Дерево смерти – самое опасное на Земле

Есть легенда, что жертвой опасного яда стал конкистадор Хуан Понсе де Леон, прибывший во Флориду в поисках золота. Он претендовал на земли, считая, что открыл их. У местных было по этому поводу своё мнение. И они аргументировали его пропитанной ядом стрелой. Неопасное ранение в ногу в итоге и убило де Леона.

Вообще, от сладких, но очень коварных яблочек погиб не один десяток конкистадоров, пиратов, да и обычных моряков тоже. Ведь люди пытались утолить голод и жажду с помощью этих приятных на вид плодов. А находили свою смерть.