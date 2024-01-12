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Истории спасения домашних животных в новогодние праздники⁠⁠

Истории спасения домашних животных в новогодние праздники⁠⁠

Автор:
12 января 2024 18:39
Сообщество : Животные
Метки: Ветеринар   Питомцы   г. Москва   домашние животные   спасение кота   
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Для ветеринаров Москвы эти новогодние каникулы стали одними из самых спокойных за последние годы. Экстренные случаи были единичными.

Например, 3 января врачи Донской ветеринарной клиники спасли 6-летнего кота Гаврюшу. На УЗИ в кишечнике обнаружили нечто, похожее на "дождик". Оказалось, что кот проглотил нитку, которая вдобавок запуталась вокруг языка.

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Помочь животному можно было только хирургическим путем. Хирург Алексей Демин успешно прооперировал Гаврюшу, сейчас котику ставят капельницы.


С похожей проблемой за несколько часов до боя курантов в Мосветстанцию принесли кошку Соню, которая добралась до швейных принадлежностей. У кошки из пасти торчала нить, а игла успела пройти в желудок. После сложной операции, которую провел хирург Иван Савчиц, владельцы успели вернуться домой и встретить Новый год со спасенным питомцем.


Еще две кошки стали экстренными пациентами ветклиники Коптево. Кот Салем полакомился блюдами с праздничного стола и у него случился острый приступ холецистита и холангита. Животному назначили длительное лечение и курс интенсивной инфузионной терапии.

А бенгальская кошка Анабель пострадала еще серьезнее: во время игр она упала со шкафа. Рентген показал диафрагмальную грыжу и смещение органов в грудную полость. Хирург Роман Тимофеев прооперировал питомца под ингаляционным наркозом с использованием искусственной вентиляции легких. Оба пациента сейчас восстанавливаются, их здоровье вне опасности.

В разгар праздников в Кунцевскую ветклинику прибыл кот Мусик с симптомами присутствия инородного тела в ЖКТ. На УЗИ наличие предмета подтвердилось, но что это такое, специалисты Ольга Мидеян и Екатерина Малкова поняли только после операции. Они извлекли из желудка кота символ года - резинового игрушечного дракончика.


После избавления от талисмана Мусик быстро пошел на поправку.

Несмотря на несколько сложных случаев, новогодние праздники прошли спокойно, а посещаемость московских ветклиник была на обычном уровне: с 1 по 8 января состоялось 6845 приемов.


Ветврачи напоминают, что не только дождик, но и нитки, ленточки, веревки и другие предметы одинаково опасны для хвостатых питомцев.

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Метки: Ветеринар   Питомцы   г. Москва   домашние животные   спасение кота   
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133k
parallax 8 часов назад
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Войнов 58 минут назад
Забыли упомянуть стоимость таких операций. Это только для небедных людей.
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13k
Владимир 8 часов назад
Блин вчера из кота нитку "достали" Ходит в растопырку нитка из жопы торчит
ну такое, че у них мания, че-то сожрать не съедобное?
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