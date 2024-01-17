Во время свидания другой мужчина прислал ей цветы: примет ли девушка такой комплимент?

1555
13
Парень и девушка были на свидании, с соседнего столика другой мужчина подарил цветы. Главный вопрос девушкам: принимать такой подарок или нет?
1. В Тредс появилась новая тема: гипотетическая история о свидании вызвала немало споров среди пользователей
×
×
Источник:
Еще крутые истории!
- В порту Мозамбика на старой шхуне застряли двое русских, литовец и двое украинцев
- "Не в браке, но написали друг на друга завещание": почему мужчины не делают предложение
- Матери мужчин жгут: фразочки, которые выдали свекрови, как гром среди ясного неба
- "Кого выбрать: с первым - удобно, второго - люблю": девушка не может определиться
- Из тюрьмы досрочно освободили девушку-соучастницу убийства собственной матери
Новости партнёров
реклама