Россию обвинили в закрытии завода по производству богемского стекла KVETNA в Чехии

По словам директора Марека Микласа, фабрику подвела дорогая энергия. После разрыва связей с Россией, счета за газ и элекричество выросли настолько, что производство стало убыточным. Хотя, об этом директор никогда не скажет вслух.

До 2021 года мы платили за энергию от 300 до 400 000 крон в месяц. Но в 2022 году наши расходы на энергию выросли до 14 млн в год. Это ликвидационный рост. Когда в Венгрии, например, газ стоит в семь раз дешевле за мегаватт-час, с этим невозможно конкурировать.

, — расказывает он в зале образцов, заставленном витринами с продукцией фабрики.

В прошлом году компания заработала более 98,7 млн крон, однако убыток составил почти 29 млн крон. «Мы слышим, что цены на энергию сейчас снижаются, но никто не скажет, что они все еще в пять раз выше, чем в 2020 году», — говорит он.