Ларец желаний и те, кто их загадывает

Жаль только что из-за лапок самостоятельно справиться с плотными дверцами чудо-агрегата не получается. И котикам приходится идти на всяческие ухищрения или ждать хозяина, который придёт и распахнёт приветливое нутро холодильника. И тогда уже начнётся пир.