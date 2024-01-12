Истории спасения домашних животных в новогодние праздники⁠⁠

Для ветеринаров Москвы эти новогодние каникулы стали одними из самых спокойных за последние годы. Экстренные случаи были единичными.
Например, 3 января врачи Донской ветеринарной клиники спасли 6-летнего кота Гаврюшу. На УЗИ в кишечнике обнаружили нечто, похожее на "дождик". Оказалось, что кот проглотил нитку, которая вдобавок запуталась вокруг языка.
Помочь животному можно было только хирургическим путем. Хирург Алексей Демин успешно прооперировал Гаврюшу, сейчас котику ставят капельницы.
С похожей проблемой за несколько часов до боя курантов в Мосветстанцию принесли кошку Соню, которая добралась до швейных принадлежностей. У кошки из пасти торчала нить, а игла успела пройти в желудок. После сложной операции, которую провел хирург Иван Савчиц, владельцы успели вернуться домой и встретить Новый год со спасенным питомцем.
Еще две кошки стали экстренными пациентами ветклиники Коптево. Кот Салем полакомился блюдами с праздничного стола и у него случился острый приступ холецистита и холангита. Животному назначили длительное лечение и курс интенсивной инфузионной терапии.
А бенгальская кошка Анабель пострадала еще серьезнее: во время игр она упала со шкафа. Рентген показал диафрагмальную грыжу и смещение органов в грудную полость. Хирург Роман Тимофеев прооперировал питомца под ингаляционным наркозом с использованием искусственной вентиляции легких. Оба пациента сейчас восстанавливаются, их здоровье вне опасности.
В разгар праздников в Кунцевскую ветклинику прибыл кот Мусик с симптомами присутствия инородного тела в ЖКТ. На УЗИ наличие предмета подтвердилось, но что это такое, специалисты Ольга Мидеян и Екатерина Малкова поняли только после операции. Они извлекли из желудка кота символ года - резинового игрушечного дракончика.
После избавления от талисмана Мусик быстро пошел на поправку.
Несмотря на несколько сложных случаев, новогодние праздники прошли спокойно, а посещаемость московских ветклиник была на обычном уровне: с 1 по 8 января состоялось 6845 приемов.
Ветврачи напоминают, что не только дождик, но и нитки, ленточки, веревки и другие предметы одинаково опасны для хвостатых питомцев.
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