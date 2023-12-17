Почему коты орут, а собаки попрошайничают?

Для понимания, поясним на примере орущего дурниной кота. Как мы знаем, наши шерстяные — очень умелые и капризные манипуляторы. С первых дней в новом доме котёнок подбирает к хозяину «голосовые команды», на которые двуногий реагирует лучше всего. Еда и внимание, помним? И так уж устроены люди: на мерзопакостные вопли мы реагируем куда быстрее, чем на тихие ласковые мяу. Вот вам и пожалуйста, котище вырастает, привычка орать дурниной остаётся. А всё почему? Да потому, что когда он всё время до этого так вопил, ему тут же давали всё, что нужно.