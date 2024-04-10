Художник превратил съёмное жильё в музей

Британец почти 30 лет занимал квартиру на втором этаже викторианского дуплекса, состоящую из трёх комнат, прихожей, кухни и ванной.

Гиттинс украсил почти все поверхности, написал множество картин и фресок, изображающих исторические сцены. Он вылепил камины в виде льва и минотавра и даже построил римскую печь для выпечки хлеба.

Рон умер в сентябре 2019 года в возрасте 79 лет.