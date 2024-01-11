Дерзкий вор украл Rolex у пенсионера

Его приговорили к 32 месяцам лишения свободы за изнасилование и еще к 16 месяцам за кражу.

Клэр Хитли, представитель полиции Чешира, сказала: "Этот случай напоминает о рисках, связанных с продажей и покупкой товаров через Интернет. Пользуйтесь только проверенными сайтами и всегда оплачивайте покупку через надёжные платёжные системы, иначе, если что-то пойдет не так, вы рискуете потерять деньги. К счастью, в данном случае жертва смогла возместить часть убытков благодаря страховке, но так бывает не всегда".