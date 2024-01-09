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Звезда "Великолепного века" устроила своей дочке день рождения в стиле мультика "Маша и Медведь"

Звезда "Великолепного века" устроила своей дочке день рождения в стиле мультика "Маша и Медведь"

Автор:
09 января 2024 16:03
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Meryem Uzerli   знаменитости   интересное   маша и медведь   милота   праздник   фото   шоу бизнес   
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Турецкая актриса и модель Мерьем Узерли решила порадовать свою трёхлетнюю дочку.

Мерьем Узерли решила порадовать свою трёхлетнюю дочь и устроила ей праздник в стиле "Маша и Медведь". Как оказалось, девочка без ума от этого мультика и мать заказала ей тематический тортик, костюм и украшение. Сама Мерьем тоже надела костюм Маши.

Фотоснимки актриса опубликовала на своей странице. На празднике, который прошёл в семейном кругу, присутствовали только самые близкие люди Мерьем.

Пользователи сети высоко оценили образ Мерьем Узерли. Актриса приобрела мировую славу в сериале "Великолепный век", где сыграла роль Хюррем (русской рабыни). Поклонники убедились в том, что Мерьем действительно прониклась своей ролью.

А я ведь говорила Хюррем (Роксолана) русская!

Сначала подумала, что меня глючит.

Мерьем - это Маша, да?

Не, ну все логично! По истории Хюррем, имеет славянское происхождение.


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Метки: Meryem Uzerli   знаменитости   интересное   маша и медведь   милота   праздник   фото   шоу бизнес   
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1  комментарий
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ПаганецЪ Час назад
Что-то у них вся семья на турок не сильно-то похожи.
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Pika-Pika?
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