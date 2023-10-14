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Сообщество Без кота и жизнь не та 1754 поста • 485 подписчиков подписаться
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Неожиданные, но очень приятные презенты от котиков

Неожиданные, но очень приятные презенты от котиков

Автор:
14 октября 2023 20:50
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Животное   Питомец   Приятно   забавно   кот   неожиданность   подарок   презент   смешно   фото   
1718
17

Кошки – прирождённые охотники. Но изменившийся образ жизни и условия не позволяют радовать любимых хозяев мышами, птицами или хотя бы ящерицами. Поэтому пушистым приходится креативить, чтобы милым знаком внимания доказать свою любовь.

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А ваши питомцы приносили вам неожиданные подарки?

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Метки: Животное   Питомец   Приятно   забавно   кот   неожиданность   подарок   презент   смешно   фото   
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1  комментарий
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Billi_Bons Час назад
Я на даче подкармливаю прибившуюся кошку, так она постоянно мышей приносит и показывает, какая хозяйственная.
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