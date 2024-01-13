Бодибилдеру со стрелками и татуировками грозит тюрьма

Месяц назад к генпрокурору Краснову обратились представители Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией. Они попросили признать Шпака иноагентом, за то, что тот в социальных сетях оскорбляет военнослужащих ВС РФ, высмеивает раненых и пленных бойцов, а также критикует СВО, сообщает SHOT. Шпаку предписали выплатить 7 штрафов, сумма которых - 300 тысяч рублей.