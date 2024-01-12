"Мне важнее сохранить достоинство, чем выиграть золотую медаль." Кто способен сегодня это повторить?
В 2012 г. В Испании проходили важные соревнования по лёгкой атлетике. На кону был солидный призовой фонд, в забегах участвовали сильнейшие спортсмены мира, в том числе кениец Абель Мутаи. Мутаи уверенно лидировал, но за 10 метров до конца дистанции остановился, ошибочно решив, что он уже пересёк финишную черту.
Бежавший вторым испанец Иван Фернандес Анайя настиг кенийца и мог бы легко закончить забег на первом месте. Но вместо того, чтобы использовать ошибку соперника, Анайя принялся… толкать кенийца в спину и рукой показывать ему, где находится финишная черта.
Позже Анайя признался:
— Я очень хотел выиграть. Но я не заслуживал победы — отрыв был велик, и я не имел шансов догнать соперника, если бы он не ошибся. Какая была бы польза от такой моей победы? В чём была бы заслуга этой медали? Что бы подумала моя мама об этом? Мне важнее сохранить достоинство, чем выиграть золотую медаль. Мы видим, какие вещи порой происходят в футболе, в обществе, в политике… Я рад, что поступил иначе, и сделал этот жест честности.
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но благодарить за _благородство_ деньгами, "призом, еще как то...."
гипотетический пример: вы спасли девушку от домогательств насильников. и в благодарность за спасение вы ждете от нее...
вы все поняли?
- Я!
- Шапочка где?