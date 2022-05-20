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21 умилительное фото собак, которым хозяева устроили вечеринку в день рождения

21 умилительное фото собак, которым хозяева устроили вечеринку в день рождения

Автор:
20 мая 2022 08:38
Сообщество : Животные
Метки: Вечеринка   день рождения   животные   кошка   праздник   собака   фото   
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Многие хозяева обожают своих питомцев и всячески балуют их. Например, устраивают им настоящую вечеринку на их дни рождения: с тортом, свечами, праздничным блюдом и веселыми колпаками — словом, всё как полагается. А что, домашние животные этого заслуживают.

Особый ужин в день рождения этого милого пса

Похоже, он улыбается, настолько ему приятно такое внимание. И праздничный колпак ему нашли специально для хвостатых — с отпечатками лапок.

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Именинник выглядит таким счастливым

Любящие хозяева сделали для него особый торт в виде косточки и воткнули в него свечку. Наверное, ему не терпится его попробовать.

А этим хвостикам устроили настоящую вечеринку у бассейна

И все хвостатые довольны.

Этому щенку явно понравился его тортик

«Ммм, человек, это именно то, что я хотел!»

«Хозяйка, ты так долго фотографируешь. Я уже не могу ждать, как хочу попробовать этот пирог»

Улыбка во всё зубы

Настолько вкусным было праздничное угощение.

Волнительный момент

Кажется, он не ожидал такого сюрприза и пирога.

Это один из лучших подарков, который может быть у собаки в ее день рождения

«Давай, хозяин, не тяни! Что ты мне приготовил вкусненького?»

«Повтори еще раз, человек, сколько, ты сказал, мне лет?!»

Не может поверить своим глазам и носу — ему дали целый кекс

А кто-то спокойно и равнодушно относится ко всей этой праздничной суете и угощениям

Этот снимок переполнен любовью к пожилому псу

Выражения их мордочек выглядят так, будто к ним на праздник пришел кто-то, кого они не звали

Пушистик в бабочке на шее получил в свой день рождения вкусный стейк

Этот пес получил много подарков

«Вася, ты можешь перестать уже мяукать?!»

«Хозяин, это так вкусно! А можно почаще давать мне такие угощения?»

«Человек, мне так приятно!»

Сразу три именинника

И у каждого баночка паштета со свечой.

Веселая вечеринка

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Вечеринка   день рождения   животные   кошка   праздник   собака   фото   
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