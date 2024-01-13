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Интересные фотографии 1990 -х

Интересные фотографии 1990 -х

Автор:
13 января 2024 21:45
Метки: Россия   СССР   история   фото   
462
37

Фото из России и не только, 1990-х годов. Могут попасть фото из 80-х и 2000-х.

Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того, чтобы вы ссорились - эти фото, чтобы помнили те, кто забыл и увидели те, кто на горшке сидел!

Просто фото про жизнь в то время. Хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех!

И конечно для многих вспомнить молодость свою!!!

Приятного (или не очень приятного) вам просмотра! Не ругайтесь!

Желаю всем хорошего настроения!

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Источник:

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Метки: Россия   СССР   история   фото   
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6  комментариев
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69k
doker 2 часа назад
Курю табак "Погар"... чисто из-за цены.
100 лет прошло, а вместо листа ветки добавляют.
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5k
Горожанин Час назад
Перестаньте - это не Анна Семенович. Это совсем другая личность... Хотя, конечно, бодипозитив - меняет личность до неузнаваемости...
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21k
babuby 2 часа назад
9. Сотрудник газеты, пишущий о коррупции, покупает себе 500-й Мерседес за 35,4 тысячи баксов.
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6k
Трям 2 часа назад
Отрежьте яйца и вставьте вместо глаз тому мудаку, который "корректировал" фотки!
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69k
doker 2 часа назад
Вижу девчонок 90х и понимаю... с бабами 2000х - демографию не поднять - нет задора.
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255
iskra 2 часа назад
Хе.. История ходит по кругу.. Не так давно читал про бесплатную раздачу больших телевизоров с неотключаемой рекламой. И народ также предлагал заклеивать часть экрана..
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