Истории спасения домашних животных в новогодние праздники⁠⁠

Помочь животному можно было только хирургическим путем. Хирург Алексей Демин успешно прооперировал Гаврюшу, сейчас котику ставят капельницы.

С похожей проблемой за несколько часов до боя курантов в Мосветстанцию принесли кошку Соню, которая добралась до швейных принадлежностей. У кошки из пасти торчала нить, а игла успела пройти в желудок. После сложной операции, которую провел хирург Иван Савчиц, владельцы успели вернуться домой и встретить Новый год со спасенным питомцем.





Еще две кошки стали экстренными пациентами ветклиники Коптево. Кот Салем полакомился блюдами с праздничного стола и у него случился острый приступ холецистита и холангита. Животному назначили длительное лечение и курс интенсивной инфузионной терапии.