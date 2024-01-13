Бодибилдеру со стрелками и татуировками грозит тюрьма

Время хороших новостей! Александра Шпака объявили в розыск, теперь путь в Россию ему заказан.
Александр Шпак - бодибилдер, превративший себя во фрика, набив татуировки, накачав губы, нарастив ногти и сделав множество пластических операций. Мужчина даже был женат пару раз, но каждый его брак закончился разводом. Сейчас Александр живёт за границей, откуда позволяет себе нелестные высказывания в адрес россиян, РФ и власти.
Месяц назад к генпрокурору Краснову обратились представители Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией. Они попросили признать Шпака иноагентом, за то, что тот в социальных сетях оскорбляет военнослужащих ВС РФ, высмеивает раненых и пленных бойцов, а также критикует СВО, сообщает SHOT. Шпаку предписали выплатить 7 штрафов, сумма которых - 300 тысяч рублей.
13 января на сайте МВД появилась информация о том, что Александра Шпака объявили в розыск. В России ему может грозить уголовное дело и до 7 лет лишения свободы за оскорбление ВС РФ, уточняет SHOT.
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Если начинают сильно топить про патриотизм значит, хотят скрыть очень большие проблемы или что-то спи---зд--или.
Что мы и наблюдаем благосостояние наших чиновников с 1.02.2022 по 1.01.2024 на 27 000 000 000$ это официально.
А так думаю утроили (чиновники) свою мошну.
У вас так?
Продолжайте смотреть.
был же уже такой, какой то пранкер, так вот там пальцы пишут фигуры до сих пор неизвестные, а на стриме нес такую дичь несусветную, вплоть до того, что у них баландер опущенный был
зы для адептом щимления родственников, например некто "Андрей", от такого никто не застрахован, и в семье не без урода. так что ратуя за подобную средневековщину и полнейший беспредел, не забывайте про эффект бумеранга. да и таким уродцам будет чхать на родственников.