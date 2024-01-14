15 оригинальных преображений питомцев, владельцы которых поэкспериментировали с окрашиванием

Некоторым креативным хозяевам не усидеть на месте: стильная одёжка для собак уже не так популярна, но за этой модой пришла другая — окрашивание. Некоторые собаковладельцы совершают со своими питомцами преображения, раскрашивая их в различные цвета и чаще всего в стиле диких животных.