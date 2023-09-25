Коты-наблюдатели и их важные задачи

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С точки зрения права наблюдатель на международном уровне – это представитель интересов определённого субъекта. Котики – существа, которые играючи организуют высокие дипломатические отношения в границах одного отдельно взятого дома.
Или квартиры. Или двора. И выполняют они добровольно взятые на себя обязанности наблюдателя со всей серьёзностью и ответственностью.
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