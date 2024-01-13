Россию обвинили в закрытии завода по производству богемского стекла KVETNA в Чехии

Легендарное богемское стекло ручной работы - всё. В Чехии закрывается завод KVETNA, работавший с 1794 года, но сейчас ручное изготовление хрусталя стало убыточным. Виновных уже нашли — это русские. Они перестали покупать вазочки и бокалы и взвинтили цены на энергоносители.
Kvetna - чешская марка богемского хрусталя и стекла. Бренд ведет свою историю с 18 века, когда в 1794 году была основана первая в тех краях мастерская ручной выдувки. Но ничто не вечно. В 2024-м стекольный завод из Страни-Кветны в регионе Угерске-Градиште закрывается из-за дорогой энергии и ручного производства.
Как рассказывает мастер цеха Карел Фогль чешскому изданию 420on.cz:
Производство стекла — это командная работа. На стекольном заводе мы — одна семья. Вы представляете, сколько времени мы этому посвятили, как долго здесь работали. Я работаю здесь с 1984 года. У меня есть эмоциональная привязанность к этому месту. Это ремесло, которым нужно наслаждаться. Это живая материя.
И вот теперь печи, в которых ежедневно 230 лет поддерживалась температура 1400 градусов, перестанут работать. Почти всех стеклодувов этого старейшего предприятия уволят.
Прекращение работы завода — это потеря для всей деревни. Многие люди будут искать работу в другом месте, возможно, переедут. Это сильно изменит жизнь в деревне!
,- вторит мастеру цеха другой рабочий.
Источник:
Компания Květná была известна во всем мире и экспортировала свою продукцию в более чем 50 стран. Более 90% продукции шло на экспорт.
Сервант с вазочками и бокалами завода KVETNA был почти в каждой советской семье. Богемское стекло являлось синонимом достатка. Продукцию завода заказывали лидеры многих государств.
Даже премиальные Rolls-Royce комплектовались бутылками и бокалами KVETNA.
По словам директора Марека Микласа, фабрику подвела дорогая энергия. После разрыва связей с Россией, счета за газ и элекричество выросли настолько, что производство стало убыточным. Хотя, об этом директор никогда не скажет вслух.
До 2021 года мы платили за энергию от 300 до 400 000 крон в месяц. Но в 2022 году наши расходы на энергию выросли до 14 млн в год. Это ликвидационный рост. Когда в Венгрии, например, газ стоит в семь раз дешевле за мегаватт-час, с этим невозможно конкурировать.
, — расказывает он в зале образцов, заставленном витринами с продукцией фабрики.
В прошлом году компания заработала более 98,7 млн крон, однако убыток составил почти 29 млн крон. «Мы слышим, что цены на энергию сейчас снижаются, но никто не скажет, что они все еще в пять раз выше, чем в 2020 году», — говорит он.
Объявление о прекращении производства появилось через несколько дней после того, как чешская стекольная промышленность была включена в Список нематериального наследия ЮНЕСКО.
Это полный парадокс, что мы закрываем стекольный завод в такое время. К сожалению, такова реальность. Это касается не только нас, но и многих других компаний из отрасли. Вести бизнес при таких ценах на энергоносители просто невозможно.
Местные жители все еще не верят в происходящее. Даже владелец стекольного завода Любор Церва, основатель компании Cerva Bohemia, не теряет надежды. У него в голове есть план по промышленному производству стекла. Ручное производство очень дорого, говорит он.
Однако автоматическая линия требует инвестиций в размере около 700 млн крон.
Я купил необходимое оборудование для своего бывшего стекольного завода в Светла-над-Сазавоу. Такие машины работают до сих пор и остаются самыми быстрыми в Европе. Только ни один банк не хочет финансировать проект
, — говорит Церва, добавляя, что на линии будет работать еще больше людей, чем сейчас.
После того как в декабре фабрика объявила о своем закрытии, на неё обрушилась "лавина солидарности".
Мы хотим сказать всем огромное спасибо. Обычно продажи в интернет-магазине исчисляются десятками тысяч, а в понедельник они составили 1,5 млн крон. Мы получили десятки писем с поддержкой, сообщений, мы тронуты.
, — говорит Миклаш.
Источник:
- В Чехии конфисковали первый автомобиль из России
- Пятеро рабочих получили ожоги расплавленным алюминием на заводе в Нижегородской области
- Heineken продал все российские активы за 102 рубля
- 19 впечатляющих творений ручной работы
- В Чехии украинский переселенец поссорился с женой и отомстил ей с помощью петарды
И пусть другие боятся, что будут следующими в такой очереди.
Русофобия очень дорогое "удовольствие".
все в ИКЕА посуду покупают.
некст-фигекст... проснись, "некстам" всем за сорокет уже.
сейчас другие тренды