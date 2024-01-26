FISHKINET
Сообщество Криминал 2612 постов • 369 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Криминал
Вор в прямом смысле заехал в магазин за сигаретами

Вор в прямом смысле заехал в магазин за сигаретами

Автор:
26 января 2024 10:24
Сообщество : Криминал
Метки: Великобритания   вор   кража   криминал   приговор   сигареты   
885
5
1

Британец на угнанном автомобиле протаранил киоск, чтобы своровать сигареты.

На кадрах Скотт Барэм даёт задний ход и сносит дверь, после чего он и двое подельников выпрыгивают из машины и бегут в помещение. Фасад киоска в Кентербери, Кент, помят, стекла разбиты.

Преступники украли "много пачек сигарет" и скрылись с места преступления.

Детективы установили, что после этого взломщики заехали на заправочную станцию на шоссе A299. Там же Барэм попал на записи камер видеонаблюдения. Он расплачивался украденной банковской картой.

38-летнего вора поймали, он признал себя виновным в двух кражах со взломом и мошенничестве и был приговорён к четырём годам лишения свободы.

Детектив-констебль Эндрю Палмер, сотрудник Кентского отдела по борьбе с преступностью, сказал: "Кражи со взломом, подобные тем, что совершил Скотт Барэм, оказывают огромное влияние на жертв и бизнес, поэтому мы намерены выслеживать таких рецидивистов и привлекать их к ответственности. Вынесенный приговор означает, что Барэм уже не на улицах Кентербери и больше не потревожит жителей".


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Криминал"
Метки: Великобритания   вор   кража   криминал   приговор   сигареты   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
838
Шурман 2 часа назад
Ну с такими ценами какие сейчас скоро придется или бросать или заезжать в магазин как он :) до НГ пачка сигарет было 7.70 вчера зашел в магазин цена уже 8.70 за большую была 13 евро стала 15 . Хорошо я из Латвии привез 3 блока сигарет и только вчера они закончились .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
Показать ещё
Fuchsia

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

502230



Другие посты автора
Популярное в сообществах
«Сколько раз вы его ножом ударили?»: в Москве задержали напавшего на соседа по подъезду мигранта
«Сколько раз вы его ножом ударили?»: в Москве задержали напавшего на соседа по...
Суд отправил «королеву марафонов» Елену Блиновскую в СИЗО
Суд отправил «королеву марафонов» Елену Блиновскую в СИЗО
Набирающие популярность в сообществах
Герои Меча и Магии: Подборка приколов
Герои Меча и Магии: Подборка приколов
Советский электротрактор
Советский электротрактор
Жить неделю на необитаемом острове и сидеть в интернете за зарплату в 10 000 $ предлагает Opera
Жить неделю на необитаемом острове и сидеть в интернете за зарплату в 10 000 $...
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Это всего лишь сон

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомир#интересно#в мире#аварии#Автовсячина#забавно#США#кино#вор
#животные#машина#люди#Юмор#ДТП#подборка#собака#природа#Великобритания#Китай
#автомобили#интересное#Прикол#факты#авто аварии#кот#полиция#история#Разное#Мемы
Оплачивайте, но не переплачивайте Оплачивайте, но не переплачивайте Постояльцы отеля обворовали номер и скрылись Постояльцы отеля обворовали номер и скрылись Дерзкий вор украл Rolex у пенсионера Дерзкий вор украл Rolex у пенсионера В Новосибирске мужчина пытался пять раз украсть одну и ту же мандаринку В Новосибирске мужчина пытался пять раз украсть одну и ту же мандаринку Выбросил в снег: в Санкт-Петербурге задержали подозреваемого в краже иконы Выбросил в снег: в Санкт-Петербурге задержали подозреваемого в краже иконы Британец разорил гнездо сапсана и получил срок Британец разорил гнездо сапсана и получил срок

На что жалуетесь?

Вернуться