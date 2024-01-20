Мастер русской школы пейзажа Юрий Кугач

Одухотворённость, простота и проникновенное обращение к деревне – это основные особенности работ патриарха русской школы живописи Юрия Петровича Кугача.
Этот живописец родом из города Суздаль. Появился на свет 8 марта 1917 года в обычной рабочей семье. Рисовать мальчик полюбил с того момента, как пошёл в школу. И с этого времени увлечение занимало все его мысли и свободное время.
Подобных талантов ни у кого в семье не было. Поэтому родители не особенно поощряли увлечение сына. Но и не препятствовали. Поэтому не стали удерживать Юру, когда тот после окончания семилетки уехал в Москву, чтобы исполнить свою мечту.
15-летний подросток поступил в Московский техникум «ИЗО» имени 1905 года. Затем была учёба в Государственном художественном институте имени Сурикова, после успешного окончания которого Юрий поступил в аспирантуру.
Ещё в бытность студенчества художник увлёкся темой русской истории. После войны к ней присоединилась ещё одна важная тема – военная. Любовь к пейзажам зародилась после переезда в деревню Малый Городок. Природа тверских земель стала неиссякаемым источником вдохновения для Кугача.
Работы художника – это не просто картины, а сюжеты-повести о жизни, людях, их мечтах и страданиях. Которые пронизывает безграничная любовь к своей стране и народу.
Дело мастера, скончавшегося в 2013 году, продолжили его сын, внуки, многочисленные ученики. Работы Юрия Петровича представлены в Третьяковской галерее, художественных музеях разных городов и частных собраниях как в нашей стране, так и за её пределами.
Источник:
- Лишний, пошлый, гениальный: художник, раздражавший коллег-передвижников
- Норвежский немец – повелитель мрачных, но волшебных закатов
- Она написала котиков: главная почитательница пушистых в Европе Генриетта Роннер-Книп
- Мистические творения Кей Сейдж и трагедия их автора
- Али Акбар Бейги: выдающийся мастер современного гиперреализма