15 оригинальных преображений питомцев, владельцы которых поэкспериментировали с окрашиванием

Некоторым креативным хозяевам не усидеть на месте: стильная одёжка для собак уже не так популярна, но за этой модой пришла другая — окрашивание. Некоторые собаковладельцы совершают со своими питомцами преображения, раскрашивая их в различные цвета и чаще всего в стиле диких животных.
Канадская компания OPAWZ производит краски и средства для ухода за домашними животными, которые не являются токсичными для их организма. На сайте компании размещена галерея фотографий собак, которым грумеры сделали необычные окрасы с помощью безопасных красок для шерсти.
Посмотрите на эти креативные окрашивания, благодаря которым собаки выглядят по-настоящему уникальными!
Некоторые окрашивания делают собак ещё более милыми или, наоборот, более брутальными. А что хотел придать этим окрасом хозяин своему бульдогу? Непонятно, но выглядит очень забавно.
А эта собачка, видимо, пришла только кончики подстричь, но грумер не смог остановиться и проявил креатив.
Источник:
- 21 умилительное фото собак, которым хозяева устроили вечеринку в день рождения
- 25 животных со стильными прическами, которые есть не у каждого человека
- 12 фото людей и их питомцев, на которых видно их сходство и близость
- 15 случаев, когда хозяева мечтали о том, что их кошки и собаки станут друзьями, но что-то пошло не так
- 14 смешных случаев, когда животные решили отомстить
"Некоторым креативным хозяевам" = "Некоторым ДЕБИЛЬНЫМ хозяевам"
- сколько будет людей которые скажут что это мучает животных
- сколько будет людей которые назовут первых зоошизами которые паникуют по любому поводу и скажут что это безопасно и не причиняет дискомфорта питомцу