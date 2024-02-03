Кунг-фу оборотень Тай Джин

Его обучали боевым искусствам, и быстро стало ясно, что приёмыш исключителен не только внешне, но и очень одарён. Можно только предполагать, как зрелищно выглядели тренировки юноши, который обладал не только грацией животного, но и внешне был схож с молодым зверем. Он быстро стал любимцем многих мастеров Шаолиня, и в результате каждый мастер передавал свои знания юному оборотню.

Ученик жадно, подобно губке, впитывал знания и старательно осваивал каждую показанную ему технику. Он стал первым, кто освоил более 200 различных техник рукопашного боя и более 140 систем борьбы с оружием. Среди его умений был и полумифический приём Чи Ма – «Смертельное касание». Спустя несколько лет интенсивных занятий он стал первым великим мастером Шаолинь-до.