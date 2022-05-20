21 умилительное фото собак, которым хозяева устроили вечеринку в день рождения

Многие хозяева обожают своих питомцев и всячески балуют их. Например, устраивают им настоящую вечеринку на их дни рождения: с тортом, свечами, праздничным блюдом и веселыми колпаками — словом, всё как полагается. А что, домашние животные этого заслуживают.
Особый ужин в день рождения этого милого пса
Похоже, он улыбается, настолько ему приятно такое внимание. И праздничный колпак ему нашли специально для хвостатых — с отпечатками лапок.
Именинник выглядит таким счастливым
Любящие хозяева сделали для него особый торт в виде косточки и воткнули в него свечку. Наверное, ему не терпится его попробовать.
А этим хвостикам устроили настоящую вечеринку у бассейна
И все хвостатые довольны.
Этому щенку явно понравился его тортик
«Ммм, человек, это именно то, что я хотел!»
«Хозяйка, ты так долго фотографируешь. Я уже не могу ждать, как хочу попробовать этот пирог»
Улыбка во всё зубы
Настолько вкусным было праздничное угощение.
Волнительный момент
Кажется, он не ожидал такого сюрприза и пирога.
Это один из лучших подарков, который может быть у собаки в ее день рождения
«Давай, хозяин, не тяни! Что ты мне приготовил вкусненького?»
«Повтори еще раз, человек, сколько, ты сказал, мне лет?!»
Не может поверить своим глазам и носу — ему дали целый кекс
А кто-то спокойно и равнодушно относится ко всей этой праздничной суете и угощениям
Этот снимок переполнен любовью к пожилому псу
Выражения их мордочек выглядят так, будто к ним на праздник пришел кто-то, кого они не звали
Пушистик в бабочке на шее получил в свой день рождения вкусный стейк
Этот пес получил много подарков
«Вася, ты можешь перестать уже мяукать?!»
«Хозяин, это так вкусно! А можно почаще давать мне такие угощения?»
«Человек, мне так приятно!»
Сразу три именинника
И у каждого баночка паштета со свечой.
Веселая вечеринка
Источник:
АНТИФИШКИ
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