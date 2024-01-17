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Одна ошибка может стоить жизни: акваспелеолог 30 лет исследует подводные пещеры

Одна ошибка может стоить жизни: акваспелеолог 30 лет исследует подводные пещеры

Автор:
17 января 2024 08:47
Сообщество : Путешествия
Метки: Джилл Хейнерт   Погружение   акваспелеолог   история   пещера   профессия   
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"Большинство людей, заглядывая в пещеру, видят лишь ужасающий мрак. Я же вижу неизведанный мир возможностей", - пишет Джилл Хейнерт. Жительница Канады посвятила изучению подводных лабиринтов три десятилетия.

Джилл, режиссёр и фотограф, признаёт, что её работа опасная и одна ошибка может стоить ей жизни. Акваспелеологи нередко гибнут: неразумный выбор в темноте, нехватка воздуха, травмы. Несмотря на риск, подводные пещеры "заставляют её чувствовать себя ребёнком в магазине сладостей".

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"Для кинематографиста и фотографа подводные пещеры - это высший вызов: я создаю искусство при нагрузках, которые доводят мой разум и тело до предела. Несмотря на риск, я чувствую себя как ребёнок в магазине сладостей, работаю с биологами, открывающими новые виды, физиками, отслеживающими изменения климата, и гидрогеологами, изучающими наши ограниченные запасы пресной воды. Исследую подземные пути планеты", - рассказывает Хейнерт в книге "Adventuress: Women Exploring the Wild" ("Авантюристки: Женщины, исследующие дикую природу").

"Благодаря тренировкам, подготовке и соблюдению техники безопасности я почти 30 лет занимаюсь исследованиями и наукой. Я не буду самонадеянно утверждать, что никогда не совершу фатальную ошибку или неверный выбор. Будьте готовы рисковать. Будьте готовы к тому, чтобы пройти по краю возможностей. Будьте смелыми и уверенными во всем, за что бы вы ни взялись в жизни".

"Когда я оказываюсь в тесном пространстве и ничего не вижу в мутной воде, мне приходится сохранять спокойствие, необходимое для того, чтобы сделать правильный шаг. Если меня прижало к скале, я использую логику, чтобы понять, как освободиться. Каждый мой вдох должен быть размеренным и спокойным. Я должна поддерживать низкий пульс и сосредоточиться на следующем наилучшем варианте действий, - объясняет акваспелеолог. - Неконтролируемые эмоции не помогут мне в опасной ситуации. Они только отвлекут меня, и я потрачу драгоценный воздух".

"Когда вы стремитесь покорить вершину горы или исследовать неизведанную пещеру, помните, что вам нужно благополучно вернуться домой. Знать, когда повернуть назад, так же важно, как и принять страх".

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Джилл Хейнерт   Погружение   акваспелеолог   история   пещера   профессия   
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