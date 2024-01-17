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Во время свидания другой мужчина прислал ей цветы: примет ли девушка такой комплимент?

Во время свидания другой мужчина прислал ей цветы: примет ли девушка такой комплимент?

Автор:
17 января 2024 08:29
Сообщество : Истории
Метки: внимание   интересно   истории   прикольно   свидание   цветы   
1555
13

Парень и девушка были на свидании, с соседнего столика другой мужчина подарил цветы. Главный вопрос девушкам: принимать такой подарок или нет?

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Метки: внимание   интересно   истории   прикольно   свидание   цветы   
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5  комментариев
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322
И Ш Полчаса назад
Стерва и не стерва. Третьего не дано...
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91
ASH 9 минут назад
Перепись шл*х....надеюсь с ними так же поступят.
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24k
SolomonA 24 минуты назад
Логичный ответный шаг: попросить официанта передать бутылку шампанского девушке за соседним столиком. И подмигнуть ей (ну или подойти к ней и выпить вместе). И как бы чувствовали себя эти "конечно приму" ?
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23k
сеньор Леонсио 44 минуты назад
Комментарий к фото
Ожидание, и реальность!


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