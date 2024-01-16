FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Без кота и жизнь не та 1923 поста • 494 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Без кота и жизнь не та
Кухонные грабители, на которых сложно обижаться

Кухонные грабители, на которых сложно обижаться

Автор:
16 января 2024 15:40
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Еда   Животное   Питомец   бандит   грабёж   кот   кража   кухня   смешно   фото   
903
31

Украденное всегда вкуснее. Почему-то такой принцип свят для котиков. Даже если миска твоя полна, ты обязан как истинный воин идти добывать человеческую еду.

Чтобы насладиться её божественным вкусом, не потерять навыки диверсанта и напомнить кожаным, что всепрощение и забота о священных пушистых – это их прямая обязанность.

×
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Без кота и жизнь не та"
Метки: Еда   Животное   Питомец   бандит   грабёж   кот   кража   кухня   смешно   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
Gatsby

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

106352



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Интересные фотографии 1990 -х
Интересные фотографии 1990 -х
Сбежавшему из России олимпийскому чемпиону прислали портрет Троцкого
Сбежавшему из России олимпийскому чемпиону прислали портрет Троцкого
Набирающие популярность в сообществах
Исследователи назвали 10 стран мира с самым высоким уровнем образования
Исследователи назвали 10 стран мира с самым высоким уровнем образования
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Свобода от комиссий за переводы и платежи
Свобода от комиссий за переводы и платежи
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Повезёт в следующий раз

Лучшие демотиваторы
Это пепел бывшего электрика

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#автомир#в мире#аварии#авто аварии#Реакция#Россия#Автовсячина#задержание
#животные#автомобили#машина#позитив#ДТП#интересное#кино#фильм#полиция#улыбнуло
#Прикол#люди#факты#интересно#забавно#кот#история#кошка#Еда#подборка
Свобода от комиссий за переводы и платежи Свобода от комиссий за переводы и платежи Приземляюсь на носу, счастье всем уже несу! Приземляюсь на носу, счастье всем уже несу! Игра в прятки редкая, новогодняя Игра в прятки редкая, новогодняя Неожиданные, но очень приятные презенты от котиков Неожиданные, но очень приятные презенты от котиков Кошки на крыше Кошки на крыше Подготовка с ними – это уже наполовину праздник Подготовка с ними – это уже наполовину праздник

На что жалуетесь?

Вернуться