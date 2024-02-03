Кунг-фу оборотень Тай Джин

Твёрдый кулак и душевные силы нужны мастерам кунг-фу, чтобы одолеть своих врагов. А от этого человека, хотя он и считается непревзойдённым в своём деле, хотелось сбежать ещё до начала боя.
Су Конг Тай Джин родился в Китае в 1849 году. Мальчик с рождения страдал гипертрихозом. Его семья была очень религиозной и суеверной. Родители посчитали, что ребёнок одержим демоном, и отвели мальчика умереть в лесу.
По счастливой случайности монах, путешествовавший по лесу, обнаружил малыша и отнес его в монастырь Шаолинь. Там ребёнка воспитали монахи.
Его обучали боевым искусствам, и быстро стало ясно, что приёмыш исключителен не только внешне, но и очень одарён. Можно только предполагать, как зрелищно выглядели тренировки юноши, который обладал не только грацией животного, но и внешне был схож с молодым зверем. Он быстро стал любимцем многих мастеров Шаолиня, и в результате каждый мастер передавал свои знания юному оборотню.
Ученик жадно, подобно губке, впитывал знания и старательно осваивал каждую показанную ему технику. Он стал первым, кто освоил более 200 различных техник рукопашного боя и более 140 систем борьбы с оружием. Среди его умений был и полумифический приём Чи Ма – «Смертельное касание». Спустя несколько лет интенсивных занятий он стал первым великим мастером Шаолинь-до.
Мальчик, которого оставили в лесу на верную смерть, стал известен как Су Конг (Великий Мастер ) Тай Джин.
Пожалуй, самое поразительное в этой истории то, что это не выдумка. Су Конг Тай Джин был реальным человеком, он на самом деле страдал гипертрихозом, и он действительно связан с Шаолинем.
Конечно, за давностью лет жизнеописание мастера подверглось некоторому аллегорическому причёсыванию и романтизации, но сама история – это правда.
Есть многочисленные свидетельства очевидцев, которые были знакомы с мастером и видели его в реальности. Тай Джин прожил долгую жизнь, занимался подготовкой множества мастеров и доказал, что даже серьёзные отличия от других не станут помехой, если твёрдо идти по пути достижения своей цели.
Источник:
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И 100500 техник боя - истинная правда?
Можно огласить весь список? Ну, хотя бы первые 500?