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Озерное бревно, которое повелевает погодой

Озерное бревно, которое повелевает погодой

Автор:
14 января 2024 12:12
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: Озерное бревно   интересно   погода   познавательно   факты   фото   
1359
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Индейцы племени кламат называют его "озерный старик" и побаиваются приближаться к озеру, когда хозяин плавает неподалеку. Для ученых странный объект представляет загадку совершенно другого рода — они силятся понять, как вот уже 170 лет в озере Крейтер плавает и не тонет... вертикальное 9-метровое бревно.

Красавица, отвергшая бога

У народа кламат есть своя легенда об эпическом противостоянии бога подземного царства Ллао и бога верхнего мира Скелла. Жили они себе преспокойно, не мешая друг другу, а повинен в их столкновении оказался человек. Точнее дочь вождя индейского племени по имени Лоху — девушка необычайной красоты. Ее заприметил страшный уродливый Ллао и захотел жениться. Он очень рассердился, когда красавица отвергла его и весь мрачный подземный мир. Бог проклял народ кламатов и обрушил на них землетрясения и огненную лаву. Тогда индейцы обратились за помощью к богу Скеллу. Тот спустился с неба и началась яростная битва.

Закончилась она победой верхнего божества. Скелл запер Ллао в его царстве, а для надежности прикрыл дыру в подземный мир горой Мазама. В заключение бог наполнил темную яму на вершине горы водой, чтобы ничто вокруг не напоминало о битве. С тех пор на земле наступили мир и спокойствие.

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Так образовалось кратерное озеро Крейтер в штате Орегон на западе Америки. Ученые, разумеется, далеки от версии божественного вмешательства, и по проведенному анализу горных пород могут с точностью сказать, что извержение вулкана Мазама произошло в VI тысячелетии до нашей эры. Его результатом стала кальдера, которая за века наполнилась дождевой и талой водой. В настоящее время Крейтер — это самое глубокое озеро США (597 метров) и восьмое по глубине в мире. Оно абсолютно бессточное и наполняется исключительно осадками. Одновременно с этим происходит испарение водного зеркала, и благодаря таким природным регуляторам уровень Крейтера остается примерно на одном уровне.

Страж озера Крейтер

Это что касается природы самого озера. Никакой загадки в нем нет — красиво, завораживающе, но абсолютно заурядно. Тайна тут в другом. А именно в таинственном бревне, которое плавает по озеру вот уже полторы сотни лет. Обычно дерево, попавшее в воду, со временем тонет. Древесину разрушает вода и солнце, а окончательно добивает смена температур. Но не в случае с местной достопримечательностью. Мало того, что озерное бревно и не думает тонуть, так еще и плавает строго вертикально как гигантский поплавок.

Вода озера чистая и прозрачная, поэтому подводную часть бревна заметно хорошо. Проведенные замеры показали, что все дерево длиной около 9 метров, а его надводная часть возвышается над водой на метр с небольшим. Диаметр пня невелик — всего 70 сантиметров — и на нем может поместиться человек. И даже при возросшей нагрузке бревно продолжает держаться на плаву.

Впервые его увидел европейский поселенец Джон Хиллман в 1853 году. Необычный пенек поначалу не привлек его внимание, но индейцы племени кламатов рассказали ему, что это не просто бревно, а хранитель озера и верный страж бога Ллао, которого тот выпустил на поверхность, чтобы наблюдать за людьми. Как только представится удобный случай, "озерный старик" даст сигнал, и подземное божество выйдет из своей темницы, чтобы сеять ужас и разрушения.

Но прошло вот уже 170 лет, а удобный случай по мнению "старика" все никак не настает. За это время его самого вдоль и поперек изучили биологи, чтобы понять, как дерево умудряется вертикально плавать вот уже почти два века и не тонуть при этом. Проведенный радиоуглеродный анализ показал, что "старику" озера Крейтер 480 лет. Это канадский болиголов, который, вероятно, попал в озеро в результате оползня. При этом его корни остались невредимыми и в них застряли камни, которые и удерживали нижнюю часть бревна под водой. Постепенно верхняя часть высохла, а нижняя, наоборот, стала плотнее от постоянного воздействия воды. И когда камни из корней упали на дно, бревно все равно сохранило вертикальное положение.

Но это ответ только на один вопрос. А вот почему "озерный старик" довольно активно перемещается по озеру, не знает никто. Причем, это происходит даже в абсолютно безветренную погоду, когда поверхность Крейтера идеально ровная и гладкая как шелк. Подводных течений в озере нет, и непонятно что за сила заставляет бревно хаотично путешествовать по водоему. За три месяца наблюдений над ним (июль-сентябрь 1938 года) пень проплыл целых 100 километров.

И третья загадка "старика", пожалуй, самая мистическая. Индейцы кламат говорили, что страж озера управляет погодой. Ученые лишь посмеивались. Но когда они решили поставить "старика" на прикол, то на собственной шкуре убедились в правоте индейцев.

В 1985 году понадобилось обследовать озеро. Хаотично плавающий "старик" мешал лодкам, и его было решено временно "заякорить" около берега острова Волшебный. Когда бревно привязали, в тот же момент набежали тучи и начался шторм, а еще через некоторое время пошел снег, аномальный для августа. Как только ради эксперимента "хранителя озера" освободили, природа тут же успокоилась, а шторм сменил абсолютный штиль.

Совпадение? Кто его знает, но после этого случая экспериментов с бревном больше не проводили и оно продолжает вольготно плавать по поверхности кратерного озера. В настоящее время ему никто не мешает, да и само бревно не представляет угрозы. Это оттого, что акватория Крейтера входит в состав национального природного парка и плавание на лодках тут запрещено.

Так что единственным хозяином окрестной воды остается 500-летний старик, который зорко наблюдает за поведением людей и ждет лишь удобного случая, чтобы послать сигнал своему хозяину в подземное царство. Легенды, легендами, но геологи отмечают, что последние 50 лет в озере усилилась гидротермальная активность, что позволяет предположить возможность нового извержения вулкана Мазама.

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Метки: Озерное бревно   интересно   погода   познавательно   факты   фото   
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349
Денис Веселов 58 минут назад
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1k
дмитрий викторович 20 минут назад
Т.Е. учëные не знают что такое "топляк"?
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256
iskra 46 минут назад
Плавающие вертикально бревна не редкость. Особенно там,где лес сплавляли по рекам. До сих пор представляют опасность для судоходства,например,на Каме. Помнится,сильно страдали от них суда на подводных крыльях,из-за большой скорости при столкновении.
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6k
satra Час назад
Это муши!
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2k
Максим Макашев 2 часа назад
это не пень, а поплавок древних атлантов, которые в допотопные времена населяли америку
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Anarasius

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