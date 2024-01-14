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15 оригинальных преображений питомцев, владельцы которых поэкспериментировали с окрашиванием

15 оригинальных преображений питомцев, владельцы которых поэкспериментировали с окрашиванием

Автор:
14 января 2024 09:22
Сообщество : Животные
Метки: животные   кошка   мой хозяин идиот   окрашивание   собака   фантазия   фото   
1592
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Некоторым креативным хозяевам не усидеть на месте: стильная одёжка для собак уже не так популярна, но за этой модой пришла другая — окрашивание. Некоторые собаковладельцы совершают со своими питомцами преображения, раскрашивая их в различные цвета и чаще всего в стиле диких животных.

Канадская компания OPAWZ производит краски и средства для ухода за домашними животными, которые не являются токсичными для их организма. На сайте компании размещена галерея фотографий собак, которым грумеры сделали необычные окрасы с помощью безопасных красок для шерсти.

Посмотрите на эти креативные окрашивания, благодаря которым собаки выглядят по-настоящему уникальными!

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Некоторые окрашивания делают собак ещё более милыми или, наоборот, более брутальными. А что хотел придать этим окрасом хозяин своему бульдогу? Непонятно, но выглядит очень забавно.

А эта собачка, видимо, пришла только кончики подстричь, но грумер не смог остановиться и проявил креатив.

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Метки: животные   кошка   мой хозяин идиот   окрашивание   собака   фантазия   фото   
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5  комментариев
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4k
Харон Час назад
У вас в тексте ошибка.
"Некоторым креативным хозяевам" = "Некоторым ДЕБИЛЬНЫМ хозяевам"
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4k
elllfa 16 минут назад
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32k
Kladbische 24 минуты назад
Мой когти то не даёт постричь нормально, представляю, какая абстракция получилась бы, еслиб я захотел его покрасить)
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13k
Copycat 38 минут назад
Та так) послежу за коментами мне интересно:
- сколько будет людей которые скажут что это мучает животных
- сколько будет людей которые назовут первых зоошизами которые паникуют по любому поводу и скажут что это безопасно и не причиняет дискомфорта питомцу
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1k
Zлобная Vатка 43 минуты назад
Нет покоя ипанутым.
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