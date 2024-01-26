Вор в прямом смысле заехал в магазин за сигаретами

Детектив-констебль Эндрю Палмер, сотрудник Кентского отдела по борьбе с преступностью, сказал: "Кражи со взломом, подобные тем, что совершил Скотт Барэм, оказывают огромное влияние на жертв и бизнес, поэтому мы намерены выслеживать таких рецидивистов и привлекать их к ответственности. Вынесенный приговор означает, что Барэм уже не на улицах Кентербери и больше не потревожит жителей".