инфракрасном диапазоне». В это время Портман больше сил отдавала науке, чем Голливуду, и отказалась от некоторых ролей. Известны её слова по поводу решения поступить в колледж Лиги плюща: «Меня не волнует, что колледж разрушит мою карьеру. Я лучше буду умной, чем кинозвездой». В результате она и то, и другое, и это очень круто.