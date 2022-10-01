Как мумия из болота помогла расставить точки над i в деле о пропаже человека

Во время добычи торфа рабочие обнаружили в болотистом чеширском грунте совсем не то, что ожидали. 13 мая 1983 года был найден человеческий череп с хорошо сохранившимися волосами рыжего цвета.
Эксперты подтвердили, что останки принадлежат женщине. И полицейские вызвали на допрос мужчину, участок которого граничил с болотами. Чтобы узнать, не стал ли он случайно свидетелем каких-то подозрительных действий.
К удивлению стражей закона Питер Рейн-Бардт начал незамедлительно давать признательные показания: останки принадлежат его жене. И да: он расправился с супругой.
Изначально между мужем и женой не было теплых чувств. Что логично, ведь мужчина вступил в брак с кубинкой Маликой де Фернандес, чтобы прикрыть свою нетрадиционную ориентацию. А ей нужен был статус и британское гражданство.
Договоренности продлились недолго: спустя пару лет она начала требовать денег, угрожая пойти в полицию и все рассказать. В пылу очередной ссоры Питер случайно убил женщину. А тело утопил в болоте, которое находилось неподалеку от его дома. Всем родным и знакомым рассказал, что женщина бросила его и, как он предполагает, уехала домой на Кубу.
И все бы ничего. Если бы в дело не вмешался дотошный полицейский. Он решил направить найденный череп в Оксфордский университет, чтобы точно определить возраст и примерную дату смерти женщины.
Судебное разбирательство уже шло полным ходом, когда пришли результаты. И, надо сказать, они удивили всех и изменили ход дела. Погибшей было около 30 лет. А ее останки провели в земле примерно 1,5 тыс. лет! Такие результаты дал радиоуглеродный анализ.
То есть рыжеволосая дама никак не могла быть Маликой. И хотя обвиняемый обрадовался такому повороту и моментально отозвал свое признание, суд счел возможным, несмотря на отсутствие прямых улик и ориентируясь только на признательные показания, вынести Питеру обвинительный приговор.
Останкам из Чешира было дано название Женщина Линдоу (по названию болота). Позднее в той же области обнаружили хорошо сохранившиеся благодаря болоту останки другого древнего человека. Особый химический состав болотистой почвы предупреждает разложение и обеспечивает хорошую сохранность тела.
Местонахождение останков Малики де Фернандес до сих пор остается неизвестным.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Логично предположить, что тоже в болоте.
Мог сказать, что оговорил себя, чувствуя вину перед обманутой женой или т.п.
Потому, что в противном случае пришлось бы сажать следователя, выбившего из осуждённого признание в убийстве.
В России тоже так бывает. И это не другое, это то же самое.
Кстати, причем здесь следователь? Признание в убийстве давным-давно не канает. Есть же еще свидетели, понятые, судьи, присяжные, обвинители, адвокаты, криминалисты...