Козявка, способная дарить и наслаждение, и страдания

Взрослые насекомые – классические вредители. Они уничтожают самые разные огородные культуры, точат цветы. А личинки навострились паразитировать на других насекомых, обычно саранче и пчёлах.

Кстати, интересный момент: если человеку или животному, проглотившему нарывника, к примеру, с травой, будет очень и очень плохо, то жабы и лягушки могут сидеть на нарывниковой диете без всяких для себя последствий. К тому же они не только употребляют яд, но и накапливают его, сами становясь при этом бомбами замедленного действия. Без вреда для здоровья лакомятся жуками и ежи, а также некоторые птицы, даже самые обычные куры.