FISHKINET
Сообщество Криминал 2579 постов • 368 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Криминал
Британец разорил гнездо сапсана и получил срок

Британец разорил гнездо сапсана и получил срок

Автор:
17 января 2024 11:08
Сообщество : Криминал
Метки: Великобритания   гнездо   кража   преступление   птица   сапсан   
1100
4
1

Камера, установленная Королевским обществом защиты птиц (RSPB), запечатлела, как мужчина спускается со скалы и разоряет гнездо сапсана. Инцидент произошёл в британском Уэйли в апреле прошлого года.

Кристофер Уилдон украл яйца сапсана, которые пользуются спросом у коллекционеров. Браконьеру помогал сообщник.

В ходе расследования стало известно, что 34-летний преступник страдает героиновой зависимостью и уже успел совершить несколько краж в магазинах.

Уилдон живёт в Матлоке, графство Дербишир, Великобритания.

Окружной судья Стивен Флинт, приговорив Уилдона к 18 неделям лишения свободы, сказал ему: "Похоже, вы даже птиц не гнушаетесь воровать. Возможно, для вас это просто способ заработка, но вы наносите ущерб окружающей среде".

Яйца и птенцы сапсана могут стоить до 20 тыс. фунтов стерлингов (более 2,2 млн рублей) на чёрном рынке.

Линн Бикли, сторона обвинения, сказала: "Можно увидеть и услышать, как сапсаны подают сигналы тревоги: самка поворачивает голову и смотрит вверх. Появляется зелёная веревка, мистер Уилдон спускается с контейнером и утеплённой сумкуой. Он лезет в гнездо, кладёт яйца в бокс, а затем - в утеплённую сумку".

По её словам, две птицы продолжали кричать и оставались на месте до обеда следующего дня.

Она рассказала суду, что Дербишир занимает второе место в стране по количеству краж из сапсановых гнёзд.

Уилдон признал себя виновным в похищении яиц краснокнижной птицы и пяти кражах из магазинов, четыре из которых были совершены в первую неделю января этого года.

Клэр Джеймс, адвокат подсудимого, заявила, что у её клиента двое маленьких детей 4 и 11 лет, он квалифицированный арборист (специалист по уходу за деревьями) и раньше работал на железной дороге, пока его не уволили после положительного теста на алкоголь и наркотики.

Джеймс добавила: "Я ничего не могу сказать по поводу этого преступления в плане смягчения наказания. Он спустился с обрыва, чтобы забрать яйца, и говорит, что не может объяснить, почему сделал это".

Представители Королевского общества защиты птиц заявили, что яйца, скорее всего, были украдены на заказ, а птенцы затем проданы за границу. Британские сапсаны считаются генетически лучшим видом и стоят дорого.

"Места гнездования этих прекрасных хищных птиц охраняются законом не просто так. Сапсаны - исчезающий вид, и организации, включая RSPB, прилагают все усилия, чтобы они не подвергались опасностям и могли благоденствовать в Дербишире", - пояснил Крис Уилкинсон, сотрудник местного отдела полиции.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Криминал"
Метки: Великобритания   гнездо   кража   преступление   птица   сапсан   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
Rubiroid_47 Полчаса назад
Яйцо-за яйцо! Пара прецендентов и сапсаны практически в безопасности.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
54k
Войнов Полчаса назад
Он спустился с обрыва, чтобы забрать яйца, и говорит, что не может объяснить, почему сделал это".
====
Судья: "это серьезный аргумент в оправдание, 18 недель"...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
ScorpionDS Час назад
Адвокат отличный попался, видимо наследник адвоката Иисуса, по сути сделал работу обвинителя, уже бы молчал, но так-то мужик получил по заслугам.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
62k
pynh Час назад
сколько дали-то?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
35k
Teodor Час назад
Мало дали - один сапсан для мира дороже десятка подобных "специалистов"-наркоманов.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Fuchsia

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

501310



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Усы и лапы примерзли ко льду: волонтеры в Петербурге спасли упавшую с моста кошку
Усы и лапы примерзли ко льду: волонтеры в Петербурге спасли упавшую с моста кошку
Крупный штраф и запрет на въезд: в Дубае "гоняют" иноагентов
Крупный штраф и запрет на въезд: в Дубае "гоняют" иноагентов
Набирающие популярность в сообществах
Часы-головоломка. Кто-то разозлится, а кто-то будет в восторге
Часы-головоломка. Кто-то разозлится, а кто-то будет в восторге
Может ли человек влиять на скорость вращения Земли? Ответ - да
Может ли человек влиять на скорость вращения Земли? Ответ - да
Свобода от комиссий за переводы и платежи
Свобода от комиссий за переводы и платежи
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
После новогодних праздников

Лучшие демотиваторы
Это пепел бывшего электрика

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#интересно#Юмор#люди#аварии#Автовсячина#подборка#задержание#кошка
#животные#автомир#Прикол#кино#интересное#ДТП#забавно#Россия#Китай#искусство
#в мире#машина#факты#фильм#история#авто аварии#позитив#кот#полиция#смешно
Парни угорают над известными блогерами, а те отвечают им взаимностью Парни угорают над известными блогерами, а те отвечают им взаимностью Практичная амадина нашла необычное местечко для гнездования Практичная амадина нашла необычное местечко для гнездования Главная вампирша Чикаго Главная вампирша Чикаго История о том, как подданные мудрого короля в помои окунулись, но честь сохранили История о том, как подданные мудрого короля в помои окунулись, но честь сохранили Самые необычные птичьи гнёзда Самые необычные птичьи гнёзда 15 раз, когда птицы свили свои гнезда в самых неподходящих местах 15 раз, когда птицы свили свои гнезда в самых неподходящих местах

На что жалуетесь?

Вернуться