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Самые необычные птичьи гнёзда

Самые необычные птичьи гнёзда

Автор:
11 июля 2023 16:39
Сообщество : Животные
Метки: Строительство   выбор   гнездо   необычно   природа   птица   сходство   форма   яйцо   
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В привычном понимании гнездо – это соединённые между собой веточки или травы, внутри которых пернатые откладывают яйца. Насиживают их, а затем растят птенчиков.

Но не все представители мира пернатых согласны с классическими стандартами. Кое-кто так сильно выделяется на общем фоне, что при виде гнёзд этих созданий сложно догадаться об их истинном назначении.

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Африканская якана из желания запутать врагов сооружает сразу несколько гнёзд. Из которых впоследствии выбирает только одно. А сами конструкции представляют кучку стеблей и листьев прибрежных растений, которые периодически заливаются водой.

К счастью, яйца яканы водостойкие. И отважная мамаша просто возвращает беглеца на место.

Гиле калифорнийской можно вести курсы по планированию семьи. Поскольку этой пичужке приходится потратить несколько месяцев на обустройство «лужайки для зайки» – выдалбливание дупла в кактусе.

Потом надо подождать, чтобы отверстие просохло, и проследить, чтобы его не занял кто-то более ленивый и ушлый. Зато в таком домике поддерживается очень комфортная для жаркого климата прохлада.

Рыжий печник – в буквальном смысле печник. Поскольку творению обитателя Южной Америки позавидует любой мастер. Птица упорно собирает жидкую грязь и глину, приносит содержимое клюва в облюбованное место и выплёвывает на дерево.

По мере засыхания материала и образуется такая конструкция, напоминающая печь.

Очень похожи гнёзда птицы с труднопроизносимым названием Оропендола-Монтецума из Центральной Америки на хозяйственные сумки с таинственным содержимым. Сумочки эти практичные существа сооружают из банановых волокон и лозы.

А поскольку гнездятся группами, то дерево, выбранное колонией для продолжения рода, выглядит очень эпично.

Поклонники этого метода и немного философские лентяи – это совы. Поэтому часто они не заморачиваются и используют то, что уже использовалось.

Яркий пример рационализаторства – виргинский филин.

Обыкновенные общественные ткачи не просто так получили своё название. Они и общественные, поскольку селятся группами, и действительно ткачи.

Ведь эти крохи ухитряются превратить дерево в родовое поместье, которое может эксплуатироваться до 100 лет!

Истинными минималистами в плане выбора места для гнездования можно назвать белых крачек. Вместо гнезда они в буквальном смысле используют кусочек дерева – углубление, узел, поворот ветки. Что довольно рискованно.

Но, с другой стороны, никакие кровососущие паразиты, которые прячутся в недрах классических гнёзд, будущую мамашу доставать не будут.

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Метки: Строительство   выбор   гнездо   необычно   природа   птица   сходство   форма   яйцо   
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Kostick 2 часа назад
а где ремез?

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