Вор в прямом смысле заехал в магазин за сигаретами

Британец на угнанном автомобиле протаранил киоск, чтобы своровать сигареты.
На кадрах Скотт Барэм даёт задний ход и сносит дверь, после чего он и двое подельников выпрыгивают из машины и бегут в помещение. Фасад киоска в Кентербери, Кент, помят, стекла разбиты.
Преступники украли "много пачек сигарет" и скрылись с места преступления.
Детективы установили, что после этого взломщики заехали на заправочную станцию на шоссе A299. Там же Барэм попал на записи камер видеонаблюдения. Он расплачивался украденной банковской картой.
38-летнего вора поймали, он признал себя виновным в двух кражах со взломом и мошенничестве и был приговорён к четырём годам лишения свободы.
Детектив-констебль Эндрю Палмер, сотрудник Кентского отдела по борьбе с преступностью, сказал: "Кражи со взломом, подобные тем, что совершил Скотт Барэм, оказывают огромное влияние на жертв и бизнес, поэтому мы намерены выслеживать таких рецидивистов и привлекать их к ответственности. Вынесенный приговор означает, что Барэм уже не на улицах Кентербери и больше не потревожит жителей".
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