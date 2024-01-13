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Россию обвинили в закрытии завода по производству богемского стекла KVETNA в Чехии

Россию обвинили в закрытии завода по производству богемского стекла KVETNA в Чехии

Автор:
13 января 2024 18:55
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: KVETNA   Чехия   богемское стекло   вазочки   завод   ручная работа   
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Легендарное богемское стекло ручной работы - всё. В Чехии закрывается завод KVETNA, работавший с 1794 года, но сейчас ручное изготовление хрусталя стало убыточным. Виновных уже нашли — это русские. Они перестали покупать вазочки и бокалы и взвинтили цены на энергоносители.

Kvetna - чешская марка богемского хрусталя и стекла. Бренд ведет свою историю с 18 века, когда в 1794 году была основана первая в тех краях мастерская ручной выдувки. Но ничто не вечно. В 2024-м стекольный завод из Страни-Кветны в регионе Угерске-Градиште закрывается из-за дорогой энергии и ручного производства.

Как рассказывает мастер цеха Карел Фогль чешскому изданию 420on.cz:

Производство стекла — это командная работа. На стекольном заводе мы — одна семья. Вы представляете, сколько времени мы этому посвятили, как долго здесь работали. Я работаю здесь с 1984 года. У меня есть эмоциональная привязанность к этому месту. Это ремесло, которым нужно наслаждаться. Это живая материя.

И вот теперь печи, в которых ежедневно 230 лет поддерживалась температура 1400 градусов, перестанут работать. Почти всех стеклодувов этого старейшего предприятия уволят.

Прекращение работы завода — это потеря для всей деревни. Многие люди будут искать работу в другом месте, возможно, переедут. Это сильно изменит жизнь в деревне!

,- вторит мастеру цеха другой рабочий.

Компания Květná была известна во всем мире и экспортировала свою продукцию в более чем 50 стран. Более 90% продукции шло на экспорт.

Сервант с вазочками и бокалами завода KVETNA был почти в каждой советской семье. Богемское стекло являлось синонимом достатка. Продукцию завода заказывали лидеры многих государств.

Даже премиальные Rolls-Royce комплектовались бутылками и бокалами KVETNA.

По словам директора Марека Микласа, фабрику подвела дорогая энергия. После разрыва связей с Россией, счета за газ и элекричество выросли настолько, что производство стало убыточным. Хотя, об этом директор никогда не скажет вслух.

До 2021 года мы платили за энергию от 300 до 400 000 крон в месяц. Но в 2022 году наши расходы на энергию выросли до 14 млн в год. Это ликвидационный рост. Когда в Венгрии, например, газ стоит в семь раз дешевле за мегаватт-час, с этим невозможно конкурировать.

, — расказывает он в зале образцов, заставленном витринами с продукцией фабрики.

 В прошлом году компания заработала более 98,7 млн крон, однако убыток составил почти 29 млн крон. «Мы слышим, что цены на энергию сейчас снижаются, но никто не скажет, что они все еще в пять раз выше, чем в 2020 году», — говорит он.

Объявление о прекращении производства появилось через несколько дней после того, как чешская стекольная промышленность была включена в Список нематериального наследия ЮНЕСКО.

Это полный парадокс, что мы закрываем стекольный завод в такое время. К сожалению, такова реальность. Это касается не только нас, но и многих других компаний из отрасли. Вести бизнес при таких ценах на энергоносители просто невозможно.

Местные жители все еще не верят в происходящее. Даже владелец стекольного завода Любор Церва, основатель компании Cerva Bohemia, не теряет надежды. У него в голове есть план по промышленному производству стекла. Ручное производство очень дорого, говорит он.

 Однако автоматическая линия требует инвестиций в размере около 700 млн крон.

Я купил необходимое оборудование для своего бывшего стекольного завода в Светла-над-Сазавоу. Такие машины работают до сих пор и остаются самыми быстрыми в Европе. Только ни один банк не хочет финансировать проект

, — говорит Церва, добавляя, что на линии будет работать еще больше людей, чем сейчас.

После того как в декабре фабрика объявила о своем закрытии, на неё обрушилась "лавина солидарности".

Мы хотим сказать всем огромное спасибо. Обычно продажи в интернет-магазине исчисляются десятками тысяч, а в понедельник они составили 1,5 млн крон. Мы получили десятки писем с поддержкой, сообщений, мы тронуты.

, — говорит Миклаш.

Источник:

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Метки: KVETNA   Чехия   богемское стекло   вазочки   завод   ручная работа   
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32  комментария
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37k
albedo 2 часа назад
Да, виноваты русские.
И пусть другие боятся, что будут следующими в такой очереди.
Русофобия очень дорогое "удовольствие".
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3k
Едондер пуп Минуту назад
То есть в 1794 году российский газ был дешевле?
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1k
Сергей Минуту назад
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12k
Света 8 минут назад
Ну пшли нах! За что боролись- на то и напоролись. А у нас есть Гусь-Хрустальный. Может их бокалы по бентлям не распихивали, но красота не меньшая.
Ну пшли нах! За что боролись- на то и напоролись. А у нас есть Гусь-Хрустальный. Может их бокалы по бентлям не распихивали, но красота не меньшая.
Ну пшли нах! За что боролись- на то и напоролись. А у нас есть Гусь-Хрустальный. Может их бокалы по бентлям не распихивали, но красота не меньшая.
Ну пшли нах! За что боролись- на то и напоролись. А у нас есть Гусь-Хрустальный. Может их бокалы по бентлям не распихивали, но красота не меньшая.
Ну пшли нах! За что боролись- на то и напоролись. А у нас есть Гусь-Хрустальный. Может их бокалы по бентлям не распихивали, но красота не меньшая.
Ну пшли нах! За что боролись- на то и напоролись. А у нас есть Гусь-Хрустальный. Может их бокалы по бентлям не распихивали, но красота не меньшая.
Ну пшли нах! За что боролись- на то и напоролись. А у нас есть Гусь-Хрустальный. Может их бокалы по бентлям не распихивали, но красота не меньшая.
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7k
V2.Smirnov 9 минут назад
Ну что, буржуи? Радовались, небось, когда у нас Гусь-Хрустальный в святые 90ые помирал? Конкурентом меньше стало? Прибыли подсчитывали? Ну вот и вам тоже - Luminarch на смену.
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1k
DDM 11 минут назад
Жаль. Казалось, что есть в этом мире что-то вечное, всегда звонкое и сверкающее. И что всегда можно купить новый набор бокалов богемского стекла, взамен побитых.
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12k
Трив 16 минут назад
Изделия очень красивые. Но так вам и надо.
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6k
Wadim 19 минут назад
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8k
Bartello 21 минуту назад
Мы им ещё и Шкоду закроем, если так дела пойдут.
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1k
alex 23 минуты назад
санкции действуют! а х на вы хотели?
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13k
Сергей 37 минут назад
Когда сам себе наступил на яйцо, а винишь соседа!
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4k
poбт 40 минут назад
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640
Alexander Sar Час назад
сначала сами умоляют РФ взвинтить цели и прекратить импорт а теперь удивляются... непоследовательные... и говорят что европейцы умные?
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57k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК Час назад
Русофобия это дорого
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170k
☭Cheкаво☭ZOV☭ Час назад
богемское стекВо...)
Ссылка youtu.be
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1k
Дмитрий Час назад
На здоровье, полудурки.
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170k
☭Cheкаво☭ZOV☭ Час назад
эти ублюдки ракеты поставляют фашистам которые по Белгороду стреляют..еще какие-то претензии..ухуевшие..
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6k
hhwost Час назад
кому это надо сейчас? стекло это богемское?
все в ИКЕА посуду покупают.
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134k
parallax Час назад
Германия на очереди. С марта опять повышают цены на эл. энергию. Теперь кВт/ч будет стоить 0,42 евро.
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53k
Андрей 2 часа назад
Да, помню раньше оливье в хрусталь чешский накладывали, а теперь прям в ежёй м фаршируем. И вообще, KVINTO на трубе играл, а не вазочки делал.
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19k
SandMANn 2 часа назад
Виновата Россия? Или поколения NEXT #1,2 и далее выбирают таки...
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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