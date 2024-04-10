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Художник превратил съёмное жильё в музей

Художник превратил съёмное жильё в музей

Автор:
10 апреля 2024 09:25
Сообщество : Искусство
Метки: жильё   искусство   история   музей   творчество   художник   
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С середины 1980-х годов Рон Гиттис арендовал квартиру в Биркенхеде на северо-западе Англии. Только после его смерти в 2019 году родственники оказались в доме художника и от увиденного потеряли дар речи.

Британец почти 30 лет занимал квартиру на втором этаже викторианского дуплекса, состоящую из трёх комнат, прихожей, кухни и ванной.

Гиттинс украсил почти все поверхности, написал множество картин и фресок, изображающих исторические сцены. Он вылепил камины в виде льва и минотавра и даже построил римскую печь для выпечки хлеба.

Рон умер в сентябре 2019 года в возрасте 79 лет.

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По словам племянницы Джен Уильямс, дядя был "ярким" и "очень необычным". Он не пускал в свой дом гостей, был довольно сложной натурой, но семья не переставала любить его.


Комнаты были переполнены коробками, книгами, художественными материалами, упаковками от продуктов. Джен нашла множество рукописей, в том числе и зашифрованных.

Уильямс вместе с мужем решили спасти "Дом Рона" и запустили кампанию, которую поддержали друзья, родственники, художники. Вместе им удалось выкупить здание и добиться того, чтобы ему присвоили статус памятника.

"Рон был бы на седьмом небе от счастья, - рассказывает Уильямс о своём покойном дяде. - Он любил перформанс, и ему удалось создать в квартире свой собственный мир. Он испытывал проблемы с психическим здоровьем и бывал нестабилен. Думаю, именно творчество помогало ему жить".

В настоящее время ведутся работы по сохранению произведений искусства. У Джен в планах переоборудовать другие квартиры в здании, чтобы создать "целостный дом искусства и творчества".

"Я нашла открытку, адресованную мне: "Хочу показать тебе, что я создаю". Но адрес был неправильный, и я её так и не получила. И теперь я как будто навёрстываю упущенное", - говорит женщина.

"Дом Рона" - первый объект "аутсайдерского искусства", получивший статус охраняемого в Англии.

Аутсайдерское искусство - направление в живописи, произведения которого создаются за пределами академических традиций. Чаще всего представители этого течения лишены художественного образования, невосприимчивы к культурному влиянию.

Среди многочисленных поклонников работ Гиттинса - Джарвис Кокер, фронтмен группы Pulp.

Уильямс гордится достижениями дяди и надеется, что он окажет влияние на будущие поколения: "Он убедил меня, что быть творческой и нестандартной личностью - совершенно нормально, и я благодарна ему за это. У него не было надёжного дохода, но он обладал богатым воображением и творческим потенциалом. Мы хотим поделиться этим с людьми".

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: жильё   искусство   история   музей   творчество   художник   
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1  комментарий
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Колька Валеркин сын Час назад
Художник тупо съемную хату всрал, а не превратил.
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Fuchsia
  • Дата регистрации: 10.06.2014
  • 2863 поста (2691 в горячем)

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