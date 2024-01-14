Озерное бревно, которое повелевает погодой

Индейцы племени кламат называют его "озерный старик" и побаиваются приближаться к озеру, когда хозяин плавает неподалеку. Для ученых странный объект представляет загадку совершенно другого рода — они силятся понять, как вот уже 170 лет в озере Крейтер плавает и не тонет... вертикальное 9-метровое бревно.
Красавица, отвергшая бога
У народа кламат есть своя легенда об эпическом противостоянии бога подземного царства Ллао и бога верхнего мира Скелла. Жили они себе преспокойно, не мешая друг другу, а повинен в их столкновении оказался человек. Точнее дочь вождя индейского племени по имени Лоху — девушка необычайной красоты. Ее заприметил страшный уродливый Ллао и захотел жениться. Он очень рассердился, когда красавица отвергла его и весь мрачный подземный мир. Бог проклял народ кламатов и обрушил на них землетрясения и огненную лаву. Тогда индейцы обратились за помощью к богу Скеллу. Тот спустился с неба и началась яростная битва.
Закончилась она победой верхнего божества. Скелл запер Ллао в его царстве, а для надежности прикрыл дыру в подземный мир горой Мазама. В заключение бог наполнил темную яму на вершине горы водой, чтобы ничто вокруг не напоминало о битве. С тех пор на земле наступили мир и спокойствие.
Так образовалось кратерное озеро Крейтер в штате Орегон на западе Америки. Ученые, разумеется, далеки от версии божественного вмешательства, и по проведенному анализу горных пород могут с точностью сказать, что извержение вулкана Мазама произошло в VI тысячелетии до нашей эры. Его результатом стала кальдера, которая за века наполнилась дождевой и талой водой. В настоящее время Крейтер — это самое глубокое озеро США (597 метров) и восьмое по глубине в мире. Оно абсолютно бессточное и наполняется исключительно осадками. Одновременно с этим происходит испарение водного зеркала, и благодаря таким природным регуляторам уровень Крейтера остается примерно на одном уровне.
Страж озера Крейтер
Это что касается природы самого озера. Никакой загадки в нем нет — красиво, завораживающе, но абсолютно заурядно. Тайна тут в другом. А именно в таинственном бревне, которое плавает по озеру вот уже полторы сотни лет. Обычно дерево, попавшее в воду, со временем тонет. Древесину разрушает вода и солнце, а окончательно добивает смена температур. Но не в случае с местной достопримечательностью. Мало того, что озерное бревно и не думает тонуть, так еще и плавает строго вертикально как гигантский поплавок.
Вода озера чистая и прозрачная, поэтому подводную часть бревна заметно хорошо. Проведенные замеры показали, что все дерево длиной около 9 метров, а его надводная часть возвышается над водой на метр с небольшим. Диаметр пня невелик — всего 70 сантиметров — и на нем может поместиться человек. И даже при возросшей нагрузке бревно продолжает держаться на плаву.
Впервые его увидел европейский поселенец Джон Хиллман в 1853 году. Необычный пенек поначалу не привлек его внимание, но индейцы племени кламатов рассказали ему, что это не просто бревно, а хранитель озера и верный страж бога Ллао, которого тот выпустил на поверхность, чтобы наблюдать за людьми. Как только представится удобный случай, "озерный старик" даст сигнал, и подземное божество выйдет из своей темницы, чтобы сеять ужас и разрушения.
Но прошло вот уже 170 лет, а удобный случай по мнению "старика" все никак не настает. За это время его самого вдоль и поперек изучили биологи, чтобы понять, как дерево умудряется вертикально плавать вот уже почти два века и не тонуть при этом. Проведенный радиоуглеродный анализ показал, что "старику" озера Крейтер 480 лет. Это канадский болиголов, который, вероятно, попал в озеро в результате оползня. При этом его корни остались невредимыми и в них застряли камни, которые и удерживали нижнюю часть бревна под водой. Постепенно верхняя часть высохла, а нижняя, наоборот, стала плотнее от постоянного воздействия воды. И когда камни из корней упали на дно, бревно все равно сохранило вертикальное положение.
Но это ответ только на один вопрос. А вот почему "озерный старик" довольно активно перемещается по озеру, не знает никто. Причем, это происходит даже в абсолютно безветренную погоду, когда поверхность Крейтера идеально ровная и гладкая как шелк. Подводных течений в озере нет, и непонятно что за сила заставляет бревно хаотично путешествовать по водоему. За три месяца наблюдений над ним (июль-сентябрь 1938 года) пень проплыл целых 100 километров.
И третья загадка "старика", пожалуй, самая мистическая. Индейцы кламат говорили, что страж озера управляет погодой. Ученые лишь посмеивались. Но когда они решили поставить "старика" на прикол, то на собственной шкуре убедились в правоте индейцев.
В 1985 году понадобилось обследовать озеро. Хаотично плавающий "старик" мешал лодкам, и его было решено временно "заякорить" около берега острова Волшебный. Когда бревно привязали, в тот же момент набежали тучи и начался шторм, а еще через некоторое время пошел снег, аномальный для августа. Как только ради эксперимента "хранителя озера" освободили, природа тут же успокоилась, а шторм сменил абсолютный штиль.
Совпадение? Кто его знает, но после этого случая экспериментов с бревном больше не проводили и оно продолжает вольготно плавать по поверхности кратерного озера. В настоящее время ему никто не мешает, да и само бревно не представляет угрозы. Это оттого, что акватория Крейтера входит в состав национального природного парка и плавание на лодках тут запрещено.
Так что единственным хозяином окрестной воды остается 500-летний старик, который зорко наблюдает за поведением людей и ждет лишь удобного случая, чтобы послать сигнал своему хозяину в подземное царство. Легенды, легендами, но геологи отмечают, что последние 50 лет в озере усилилась гидротермальная активность, что позволяет предположить возможность нового извержения вулкана Мазама.
Источник:
- Яичная змея: ради пищи экстремально растягивает глотку и отрастила «зубы» на позвоночнике
- «Кайтэн»: фанатичные люди-торпеды
- Как прогнозировали погоду в XIX веке?
- Какая погода на планетах Солнечной системы?
- Пата Сека – самый плoдoвитый "племенной раб" в истории человечества, которого использовали исключительно для одной цели