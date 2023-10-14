Неожиданные, но очень приятные презенты от котиков

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Кошки – прирождённые охотники. Но изменившийся образ жизни и условия не позволяют радовать любимых хозяев мышами, птицами или хотя бы ящерицами. Поэтому пушистым приходится креативить, чтобы милым знаком внимания доказать свою любовь.
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А ваши питомцы приносили вам неожиданные подарки?
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