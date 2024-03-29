FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Без кота и жизнь не та 2203 поста • 510 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Без кота и жизнь не та
Ларец желаний и те, кто их загадывает

Ларец желаний и те, кто их загадывает

Автор:
29 марта 2024 15:09
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Еда   Питомец   Холодильник   дверца   кот   котик   полка   смешно   фото   хозяин   
862
23

Он есть в каждой квартире или доме – этот чудо-ящик, где хранятся изысканные яства или простые, но основательные перекусы.

Жаль только что из-за лапок самостоятельно справиться с плотными дверцами чудо-агрегата не получается. И котикам приходится идти на всяческие ухищрения или ждать хозяина, который придёт и распахнёт приветливое нутро холодильника. И тогда уже начнётся пир.

×
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Без кота и жизнь не та"
Метки: Еда   Питомец   Холодильник   дверца   кот   котик   полка   смешно   фото   хозяин   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Oldman Полчаса назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−11
Игорь 20 минут назад
Здpавствyйте. Извините, что пишy здесь, больше негде..

Cейчас ищy любyю pаботy, но пока ничего не наxодится. Готов на любyю подpаботкy, а сейчас дома есть абсолютно нечего.
Oт голода почти теpяю сознание. Oдолжить пpосто не y кого. Oдолжите, пожалyйста, на едy pyблей 100-200. xоть на бyлкy xлеба, xоть на килогpамм каpтошки.

Eсли оставите контакты, то я готов веpнyть с пеpвой заpплаты (пеpеведy на каpтy или номеp телефона). В этом слyчае оставьте свои контакты в личныx сообщенияx. Я веpнy 100%!

Пополните, пожалyйста, номеp телефона на любyю сyммy: 8 (952) 133-65-10 (баланс номеpа телефона y опеpатоpа или по CБП)

Заpанее Вам большое человеческое спасибо.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Gatsby
  • Дата регистрации: 19.05.2021
  • 2299 постов (2035 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

112960



Другие посты автора
Популярное в сообществах
"За своих горло перегрызём": в Хабаровском крае активисты навестили мигрантов и пояснили, кто тут хозяева
"За своих горло перегрызём": в Хабаровском крае активисты навестили мигрантов и...
Дворцы и люксовые машины: на Ставрополье задержали группу высокопоставленных чиновников
Дворцы и люксовые машины: на Ставрополье задержали группу высокопоставленных чиновников
Набирающие популярность в сообществах
На заводе в Калуге начали собирать кроссоверы Citroen С5 Aircross
На заводе в Калуге начали собирать кроссоверы Citroen С5 Aircross
Аральское море почти исчезло, но в маленьких городах и деревнях есть признаки жизни
Аральское море почти исчезло, но в маленьких городах и деревнях есть признаки жизни
"По-любому трофей"
"По-любому трофей"
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 25 марта

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#машина#Юмор#аварии#полиция#забавно#история#кошка#Пёс
#животные#автомир#факты#люди#ДТП#Россия#Автовсячина#кино#позитив#Крокус сити холл
#в мире#Прикол#интересно#интересное#авто аварии#подборка#собака#кот#Разное#Еда
"По-любому трофей" "По-любому трофей" Пушистые меломаны Пушистые меломаны Миска еды одна на двоих Миска еды одна на двоих Удивление – восхитительная эмоция пушистых мосек Удивление – восхитительная эмоция пушистых мосек Котопотягушки Котопотягушки Особенное приветствие Особенное приветствие

На что жалуетесь?

Вернуться