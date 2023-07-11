Самые необычные птичьи гнёзда

В привычном понимании гнездо – это соединённые между собой веточки или травы, внутри которых пернатые откладывают яйца. Насиживают их, а затем растят птенчиков.
Но не все представители мира пернатых согласны с классическими стандартами. Кое-кто так сильно выделяется на общем фоне, что при виде гнёзд этих созданий сложно догадаться об их истинном назначении.
Африканская якана из желания запутать врагов сооружает сразу несколько гнёзд. Из которых впоследствии выбирает только одно. А сами конструкции представляют кучку стеблей и листьев прибрежных растений, которые периодически заливаются водой.
К счастью, яйца яканы водостойкие. И отважная мамаша просто возвращает беглеца на место.
Гиле калифорнийской можно вести курсы по планированию семьи. Поскольку этой пичужке приходится потратить несколько месяцев на обустройство «лужайки для зайки» – выдалбливание дупла в кактусе.
Потом надо подождать, чтобы отверстие просохло, и проследить, чтобы его не занял кто-то более ленивый и ушлый. Зато в таком домике поддерживается очень комфортная для жаркого климата прохлада.
Рыжий печник – в буквальном смысле печник. Поскольку творению обитателя Южной Америки позавидует любой мастер. Птица упорно собирает жидкую грязь и глину, приносит содержимое клюва в облюбованное место и выплёвывает на дерево.
По мере засыхания материала и образуется такая конструкция, напоминающая печь.
Очень похожи гнёзда птицы с труднопроизносимым названием Оропендола-Монтецума из Центральной Америки на хозяйственные сумки с таинственным содержимым. Сумочки эти практичные существа сооружают из банановых волокон и лозы.
А поскольку гнездятся группами, то дерево, выбранное колонией для продолжения рода, выглядит очень эпично.
Поклонники этого метода и немного философские лентяи – это совы. Поэтому часто они не заморачиваются и используют то, что уже использовалось.
Яркий пример рационализаторства – виргинский филин.
Обыкновенные общественные ткачи не просто так получили своё название. Они и общественные, поскольку селятся группами, и действительно ткачи.
Ведь эти крохи ухитряются превратить дерево в родовое поместье, которое может эксплуатироваться до 100 лет!
Истинными минималистами в плане выбора места для гнездования можно назвать белых крачек. Вместо гнезда они в буквальном смысле используют кусочек дерева – углубление, узел, поворот ветки. Что довольно рискованно.
Но, с другой стороны, никакие кровососущие паразиты, которые прячутся в недрах классических гнёзд, будущую мамашу доставать не будут.
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