Одна ошибка может стоить жизни: акваспелеолог 30 лет исследует подводные пещеры

"Когда я оказываюсь в тесном пространстве и ничего не вижу в мутной воде, мне приходится сохранять спокойствие, необходимое для того, чтобы сделать правильный шаг. Если меня прижало к скале, я использую логику, чтобы понять, как освободиться. Каждый мой вдох должен быть размеренным и спокойным. Я должна поддерживать низкий пульс и сосредоточиться на следующем наилучшем варианте действий, - объясняет акваспелеолог. - Неконтролируемые эмоции не помогут мне в опасной ситуации. Они только отвлекут меня, и я потрачу драгоценный воздух".