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Почему коты орут, а собаки попрошайничают?

Почему коты орут, а собаки попрошайничают?

Автор:
17 декабря 2023 15:08
Сообщество : Животные
Метки: животные   кошка   опрашайки   орут   собака   факты   фото   
1577
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Откуда у наших прелестных домашних питомцев появляются вредные привычки? Почему коты, милые пушистые создания, порой орут так, что уши закладывает? А собаки! Ну зачем скулить и выпрашивать плюшки у стола?! Ответ на все эти вопросы дурного тона один — хозяин.

Не удивляйтесь, но такое поведение закрепили вы сами! Конечно, вы сделали это не специально и даже неосознанно. Просто животинки очень быстро учатся тому, что им действительно нужно. А это, как правило, внимание человека и еда — два ценных ресурса, ради которых мурки-жучки готовы напрячь мозги и сделать всё, что угодно, пусть даже, по нашему мнению, плохое.

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Для понимания, поясним на примере орущего дурниной кота. Как мы знаем, наши шерстяные — очень умелые и капризные манипуляторы. С первых дней в новом доме котёнок подбирает к хозяину «голосовые команды», на которые двуногий реагирует лучше всего. Еда и внимание, помним? И так уж устроены люди: на мерзопакостные вопли мы реагируем куда быстрее, чем на тихие ласковые мяу. Вот вам и пожалуйста, котище вырастает, привычка орать дурниной остаётся. А всё почему? Да потому, что когда он всё время до этого так вопил, ему тут же давали всё, что нужно.

Тыгыдыки кошачьи несут примерно ту же функцию. Только тут животинке нужно внимание — пусть даже негативное. Котики ведь всё время заперты в четырёх стенах, охотничий инстинкт не реализуется, а когда вы последний раз играли со своим мини-хищником? Вот-вот!

С собаками примерно та же история. Почему они попрошайничают? Потому что вы сами подкрепляете это поведение, угощая питомца возле стола, «чтобы отстал». Только он не отстанет, а запомнит и закрепит это поведение попрошайки. Достаточно всего пару вкусных кусочков, зверь запомнит это надолго. Да, команды забывают на раз-два, а то, до чего они додумались сами — помнят почти всю жизнь.

После этого всего следует резонный вопрос: как отучить питомцев от этих дурных привычек? Первое — сразу замечать плохое поведение и не реагировать на него как раньше. Кот начал орать — не торопитесь его корить и кормить. Собака скулит и требует лишнюю печеньку — вы кремень, держитесь!

Второе — подкреплять правильное поведение. Шерстяной перестал вопить и тыгыдыкать, сразу же угостите зверя вкусностями и уделите ему внимание. Переучить на новый лад будет не быстро и не просто, но последовательная работа может помочь избавиться от ночных кошачьих воплей.

Ну и третье — постарайтесь предупредить требования своего шерстяного диктатора. Уделяйте больше внимания, чаще играйте, развлекайте его и не забывайте про регулярную выдачу вкусняшек без причины.

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Метки: животные   кошка   опрашайки   орут   собака   факты   фото   
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4  комментария
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21k
kσρβγς Час назад
"Шерстяной перестал вопить и тыгыдыкать, сразу же угостите зверя вкусностями и уделите ему внимание."

Ага... правильно... пусть знает, что пооорать полчаса и замолкнуть - вкусняшка...
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10k
hairov Полчаса назад
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56k
Опиум для народа 38 минут назад
Орут ох"евшие коты. Которых приучили к подачкам. Мой лично знает, что ором он х"й чего добьётся, а будет дальше наглеть - получит тапком. Поэтом если хочет жрать - то сидит рядом и тихо ждёт.
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5k
Григорий 56 минут назад
в частном доме проще, собака живёт в будке, а кот если начинает орать то рядом с собакой.
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