Британец разорил гнездо сапсана и получил срок

Камера, установленная Королевским обществом защиты птиц (RSPB), запечатлела, как мужчина спускается со скалы и разоряет гнездо сапсана. Инцидент произошёл в британском Уэйли в апреле прошлого года.
Кристофер Уилдон украл яйца сапсана, которые пользуются спросом у коллекционеров. Браконьеру помогал сообщник.
В ходе расследования стало известно, что 34-летний преступник страдает героиновой зависимостью и уже успел совершить несколько краж в магазинах.
Уилдон живёт в Матлоке, графство Дербишир, Великобритания.
Окружной судья Стивен Флинт, приговорив Уилдона к 18 неделям лишения свободы, сказал ему: "Похоже, вы даже птиц не гнушаетесь воровать. Возможно, для вас это просто способ заработка, но вы наносите ущерб окружающей среде".
Яйца и птенцы сапсана могут стоить до 20 тыс. фунтов стерлингов (более 2,2 млн рублей) на чёрном рынке.
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Линн Бикли, сторона обвинения, сказала: "Можно увидеть и услышать, как сапсаны подают сигналы тревоги: самка поворачивает голову и смотрит вверх. Появляется зелёная веревка, мистер Уилдон спускается с контейнером и утеплённой сумкуой. Он лезет в гнездо, кладёт яйца в бокс, а затем - в утеплённую сумку".
По её словам, две птицы продолжали кричать и оставались на месте до обеда следующего дня.
Она рассказала суду, что Дербишир занимает второе место в стране по количеству краж из сапсановых гнёзд.
Уилдон признал себя виновным в похищении яиц краснокнижной птицы и пяти кражах из магазинов, четыре из которых были совершены в первую неделю января этого года.
Клэр Джеймс, адвокат подсудимого, заявила, что у её клиента двое маленьких детей 4 и 11 лет, он квалифицированный арборист (специалист по уходу за деревьями) и раньше работал на железной дороге, пока его не уволили после положительного теста на алкоголь и наркотики.
Джеймс добавила: "Я ничего не могу сказать по поводу этого преступления в плане смягчения наказания. Он спустился с обрыва, чтобы забрать яйца, и говорит, что не может объяснить, почему сделал это".
Представители Королевского общества защиты птиц заявили, что яйца, скорее всего, были украдены на заказ, а птенцы затем проданы за границу. Британские сапсаны считаются генетически лучшим видом и стоят дорого.
"Места гнездования этих прекрасных хищных птиц охраняются законом не просто так. Сапсаны - исчезающий вид, и организации, включая RSPB, прилагают все усилия, чтобы они не подвергались опасностям и могли благоденствовать в Дербишире", - пояснил Крис Уилкинсон, сотрудник местного отдела полиции.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Судья: "это серьезный аргумент в оправдание, 18 недель"...