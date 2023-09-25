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Коты-наблюдатели и их важные задачи

Коты-наблюдатели и их важные задачи

Автор:
25 сентября 2023 16:01
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Животное   Питомец   взгляд   внимательность   глаза   дом   кот   наблюдение   смешно   фото   
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С точки зрения права наблюдатель на международном уровне – это представитель интересов определённого субъекта. Котики – существа, которые играючи организуют высокие дипломатические отношения в границах одного отдельно взятого дома.

Или квартиры. Или двора. И выполняют они добровольно взятые на себя обязанности наблюдателя со всей серьёзностью и ответственностью.

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Метки: Животное   Питомец   взгляд   внимательность   глаза   дом   кот   наблюдение   смешно   фото   
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hairov Час назад
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