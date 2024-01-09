Звезда "Великолепного века" устроила своей дочке день рождения в стиле мультика "Маша и Медведь"

Турецкая актриса и модель Мерьем Узерли решила порадовать свою трёхлетнюю дочку.
Мерьем Узерли решила порадовать свою трёхлетнюю дочь и устроила ей праздник в стиле "Маша и Медведь". Как оказалось, девочка без ума от этого мультика и мать заказала ей тематический тортик, костюм и украшение. Сама Мерьем тоже надела костюм Маши.
Фотоснимки актриса опубликовала на своей странице. На празднике, который прошёл в семейном кругу, присутствовали только самые близкие люди Мерьем.
Пользователи сети высоко оценили образ Мерьем Узерли. Актриса приобрела мировую славу в сериале "Великолепный век", где сыграла роль Хюррем (русской рабыни). Поклонники убедились в том, что Мерьем действительно прониклась своей ролью.
А я ведь говорила Хюррем (Роксолана) русская!
Сначала подумала, что меня глючит.
Мерьем - это Маша, да?
Не, ну все логично! По истории Хюррем, имеет славянское происхождение.
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