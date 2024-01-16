Кухонные грабители, на которых сложно обижаться

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Украденное всегда вкуснее. Почему-то такой принцип свят для котиков. Даже если миска твоя полна, ты обязан как истинный воин идти добывать человеческую еду.
Чтобы насладиться её божественным вкусом, не потерять навыки диверсанта и напомнить кожаным, что всепрощение и забота о священных пушистых – это их прямая обязанность.
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