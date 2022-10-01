Как мумия из болота помогла расставить точки над i в деле о пропаже человека

Изначально между мужем и женой не было теплых чувств. Что логично, ведь мужчина вступил в брак с кубинкой Маликой де Фернандес, чтобы прикрыть свою нетрадиционную ориентацию. А ей нужен был статус и британское гражданство.

Договоренности продлились недолго: спустя пару лет она начала требовать денег, угрожая пойти в полицию и все рассказать. В пылу очередной ссоры Питер случайно убил женщину. А тело утопил в болоте, которое находилось неподалеку от его дома. Всем родным и знакомым рассказал, что женщина бросила его и, как он предполагает, уехала домой на Кубу.

И все бы ничего. Если бы в дело не вмешался дотошный полицейский. Он решил направить найденный череп в Оксфордский университет, чтобы точно определить возраст и примерную дату смерти женщины.