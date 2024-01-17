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Скрины из соцсетей&nbsp;

Скрины из соцсетей 

Автор:
17 января 2024 07:39
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Юмор   маразм   позитив   улыбнуло   
1212
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Прикольные маразматические объявления, фото, стихи.

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Метки: Юмор   маразм   позитив   улыбнуло   
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36  комментариев
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18k
Сергей 2 часа назад
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Берите,берите.У меня сын в таких же ходит...)))
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1k
алексей Минуту назад
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О это про меня . Вчера сгорел мой автомобиль в покрасочной камере , который был уже почти готов после ДТП в конце прошлого года
картина прям в тему .
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25k
pssst 9 минут назад
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из багета получается хрустящее и крошащееся уг. Настоящий бутер с икрой делается из мягкого сдобного нарезного батона.
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17k
Сергей Полчаса назад
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14k
Евгений 48 минут назад
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"Если стоматологи зарабатывают на больных зубах, как можно использовать пасту, которую выбирают 9 из 10 стоматологов?"

С шампунем это так-же работает.
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14k
Евгений 55 минут назад
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У багета корка слишком жёсткая (даже у свежего). Постоянно обдираю все дёсны. По мне, так лучше "Коломенский" (не реклама). Он помягче, да и кусочки побольше.
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7k
Roman Час назад
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Ничего они не думают. Я спрашивал: мычат невнятно что-то про "чётакова?".
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7k
Roman Час назад
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С неделю назад было. Оно конечно не совсем одномоментно, но для песни сойдёт.
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1k
basil pupkin Час назад
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Это про Сочи
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Умница-красавица Час назад
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Сверхсекретный объект- это подсобка Пятерочки?
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2k
Жирный бот Час назад
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тоже самое и на дороге... Что думают идиоты, пристраиваясь к заднице моего авто
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1k
basil pupkin Час назад
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С последним годом дракона, нас поздравляли эти персонажи.
https://yandex.ru/video/preview/12336435150199949954https://yandex.ru/video/preview/12336435150199949954
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7k
Умница-красавица Час назад
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А тебе в ответ: Вас интересует прибыль по МСФО или РСБУ? И ты такой - мля, нахрена я вы..бывался, я ж программист
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3k
Оксид Бетона Час назад
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Хер, длинный как палка и твёрдый как камень.
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