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Мастер русской школы пейзажа Юрий Кугач

Мастер русской школы пейзажа Юрий Кугач

Автор:
20 января 2024 16:42
Сообщество : Искусство
Метки: Юрий Кугач   живопись   искусство   картина   любовь   мастер   пейзаж   полотно   стиль   страна   
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Одухотворённость, простота и проникновенное обращение к деревне – это основные особенности работ патриарха русской школы живописи Юрия Петровича Кугача.

Этот живописец родом из города Суздаль. Появился на свет 8 марта 1917 года в обычной рабочей семье. Рисовать мальчик полюбил с того момента, как пошёл в школу. И с этого времени увлечение занимало все его мысли и свободное время.

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Подобных талантов ни у кого в семье не было. Поэтому родители не особенно поощряли увлечение сына. Но и не препятствовали. Поэтому не стали удерживать Юру, когда тот после окончания семилетки уехал в Москву, чтобы исполнить свою мечту.

15-летний подросток поступил в Московский техникум «ИЗО» имени 1905 года. Затем была учёба в Государственном художественном институте имени Сурикова, после успешного окончания которого Юрий поступил в аспирантуру.

Ещё в бытность студенчества художник увлёкся темой русской истории. После войны к ней присоединилась ещё одна важная тема – военная. Любовь к пейзажам зародилась после переезда в деревню Малый Городок. Природа тверских земель стала неиссякаемым источником вдохновения для Кугача.

Работы художника – это не просто картины, а сюжеты-повести о жизни, людях, их мечтах и страданиях. Которые пронизывает безграничная любовь к своей стране и народу.

Дело мастера, скончавшегося в 2013 году, продолжили его сын, внуки, многочисленные ученики. Работы Юрия Петровича представлены в Третьяковской галерее, художественных музеях разных городов и частных собраниях как в нашей стране, так и за её пределами.

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Метки: Юрий Кугач   живопись   искусство   картина   любовь   мастер   пейзаж   полотно   стиль   страна   
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4  комментария
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2k
Андрей 55 минут назад
прекрасные картины
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Igor 49 минут назад
Вот это и есть искувство, а не малевичи с пикасами и ванговнами
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1k
max20 54 минуты назад
Патриарх русской школы живописи. О, маи глоза..
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4k
Platinum 55 минут назад
Прекрасно!
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