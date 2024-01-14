Озерное бревно, которое повелевает погодой

Красавица, отвергшая бога

У народа кламат есть своя легенда об эпическом противостоянии бога подземного царства Ллао и бога верхнего мира Скелла. Жили они себе преспокойно, не мешая друг другу, а повинен в их столкновении оказался человек. Точнее дочь вождя индейского племени по имени Лоху — девушка необычайной красоты. Ее заприметил страшный уродливый Ллао и захотел жениться. Он очень рассердился, когда красавица отвергла его и весь мрачный подземный мир. Бог проклял народ кламатов и обрушил на них землетрясения и огненную лаву. Тогда индейцы обратились за помощью к богу Скеллу. Тот спустился с неба и началась яростная битва.

Закончилась она победой верхнего божества. Скелл запер Ллао в его царстве, а для надежности прикрыл дыру в подземный мир горой Мазама. В заключение бог наполнил темную яму на вершине горы водой, чтобы ничто вокруг не напоминало о битве. С тех пор на земле наступили мир и спокойствие.