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Фото из России и не только, 1990-х годов. Могут попасть фото из 80-х и 2000-х.
Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того, чтобы вы ссорились - эти фото, чтобы помнили те, кто забыл и увидели те, кто на горшке сидел!
Просто фото про жизнь в то время. Хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех!
И конечно для многих вспомнить молодость свою!!!
Приятного (или не очень приятного) вам просмотра! Не ругайтесь!
Желаю всем хорошего настроения!
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3.
Официантка в ночном клубе «Night Flight». Москва, 1990-е годы.
Ночной клуб Night Flight был открыт в 1991 году шведскими бизнесменами Сонни Лундквистом и Хоканом Полхаммаром, российскую сторону в проекте представлял Юрий Гиверц.
6.
Подарки от Московского Красного Креста женщинам-заключенным в Матросской Тишине, 1993 год.
Московский Красный Крест по случаю 8 Марта раздают подарки заключенным беременным женщинам и матерям с детьми до трех лет. Женщины заключённые получили мыло, а дети - вещи, собранные в Италии, игрушки из России и детское питание из Германии.
7.
На месте взрыва автомобиля при покушении на авторитета «визовской» ОПГ Александра Беляева (Беляй) в 1994 году, город Екатеринбург.
9.
Автомобильный аукцион по продаже иномарок в Люберцах. Москва, 9 октября 1997 года.
Хитом аукциона по продаже правительственных иномарок в подмосковном городе Люберцы стали два Mercedes-500, которыми ранее пользовался бывший министр обороны Павел Грачев. Один из них за $35,4 тыс. приобрел сотрудник газеты "Московский комсомолец" Вадим Поэгли, получивший известность своими антиграчевскими публикациями (одна из них была озаглавлена "Паша-мерседес"). В целом же аукцион прошел успешнее июньского. Если в первый раз продали всего четыре автомобиля, то в этот раз покупатели нашлись на 13 из 22 иномарок.
11.
Чак Норрис с участницами конкурса красоты «Hawaian Tropic». Москва, клуб «Беверли-Хиллз», 1997 год.
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