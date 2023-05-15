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Новорожденных мальчиков чаще всего называли Мохаммедами

Новорожденных мальчиков чаще всего называли Мохаммедами

Автор:
15 мая 2023 10:31
540
1
Новорожденных мальчиков чаще всего называли Мохаммедами (в честь пророка ислама) в столице Германии в 2022 году — Report24.
В Осло уже 14 лет подряд имя Мохаммед является самым популярным для новорожденных, в Лондоне это имя постоянно в топ-10. Также Мохаммедами называли детей в Брюсселе в три раза чаще, чем "Жанами", "Марками" или "Патриками". Мало этого, имя Мухаммад закрепилось в десятке популярных имён для новорождённых в США.
В 2022 году ЗАГС Калуги опубликовал (а после - стер) данные о самых популярных именах для новорожденных в июне - второе место занял Мохаммед. В Москве имя Мухаммад находится на 13-м месте по популярности в течении трех месяцев.
Кроме того, имя Мохаммед (Мухаммад, Мухаммадали, и т.д) является абсолютным лидером в Узбекистане, Таджикистане, Киргизии, а также занимает четвертое по популярности место в Азербайджане.

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1
ЧЕбуратор Полчаса назад
Скоро.
Исламское государство Германия.
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9k
au3 2 минуты назад
адольфу там уже не вылупиться ... может и к лучшему
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1k
muhandes 5 минут назад
Явная манипуляция статистикой. Допустим в Германии за 2022 год родилось 100 000 детей. Из них этнических немцев 90% (90000), а мусульмане 10% (10000) и всем нужно дать имена (100000 имен). Немцы назвали своих детей: 2%-Юрген, 3%-Анна, 4%-Сюзанна, 2% - Ханс, 1% - Вольфганг и так далее. А мусульмане назвали своих 10000 в пропорции 8000 (8%) Муххамадов и 2000 (2%) остальные имена, включая женские. Вот и получается, что Муххамад самое популярное имя, а по факту немцев в 9 раз больше.
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