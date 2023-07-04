10 удивительных и малоизвестных фактов об Энтони Хопкинсе

Энтони Хопкинс обладает исключительным актёрским дарованием. Он без особых усилий играл самые разноплановые роли и неизменно приводил зрителей в восторг! Хопкинс органичен и в образе жуткого маньяка, и в образе сдержанного дворецкого; его персонажи притягивают к себе взгляд с первой минуты. Но сегодня мы поговорим о нём не как об актёре, а как о человеке — неординарном, талантливом и немного загадочном.
Энтони Хопкинс с детства занимался музыкой и хотел стать пианистом. Он двигался в этом направлении, однако в 15 лет познакомился со знаменитым актёром Ричардом Бёртоном, и тот посоветовал ему изучать актёрское мастерство. После этого карьерные устремления Хопкинса переместились в сферу театра и кино.
Немногие знают, что Хопкинс страдает дислексией. Это доставляло ему много проблем в детстве: было трудно читать и вообще процесс обучения шёл с трудом, на постоянном стрессе. Однако дислексия не помешала ему стать выдающимся актёром! Ему помогли некоторые специальные приемы и техники, которые он постепенно усвоил и успешно применяет.
Вы когда-нибудь слышали об Уильяме Батлере Йейтсе? Оказывается, Хопкинс его родственник по материнской линии. Йейтс получил Нобелевскую премию по литературе за «вдохновенную поэзию». Вполне возможно, что таланты передаются по наследству.
В 1993 году актёр получил редкую награду от Елизаветы II. За исключительные заслуги в искусстве актер был посвящен в рыцари. Излишне говорить, что именно по этой причине его называют сэром Энтони Хопкинсом.
Всего через семь лет после посвящения в рыцари королевой Энтони Хопкинс стал гражданином США. Это, безусловно, была редкая честь, так как большинство людей обязаны отказаться от иностранных титулов, как только они становятся гражданами США. Однако сэру Хопкинсу было разрешено сохранить свое британское рыцарское звание, и этот статус был официально признан правительством США в 2000 году.
Многие актёры пользуются различными методами запоминания сценариев. Хопкинс готовится к роли очень кропотливо: он читает сценарий до 250 раз, учит его практически наизусть. Чтобы вжиться в образ, он должен полностью понимать своего персонажа. И такая самоотверженность приводит к блестящим результатам!
Приятно знать, что сэр Хопкинс не только очень уважаемый и талантливый актер, но и гуманист. Актёр поддерживает множество благотворительных организаций и проектов, всегда готов поспособствовать хорошему начинанию. Прекрасным примером может служить сохранение национального парка Сноудония в Северном Уэльсе.
Хопкинс признался, что в молодости много лет боролся с алкоголизмом. Актер был алкоголиком и ему было тяжело работать с людьми, потому что он постоянно был с похмелья. Однако в 1975 году ему наконец удалось убить этого дракона, и он называет это «главным поворотным моментом в своей жизни».
Талантливый человек, как говорится, талантлив во всём. Хопкинс пишет классическую музыку, и её исполняют. На его счету большое количество оркестровых произведений. Как видите, его музыкальное детство не прошло зря. На пианино маэстро играет каждый день, когда он дома. Он постоянно импровизирует и сочиняет музыку.
Во время съёмок фильма «На грани» в 1997 году Энтони Хопкинс чуть не умер. Дело было в Канаде зимой. Он упал в замерзающую реку и сильно пострадал от переохлаждения. К счастью, его быстро вытащили, отвезли в больницу и пролечили. Врачи сделали всё возможное, чтобы минимизировать последствия гипотермии.
Источник: — переведено специально для fishki.net
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
- У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь