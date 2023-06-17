Козявка, способная дарить и наслаждение, и страдания

Насекомые – существа на вид малоприятные. Ну, субъективно, конечно. Мы для них, может, тоже те ещё чудища. Но беднягам приходится терпеть кожаных соседей по планете. Но эта букашка хоть и не страшная на вид, но достойна занять своё законное место в плеяде всяких чудищ и маньяков. Правда, с оговоркой.
Речь о жуке-нарывнике, который представлен по всему миру аж (о, боже) 7500 разных видов. Окраски у жуков тоже самые разные – однотонные перламутровые, матовые тёмные, даже в точку по типу божьих коровок. Но всегда заметные: таким способом нарывники заявляют о себе птицам, зверям и другим насекомым – держитесь подальше.
Потому что жук обладает способностью выделять яд кантаридин – субстанцию очень и очень неприятную. При попадании на кожу и слизистые он буквально разъедает ткань, вызывая красноту, волдыри и язвы. А если по какой-то случайности кто-то употребит яд внутрь, то шансы погибнуть очень и очень велики: отрава вызывает тошноту, рвоту, судороги, проблемы в работе пищеварительной, нервной и сердечно-сосудистой систем.
Взрослые насекомые – классические вредители. Они уничтожают самые разные огородные культуры, точат цветы. А личинки навострились паразитировать на других насекомых, обычно саранче и пчёлах.
Кстати, интересный момент: если человеку или животному, проглотившему нарывника, к примеру, с травой, будет очень и очень плохо, то жабы и лягушки могут сидеть на нарывниковой диете без всяких для себя последствий. К тому же они не только употребляют яд, но и накапливают его, сами становясь при этом бомбами замедленного действия. Без вреда для здоровья лакомятся жуками и ежи, а также некоторые птицы, даже самые обычные куры.
Этого принципа придерживаются эскулапы всех времён. И правильно, поскольку в маленьких дозах принести пользу организму могут самые разные вещества. Даже пресловутый кантаридин.
И европейские граждане использовали нарывников в старину не только чтобы, к примеру, конкурента устранить на пути к власти. Из жуков лекари делали снадобья самого широкого спектра действия – притирки, настойки, даже пластыри. Которые и отравить могли, и с воспалением справиться в зависимости от концентрации действующего вещества.
А ещё особую главу нарывники (не добровольно, конечно) написали своим кантаридином в такой деликатной сфере как область наслаждений. Жуки, известные также под названием шпанская мушка, сушились, измельчались и использовались для активации полового влечения. Даже самые высокоморальные и граждане строгого воспитания в оргиях участвовали, отведав (не всегда зная об этом) снадобье из шпанской мушки. Но выживали не все, ибо побочки и противопоказания, о которых знали тоже не все, давали о себе знать.
Такая практика сохранялась вплоть до прошлого века. Даже сейчас, если постараться, можно найти в продаже афродизиаки на основе жучков. Но в мизерном количестве. Нарывники живут в своё удовольствие, пакостя всем и вся, поскольку в фармацевтической области используют синтетические и гораздо менее вредные аналоги.
Источник:
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всех что на фото брал руками еще в детстве, а конкретно "шпанские" у нас раз в три года на сирени устраивают траходром когда она цветет, вонища стоит лютая и вообще не возбуждает