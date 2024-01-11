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Дерзкий вор украл Rolex у пенсионера

Дерзкий вор украл Rolex у пенсионера

Автор:
11 января 2024 10:28
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: rolex   Великобритания   вор   кража   пенсионер   часы   
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21-летний Джек Фрэнкленд попал на камеры видеонаблюдения, когда сбежал с роскошными часами из кафе Costa Coffee в Нортвиче, Чешир. 70-летний пенсионер рассчитывал продать аксессуар за 10000 фунтов стерлингов (более 1,1 млн рублей).

Фрэнкленд совершил кражу незадолго до суда по делу об изнасиловании. На этой неделе британец признал себя виновным в совращении несовершеннолетней девочки и был приговорен к 32 месяцам тюремного заключения.

Фрэнкленд увидел объявление о продаже часов Rolex Sea-Dweller Deepsea и договорился о встрече с продавцом. Но вместо того чтобы отдать 10000 фунтов, вор сбежал из кофейни.

Инцидент произошёл 26 марта прошлого года.


Пожилому мужчине не удалось угнаться за преступником.

Полиция узнала, что Фрэнкленд приехал в Нортвич из Брэдфорда, Западный Йоркшир, на сером автомобиле Vauxhall Corsa с поддельными номерными знаками. Также выяснилось, что он вызвал такси и скрылся.

Офицеры вычислили номер телефона преступника. В тот момент Джек уже находился под следствием за изнасилование. В его доме был проведён обыск, но часы так и не были найдены.

Фрэнкленд признал себя виновным после того, как его жертва смогла тайно записать, как он извиняется за то, что "изнасиловал её". Он также признал себя виновным в избиении, хранении ножа, нарушении запретительного приказа и краже часов Rolex.

Его приговорили к 32 месяцам лишения свободы за изнасилование и еще к 16 месяцам за кражу.

Клэр Хитли, представитель полиции Чешира, сказала: "Этот случай напоминает о рисках, связанных с продажей и покупкой товаров через Интернет. Пользуйтесь только проверенными сайтами и всегда оплачивайте покупку через надёжные платёжные системы, иначе, если что-то пойдет не так, вы рискуете потерять деньги. К счастью, в данном случае жертва смогла возместить часть убытков благодаря страховке, но так бывает не всегда".

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: rolex   Великобритания   вор   кража   пенсионер   часы   
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dima423 Полчаса назад
Его приговорили к 32 месяцам лишения свободы за изнасилование и еще к 16 месяцам за кражу. (с)

Да здравствует британский суд - самый гуманный суд в мире))
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