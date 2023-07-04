10 удивительных и малоизвестных фактов об Энтони Хопкинсе

Хопкинс признался, что в молодости много лет боролся с алкоголизмом. Актер был алкоголиком и ему было тяжело работать с людьми, потому что он постоянно был с похмелья. Однако в 1975 году ему наконец удалось убить этого дракона, и он называет это «главным поворотным моментом в своей жизни».