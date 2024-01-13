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Бодибилдеру со стрелками и татуировками грозит тюрьма

Бодибилдеру со стрелками и татуировками грозит тюрьма

Автор:
13 января 2024 13:30
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Шпак   интересное   розыск   так и надо   фото   фрик   шоу бизнес   
2765
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Время хороших новостей! Александра Шпака объявили в розыск, теперь путь в Россию ему заказан.

Александр Шпак - бодибилдер, превративший себя во фрика, набив татуировки, накачав губы, нарастив ногти и сделав множество пластических операций. Мужчина даже был женат пару раз, но каждый его брак закончился разводом. Сейчас Александр живёт за границей, откуда позволяет себе нелестные высказывания в адрес россиян, РФ и власти.

Месяц назад к генпрокурору Краснову обратились представители Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией. Они попросили признать Шпака иноагентом, за то, что тот в социальных сетях оскорбляет военнослужащих ВС РФ, высмеивает раненых и пленных бойцов, а также критикует СВО, сообщает SHOT. Шпаку предписали выплатить 7 штрафов, сумма которых - 300 тысяч рублей.

13 января на сайте МВД появилась информация о том, что Александра Шпака объявили в розыск. В России ему может грозить уголовное дело и до 7 лет лишения свободы за оскорбление ВС РФ, уточняет SHOT.

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Метки: Шпак   интересное   розыск   так и надо   фото   фрик   шоу бизнес   
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29  комментариев
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385
Виталий Понаморев Час назад
Зачем постить уродов?
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2k
Остап_Бендер_Задунайский 5 минут назад
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1k
Flint 6 минут назад
покемонка прям как некромант - способна воскресить всяких упырей) Я про этого чудораса давно и думать забыл
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2k
Остап_Бендер_Задунайский 6 минут назад
Чёрт
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34k
Korolev 24 минуты назад
Уже за блаженных взялись. Что за комплексы у господ начальничков?..
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177
Фрол Полчаса назад
Типичный 3,14дор. И чё его рекламировать то?А на счёт тюрьмы?Дык он та об сём ещё не в курсах и пойдёт туда с удовольствием Там столько клиентов его ждёт. Проти-и-ивных.
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135
Аврашалом Маркович Полчаса назад
"Они попросили признать Шпака иноагентом, за то, что тот в социальных сетях оскорбляет военнослужащих ВС РФ, высмеивает раненых и пленных бойцов, а также критикует СВО" Я думал, иноагент - это тот, кто получает иностранное финансирование, а тут оказывается вот оно что.
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4k
Харон Полчаса назад
Бодибилдеру со стрелками и татуировками грозит тюрьмаПосмотреть
Бодибилдеру со стрелками и татуировками грозит тюрьма
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182
morzov Полчаса назад
Вонючая псина...
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1k
ФЫВАПРОЛ 41 минуту назад
Что это за экскремент? Чем-то напоминает человека, но это не точно.
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17k
Majul 44 минуты назад
Вечно покемонку на всякое говно тянет
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5k
Феликс Дзержинский 52 минуты назад
Ржавый лом ему в }I{опу. Хотя, о чём это я, ему же понравится.
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170k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 57 минут назад
эта омерзительная рожа часто мелькала в КамедиКлаб..с Павликом Волей...КВНщиком.
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23k
сеньор Леонсио Час назад
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113
Игорь Час назад
"Казань брал, Астрахань брал, Ревель брал, Шпака - не брал" ... теперь возьмут...
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30k
Axel Час назад
Как хорошо, что это за границей. Пусть там и останется.
Как хорошо, что это за границей. Пусть там и останется.Посмотреть
Как хорошо, что это за границей. Пусть там и останется.
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14k
ron Час назад
В тюрьме, небось, дни считают )
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16k
Kostick Час назад
оспаде, это создание, которое кроме как внешностью фрика ничем более не смогло выделиться, и оно в политику полезло..
зы для адептом щимления родственников, например некто "Андрей", от такого никто не застрахован, и в семье не без урода. так что ратуя за подобную средневековщину и полнейший беспредел, не забывайте про эффект бумеранга. да и таким уродцам будет чхать на родственников.
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13k
Владимир 2 часа назад
Что это? И чем оно знаменито?
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53k
Андрей 2 часа назад
Ахматыч в этом плане прав- - объявили в розыск, не пришел через полгода - начинаем плющить родственников.
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