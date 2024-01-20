Мастер русской школы пейзажа Юрий Кугач

Подобных талантов ни у кого в семье не было. Поэтому родители не особенно поощряли увлечение сына. Но и не препятствовали. Поэтому не стали удерживать Юру, когда тот после окончания семилетки уехал в Москву, чтобы исполнить свою мечту.

15-летний подросток поступил в Московский техникум «ИЗО» имени 1905 года. Затем была учёба в Государственном художественном институте имени Сурикова, после успешного окончания которого Юрий поступил в аспирантуру.

Ещё в бытность студенчества художник увлёкся темой русской истории. После войны к ней присоединилась ещё одна важная тема – военная. Любовь к пейзажам зародилась после переезда в деревню Малый Городок. Природа тверских земель стала неиссякаемым источником вдохновения для Кугача.

Работы художника – это не просто картины, а сюжеты-повести о жизни, людях, их мечтах и страданиях. Которые пронизывает безграничная любовь к своей стране и народу.

Дело мастера, скончавшегося в 2013 году, продолжили его сын, внуки, многочисленные ученики. Работы Юрия Петровича представлены в Третьяковской галерее, художественных музеях разных городов и частных собраниях как в нашей стране, так и за её пределами.