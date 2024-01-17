Британец разорил гнездо сапсана и получил срок

В ходе расследования стало известно, что 34-летний преступник страдает героиновой зависимостью и уже успел совершить несколько краж в магазинах.

Уилдон живёт в Матлоке, графство Дербишир, Великобритания.

Окружной судья Стивен Флинт, приговорив Уилдона к 18 неделям лишения свободы, сказал ему: "Похоже, вы даже птиц не гнушаетесь воровать. Возможно, для вас это просто способ заработка, но вы наносите ущерб окружающей среде".

Яйца и птенцы сапсана могут стоить до 20 тыс. фунтов стерлингов (более 2,2 млн рублей) на чёрном рынке.