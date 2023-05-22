Дерево смерти – самое опасное на Земле

Рубить нельзя, жечь запрещено, даже просто постоять рядом не рекомендуется. Не говоря уже о том, чтобы съесть яблочко.
Плоды манцинеллового дерева, встречающегося в странах Карибского бассейна, в штате Флорида и на Багамах, действительно похожи на яблочки. Не так чтобы прям уж райские, но вполне привлекательные с виду.
Растёт манцинелла в гордом одиночестве, реже парами. Обладает раскидистой кроной, достигает 15 метров в высоту, а благодаря непредсказуемым ветрам может приобрести самую причудливую форму.
Дерево смерти, как его прозвали в народе, считается вечнозелёным, но в периоды зимней засухи может сбрасывать листву. Манцинелла относится к молочайным, поэтому все части дерева содержат тягучий и очень опасный сок. Даже капельки росы на листьях представляют угрозу для жизни. При контакте с кожей сок вызывает раздражение и ожог, а сила воздействия столь велика, что он может спокойно прожечь тонкую ткань. Особенно опасно его попадание на слизистые и сетчатку – может вызвать слепоту.
Есть легенда, что жертвой опасного яда стал конкистадор Хуан Понсе де Леон, прибывший во Флориду в поисках золота. Он претендовал на земли, считая, что открыл их. У местных было по этому поводу своё мнение. И они аргументировали его пропитанной ядом стрелой. Неопасное ранение в ногу в итоге и убило де Леона.
Вообще, от сладких, но очень коварных яблочек погиб не один десяток конкистадоров, пиратов, да и обычных моряков тоже. Ведь люди пытались утолить голод и жажду с помощью этих приятных на вид плодов. А находили свою смерть.
В XVIII веке, когда об опасных свойствах этой породы узнали, люди даже попытались извести заразу, что называется, под корень. Но попытка не увенчалась успехом: лесорубы, вышедшие на борьбу с угрозой, получали серьёзные ожоги и даже теряли зрение.
Не увенчалась успехом и попытка использовать огонь. Стволы и ветки делали дым ядовитым, он провоцировал сильнейший головные боли и отравление.
То есть люди потерпели поражение в неравной борьбе с этими коварными зелёными исполинами. Сейчас в регионах, где растёт дерево смерти, власти устанавливают для туристов предупреждающие таблички: не останавливаться, не дышать, тем более не есть.
Но благодаря современным технологиям люди смогли обуздать коварную манцинеллу и даже использовать редкую ценную древесину при производстве мебели. Правда, этому предшествует долгая серьёзная обработка, в частности, предварительное окуривание деревьев дымом, частично высушивающим древесину. Для чего в зоне вырубки долго жгут костры. Правда, есть и исключения – некоторые рептилии спокойно ползают по опасным ветвям и стволам и даже устраиваются в кроне дерева смерти на ночлег.
За свою ядовитость манцинелла даже внесена в Книгу рекордов Гиннеса. Поэтому приближаться к этому скромному, но убийственно опасному дереву, чтобы убедиться в правдивости его угрозы, совершенно точно не стоит.
Источник:
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Александр Пушкин
Анчар
В пустыне чахлой и скупой,
На почве, зноем раскаленной,
Анчар, как грозный часовой,
Стоит один во всей вселенной.
Природа жаждущих степей
Его в день гнева породила,
И зелень мертвую ветвей
И корни ядом напоила.
Яд каплет сквозь его кору,
К полудню растопясь от зною,
И застывает ввечеру
Густой прозрачною смолою.
К нему и птица не летит,
И тигр нейдет: лишь вихорь черный
На древо смерти набежит
И мчится прочь, уже тлетворный.
И если туча оросит,
Блуждая, лист его дремучий,
С его ветвей, уж ядовит,
Стекает дождь в песок горючий.
Но человека человек
Послал к анчару властным взглядом,
И тот послушно в путь потек
И к утру возвратился с ядом.
Принес он смертную смолу
Да ветвь с увядшими листами,
И пот по бледному челу
Струился хладными ручьями;
Принес и ослабел и лег
Под сводом шалаша на лыки,
И умер бедный раб у ног
Непобедимого владыки.
А царь тем ядом напитал
Свои послушливые стрелы
И с ними гибель разослал
К соседям в чуждые пределы.
1828
А правительство штата Флорида боится срубить такое дерево, потому что в 17-м веке уже один раз пробовали и кто-то из лесорубов обжегся.
8-)
Дерево действительно является ядовитым, но не до такой степени. И наконечники стрел им никогда не мазали.
Было же недавно...